Käärijän 6. sija on korkein, johon suomenkielinen kappale on noussut brittilistalla.

Käärijän eli Jere Pöyhösen Euroviisuhitti Cha Cha Cha nousi perjantaina kuudenneksi Britannian virallisella Top 40 -singlelistalla.

Ylen mukaan kuudes paikka on paras sijoitus, jolle suomenkielinen kappale on brittilistalla noussut. Suomen ainoa euroviisuvoittaja Lordi kiipesi kappaleellaan Hard Rock Hallelujah listalla sijalle 26 vuonna 2006.

Parhaiten menestynyt suomalaisyhtye singlelistalla on Bomfunk MC's kappaleellaan Freestyler, joka nousi sijalle kaksi. Daruden Sandstorm ja The Rasmuksen In The Shadow saavuttivat aikanaan kolmossijat.

Aiemmin Cha Cha Cha rikkoi jo JVG:n Ikuinen vappu -kappaleen ennätyksen ja nousi soitetuimmaksi suomenkieliseksi kappaleeksi Spotifyssa.

Brittilistan kärkikymmenikköön mahtuu Käärijän lisäksi neljä muutakin Euroviisu-kappaletta. Loreenin voittajakappale Tattoo on listassa sijalla kaksi, ja yhdeksäntenä ja kymmenentenä ovat Britannian Mae Mullerin I Wrote a Song ja Norjan edustajan Alessandran Queen of Kings.

Britannian singlelistalla on yhteensä 200 kappaletta ja sen kokoaa Britannian levynmyyjien puolesta Official Charts Company -yhtiö.