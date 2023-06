Nykytanssin historiallinen jatkumo tulee näkyväksi kahden koreografian temaattisella yhteydellä, vaikka niiden välillä on liki neljännesvuosisata.

Nykytanssi

Imre ja Marne van Opstal: Heart Drive sekä Jyrki Karttunen: Digital Duende Tanssin talossa 10.6. Tero Saarinen Company.

Tero Saarinen Companyn esityksessä nähdään kaksi teosta. Niistä ensimmäinen on yhden kansainvälisesti menestyneimmän suomalaisen tanssija-koreografin Jyrki Karttusen Digital Duende.

Se on vuonna 1998 kantaesitetty teos, joka on sittemmin kiertänyt viidellä eri mantereella, ja sitä on esitetty osana Bernin baletin ohjelmistoa.

Digital Duende on kahden tanssijan ylistys liikkeen voimalle. Lauantain esityksessä sitä ilmensivät taitavasti tanssijat Samuli Emery ja Mikko Lampinen.

Teoksen liikekielessä vastavoimina toistuvat pehmeä saumattomuus, leikkisän kevyet hypyt ja selkeät muodot, joita kuvittaa viitteellinen espanjalaisuus.

Toistuvat pienet liikesarjat ovat kuin palapelin paloja tai koodauskielen ykkösiä ja nollia. Kimmo Karjusen äänisuunnittelu tukee yhteensulautuvien mutta selkeästi toisistaan erottuvien osien digitaalista tematiikkaa.

Samuli Emery ja Mikko Lampinen tanssivat teoksessa Digital Duende.

Kuitenkin tanssijoiden liikkeen ja teoksen musiikin ilmaisuvoimaisuus pakenevat digitaalisen ajan järjestyneisyyttä. Tanssijat puhaltavat liikkeeseen hengen. Tässä on duende, eli taiteilijan teokseen siirtämä tunne, johon katsoja reagoi omilla tunteillaan.

Klassisen tanssin, musiikin, teatterin ja oopperan puolella olemme tottuneet katsomaan klassikoiksi muodostuneita teoksia yhä uudelleen ja uudelleen, mutta nykytanssin puolella menneitä teoksia harvoin pääsee näkemään.

Myös nykytanssi kaipaa suhdetta omaan menneisyyteensä ja aktiivisempaa repertuaarin ylläpitämistä. On aika tunnistaa nykytanssin historiallinen jatkumo.

Illan toinen teos oli Imre van Opstalin ja Marne van Opstalin herkkä, himokas ja hellä koreografia Heart Drive. Teos on Tero Saarinen Companyn ja kanadalaisen Ballet BC:n yhteistuotanto, joka sai kantaesityksensä Vancouverissa marraskuussa 2022 ja Euroopan ensi-iltansa Tanssin talossa 9. kesäkuuta.

Van Opstalit ovat hollantilainen sisaruspari, jotka ovat työskennelleet tanssijoina ennen koreografin uriaan. Heidän työnsä ovat tunnettuja monitasoisuudesta sekä suurieleisestä ja teatraalisesta liikekielestä.

Heart Driven ytimessä ovat vastakohdat ja tanssijoiden virtuoottisuus. Laserein ja savuin rakennettu lavastus ja tanssijoiden identtiset lateksipuvut tuovat esitykseen futuristisen ja vihjailevan fetisistisen tunnelman. Teoksen sydän on kuitenkin tulkinta ihmisten välisestä yhteydestä ja rakkaudesta.

Katsoja herkistyy tanssijoiden vastustamattoman avoimuuden, taidon ja rikkoutumattoman kontaktin äärellä. Liikekieli vaatii tanssijoilta äärimmäistä notkeutta ja voimaa. Tekninen vaativuus ei kuitenkaan näy ilmaisussa, vaan liikkuminen vaikuttaa helpolta ja luonnolliselta.

Tero Saarinen Companyn tanssijoita teoksessa Heart Drive.

Heart Drive uhkuu seksuaalista energiaa ja alkukantaisia viettejä, mutta välttää osoittelevaan ilmaisuun lankeamisen sudenkuopat. Intiimin läheisyyden kokemus välittyy katsomoon ilman tunnetta tirkistelystä tai yksityisyyden rikkomisesta.

Kautta linjan teoksen keskiössä on ihmisten välisen intiimin kanssakäymisen ydin, yhteys ja kontakti toiseen. Tanssijat pystyvät vaativaan liikekieleen ja lukuisiin nostoihin menettämättä yhteyttä toisiinsa ja yleisöön. Kehot viestivät toisilleen ja sanoja ei tarvita.

Visuaalisesti erilaisia teoksia yhdistää temaattinen kokemus. Kumpikin koreografia juhlii tanssijan kehon antamaa mahdollisuutta väkevään tunneilmaisuun. Kehoni vastaa näihin viesteihin.

Digital Duende, koreografia ja konsepti, Jyrki Karttunen, valo-, lavastus- ja äänisuunnittelu, Kimmo Karjunen, vastaava harjoittaja, Henrikki heikkilä, tanssijat, Samuli Emery ja Mikko Lampinen (9.-13.6.), Mikko Makkonen ja Jussi Ulkuniemi (14.-16.6.), kantaesitys 20.11.1998 Joensuun taidemuseo.

Heart Drive, koreografia ja konsepti, Imre van Opstal ja Marne van opstal, musiikki ja sävellys, Amos Ben-Tal, lavastus, Tom Visser, Imre van Opstal ja Marne van Opstal, pukusuunnittelu, Imre van Opstal ja Marne van Opstal, koreografien assistentti, Chloé Albaret, Vastaava harjoittaja, David Scarantino, tanssijat, Chloé Albaret Amie-Blaire Chartier, Anni Koskinen, Oskari Kylmäläinen, Katerina Torp, Jack Traylen, Gaya Yemini ja Joni Österlund, kantaesitys 3.11.2022 Queen Elizabeth Theatre, Vancouver, Euroopan ensi-ilta Tero Saarinen Company 9.6.2023, Tanssin talo.