HS selvitti yliopistokirjastoista, miten niissä kirjoja hävitetään. Joensuun kampuskirjastolla vanhat kirjat saatetaan hävittää repimällä.

Revittäväksi joutuminen on kirjan viimeinen kohtalo.

Kirjojen hävittäminen saattaa aiheuttaa kirjallisuudenystävissä kauhua, mutta usein kirjojen hävittämiselle esimerkiksi kirjastoissa on käytännöllisiä syitä: niissä oleva tieto on vanhentunutta, kirjasta ei ole tarpeen pitää saatavilla enää montaa kappaletta tai kirja on huonokuntoinen.

Kirjojen hävittämistä repimällä kannet irti sivuista kutsutaan makuloinniksi.

HS soitti Suomen yliopistokirjastoihin ja kysyi, makuloidaanko niissä kirjoja.

Helsingin ja Turun yliopiston kirjastoissa kirjat makuloidaan kirjastossa, jos teoksia on vähän.

Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuskirjastolla työelämään tutustujien yhtenä tehtävänä voi olla vanhojen kirjojen repiminen.

Seuraavaksi repimistä Joensuussa odottaa muun muassa saksankielinen filosofian teos.

”Huonokuntoisia ja käytöstä poistettuja [kirjoja] saa tehokkaasti kierrätettyä panemalla paperisivut paperinkeräykseen”, kertoo palvelupäällikkö Riitta Porkka Itä-Suomen yliopiston kirjaston Joensuun kampuskirjastolta.

Jos kirjalla on kovat tai muovitetut kannet, ne päätyvät sekajätteeseen.

Kirjoja poistetaan kirjastosta säännöllisesti, mutta Porkan mukaan repimistä tehdään vain toisinaan.

”Sitä [repimistä] tehdään niinä aikoina, kun poistetaan osa jotakin kokoelmaa, kuten vanhentuneita kurssikirjoja.”

Esimerkiksi kurssikirjallisuutta poistetaan aina opetussuunnitelman vaihtuessa, jotta uusille kirjoille saadaan hyllytilaa. Yliopiston kirjastossa hyllytilan ylläpitäminen ei Porkan mukaan enää vaadi niin paljon työtä kuin aiemmin, sillä suuri osa kurssikirjoista on sähköisiä.

Hankittu kirja voi Porkan mukaan olla lainattavissa vuosia tai jopa vuosikymmeniä, ennen kuin se mahdollisesti revitään. Palvelupäällikkö Porkka kuitenkin toteaa, että repiminen on viimeinen tapa hävittää vanha kirja.

Kuopiossa sijaitsee Varastokirjasto, jonne Suomen kirjastoista toimitetaan kokoelmista poistettavia kirjoja. Varastokirjasto säilyttää kirjoja niin, että mikään kirja ei lopullisesti häviä Suomesta, vaan saatavilla on ainakin yksi kappale, Porkka kertoo.

Jos poistettavana on kirja, joka on jo varastokirjastossa ja kirja ei ole saanut uutta lukijaa kirjaston ilmaisjakelussa, kirja revitään.

Toisinaan revitään aikoinaan suosittujen kirjojen kaksoiskappaleita, jos kirjaa ei enää lainata ahkerasti.