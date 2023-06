Runot

Nibelungeinlaulu (Nibelungenlied). Saksan kansalliseepos. Suom. Osmo Pekonen. WSOY. 399 s.

Kaipaatko pientä iltapuhdetta? Tässä vaatimaton ehdotus.

Suomenna vanha keski­ylä­saksalainen runo. Jokaisen säkeen kahden viimeisen tavun on rimmattava. Niputa säkeet neljä­rivisiin säkeistöihin. Pidä tarkkaa lukua tavujen määrästä jokaisessa säkeessä ja säkeistössä.

Ai niin, unohtui mainita: säkeistöjä on 2 379 ja säkeitä siis ainoastaan 9 516. Tsemppulit!

On tässä nyt ennenkin keskiyläsaksaa suomenneltu, vastaat.

Nostetaan siis vaatimustasoa hieman: lopputuloksen on oltava ymmärrettävä kaikenikäisille lukijoille, mukana on oltava viljalti huumoria ja nasevaa sanankäyttöä, ja eepoksen juonen on temmattava mukaansa kuin parhaankin dekkarin.

Millaisella summalla lähtisit yrittämään?

Viime vuonna äkillisesti kuollut yleis­akateemikko Osmo Pekonen ei luultavasti ehtinyt käännöspalkkiostaan nauttia, mutta melkoisella varmuudella voi väittää, että se ei vastannut työn määrää.

Viimeisenä työnään Pekonen jätti lukijoille harvinaislaatuisen helmen, joka elvyttää kuin kanveesista uskon mitalliseen runoon ja sellaisen suomentamisen mahdollisuuksiin.

Teksti etenee kauniissa järjestyksessä läpi satumaisten maisemien kuin saksalainen juna ja saavuttaa suomen kielessä vain harvoin koetun efektin. Kun eepos tempaa mukaansa, se vie kunnolla ja koko ruumista, kokonaisvaltaisemmin kuin proosa.

Matemaatikko, historijoitsija, kirjailija Osmo Pekonen (1960–2022) sai V. A. Koskenniemen seuralta kulttuurijournalismin palkinnon vuonna 2010.

” Eepos on kunnon vanhan ajan tragedia, jossa melkein kaikkien henkilöhahmojen kohtalo on kuolema

Eepoksen uskotaan olevan alkujaan kirjoitettu laulettavaksi, mutta lukiessa alkaa ihmisäänen lisäksi kuulla muitakin soittimia. Välillä ollaan kamarimusiikillisissa suvannoissa syntyjä syviä pohdiskelemassa:

”Musiikin lumovoima valtasi koko tienoon, kun suuri taiteilija tuuditti uneen vienoon / ne kolme kuningasta kaikkine ritareineen.”

Paikoin taas ratsastetaan ja huidotaan miekoilla kuin äreä tarumetalliyhtye:

”Urhoja joka suuntaan nelistää täyttä laukkaa, / nostattaa pölypilven, tomua kaikki hiukan haukkaa.”

Taustalla poljento ja sitä sitova mitta säilyvät järkähtämättä samana. Pekonen siis pistää paremmaksi kuin alkuperäiset käsikirjoitukset, joiden mitta paikoin hieman horjuu.

Järkähtämättömässä sanojen sovittelussa voi nähdä käsityöläisen tarkkuutta, mutta myös vihiä Pekosen alkuperäisestä akateemisesta suuntautumisesta – käännös on kielellisesti lahjakkaan matemaatikon mestarinäyte.

Siegfriedin perilliset -esitystä harjoiteltiin Nibelungen-festivaalilla Wormsissa Saksassa heinäkuussa 2018. Esitys alkaa tilanteesta, johon Nibelunginlaulu päättyy.

Nimettömäksi jääneen tekijän sepittämän teoksen uskotaan olevan peräisin vuoden 1200 tienoilta, mutta kuvattujen tapahtumien ja kirjoittamisajankohdan välillä on etäisyyttä yhtä paljon kuin teoksen ilmestymisestä meidän aikaamme.

Niinpä todellisten historiallisten henkilöiden kuten hunni Attilan (406-453 jaa.) rinnalla seikkailee Siegfriedin kaltaisia tarujen legendoja, joista monet ovat tuttuja myös skandinaavisista eepoksista kuten Eddasta.

Teoksen maailmassa realistisen oloinen hovielämä juhlineen ja turnajaisineen kohtaa kääpiöt, lohikäärmeet, näkymättömyysviitat ja supersankarisarjakuvia muistuttavat mahdottomat voimainkoitokset.

Pekosen käännöksessä erityisesti liioitteleva huumori ja hahmojen typeryys pääsevät oikeuksiinsa. Esipuheessaan hän vihjaa, että jo aikalaisyleisö luki tai kuunteli laulua paitsi sankaritaruna, myös ylvästelevien pölkkypäiden sekoiluna.

Täysin samaa jatkumoa ovat nykyiset, Game of Thronesin kaltaiset fantasiasaagat. Niiden ystäville kustantamo myös markkinoi Pekosen käännöstä. Mittavan henkilöluettelonkin Pekonen mainitsee laatineensa larppaajien avuksi.

Arthur Rackhamin kuvitusta (1911) Nibelungin sormus -teokseen.

Niebelungeinlaulu yhdistetään usein Richard Wagnerin Nibelungin sormus -tetralogiaan (1869–76), jonka komeat näytökset ovat jälleen viime vuosina pyörineet Kansallisoopperassakin. Wagner kuitenkin käytti enemmän juuri skandinaavisia lähteitä, joita hänen aikanaan pidettiin hovityylistä Nibelungeinlaulua alkuvoimaisempina.

Oma lukunsa on teoksen vaikutus Saksan kulttuurihistoriaan. Kuten Wagneria, myös paljon vanhempaa Nibelungeinlaulua hyödynsi myös natsipuolue omiin tarkoituksiinsa – alkuteoksen hiukan koomisista, moraalisesti kyseenalaisista hahmoista leivottiin väkisin arjalaisia sankareita. On silti tärkeää huomata, että eepos ei julista minkään kansan tai uskonnon ylivertaisuutta.

Pakanoiksi mainitut hunnit ovat siinä tavoiltaan jalompia kuin kristityt saksalaiset, vaikka veisaavatkin virsiä huonosti. Teoksen laulaja vihjaa, että myöhemmin asiat tulisivat olemaan huonommin:

”Attilan aikaan vielä puuttuivat uskonkiistat, / kristityt, pakanatkin jakoivat samat riistat. / Elettiin sovinnossa, jokainen oli vapaa / uskonsa asioissa seuraamaan oman tahdon tapaa.”

Eepos on kunnon vanhan ajan tragedia, jossa melkein kaikkien henkilöhahmojen kohtalo on kuolema. Asian kertominen ei ole varsinainen spoileri, sillä laulaja kertoo alusta lähtien onnettomasta lopusta.

Jos edellinen suomennos, Toivo Lyyn aikaansaannos vuodelta 1934, on jo pölyinen ja sisältää käytöstä poistuneita ilmauksia, on Pekosella tiettyä keveää eleganssia. Mitan vuoksi hän on joutunut kehittämään joitakin erityisesti nelitavuisia uudissanoja, joista esimerkiksi moneenkin kenttien urhoon sovellettu sotijalo rimmaa kätevästi kotitalon kanssa.

Suomen eeposkääntäjiä tuottaneista alueista Mikkelin ympäristö on nyt melkoisen ylivoimainen. Seudulta on lähtöisin kaksi alan kärkihahmoa, Homeroksen Iliaan kääntänyt runoilija Otto Manninen (1872–1950) ja Saksan Iliaana pidetyn Nibelungeinlaulun tehnyt Osmo Pekonen.

Monipuolisen sivistyksen ritarin suurin saavutus

Vesa Rantama

Mieleeni on jäänyt kirjallisuuden oppiaineen luento Jyväskylän kampuksella pari­kymmentä vuotta sitten. Matemaati­koksi esittäytynyt dosentti Osmo Pekonen (1960–2022) nousi pystyyn eturivissä ja kysyi luentoa pitävältä professori Tarmo Kunnakselta jonkin visaisen kysymyksen filosofi Martin Heideggerista.

Kysymyksen sisältö on jo unohtunut, mutta Pekosen pitkä, ahtaaseen tilaan jotenkin sopimaton hahmo ei.

Jo nuorena opiskelijana tiesin, että väitelleet matemaatikot eivät käy humanistiopiskelijoille tarkoitetuilla luennoilla. Tuolloin jaksoin vielä hämmästellä: miksi eivät?

Laajoja tietoja lukuisilta aloilta hallinnut Pekonen näytti vastavoimalta yhä ahtaammin erikoistuvalle tieteelle, kuin vapaammasta ajasta kampukselle laskeutuneelta supersankarilta.

Voisiko klassinen sivistysihanne olla mahdollinen myös tuottavuuspaineiden ja jatkuvien yliopistouudistusten ajassa?

Pekonen oli paitsi matematiikan, myös tieteen- ja sivistyshistorian dosentti ja ennen kaikkea aktiivinen kansalaiskeskustelija yleisönosastoista vallan kamareihin.

Pekonen opiskeli 1980-luvulla Pariisin kuuluisassa Ecole Polytechique’ssa, jossa ei kasvateta yhden alan spesialisteja vaan monitaitoisia ja hyväkäytöksisiä polyteknikkoja. Teoksessaan Ranskan tiede (1995) hän kuvaa opinahjoa:

”Koulun tehtävänä ei ole yksinomaan kehittää oppilaidensa tiedollista tasoa, vaan myös sellaisia luonteenpiirteitä kuin jalomielisyys, suurpiirteisyys, huumorintaju, ajattelun selkeys, kaunopuheisuus, charmikkuus ja hienot tavat, jotka ranskalaisten oman arvion mukaan ovatkin heidän kansallisominaisuuksiaan.”

Pekoselle omistetun julkaisun Meidän Osmomme (Jyväskylän yliopisto, 2023) mukaan häneltä ei näitä ominaisuuksia puuttunut. Kymmenien ihmisten muistelmat todistavat tuttavapiirin laajuudesta.

Suomen pankin pääjohtaja Olli Rehn muistelee lukiovuosia Mikkelissä ja lehtori Heidi Tuorila-Kahanpää kertoo miten Pekosesta tuli katolilainen. Eero Tarasti muistelee matemaatikon poikkitieteellisiä seikkailuja, kun taas lausuntataiteilija, opettaja Jouko Heikkinen avaa Pekosen suhdetta runouteen – hänen suurimpaan rakkauteensa.

Kirjan mukaan Pekonen ei ollut kääntänyt runoja ennen kuin innostui vajaan neljänkymmenen vuoden iässä kolumnia varten kokeilemaan prinsessa Dianan hautajaisissa esitettyä virttä The Two Fatherlands. Vaikka Pekosta varoiteltiin mitallisen kääntämisen mahdottomuudesta, syntyi lehteen tiukasti alkuperäistä mittaa seuraava onnistunut käännös.

Pian Pekonen suomensi jo täyttä häkää, anglosaksien Beowulfia ja muita muinaisia eepoksia.

Pekosen merkittävä ura runonkääntäjänä on jäänyt turhan vähälle huomiolle myös muistokirjoituksissa, mikä on luultavasti hänen poikkeuksellisen monipuolisuutensa syytä. Postuumisti ilmestynyt Nibelungeinlaulu antaa syyn väittää, että runokäännökset ovat lopulta Pekosen saavutuksista tärkein.