Yhtye lähtee keskiviikkona maailmakiertueelle, mutta ei tule Suomeen.

Foo Fighters -yhtye on valinnut riveihinsä uuden rumpalin. Maaliskuussa 2022 kuolleen Taylor Hawkinsin tilalla jatkaa 50-vuotias Josh Freese.

Hän pääsee töihin saman tien, sillä yhtyeen maailmankiertue käynnistyy keskiviikkona Yhdysvalloissa. Foo Fightersin uusi albumi But Here We Are julkaistaan kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Freese ei soita levyllä, vaan äänityksissä rumpalina toimi yhtyeen laulusolisti Dave Grohl.

Freese esiintyi Foo Fightersin kanssa yleisön edessä jo syyskuussa Taylor Hawkinsin muistokonsertissa.

Sunnuntaina Foo Fighters esitteli uuden rumpalinsa videolla, jossa yhtye soittaa treenistudiossa valikoiman vanhoja kappaleita sekä näytteitä tulevalta levyltään.

Aiemmin Josh Freese on soittanut punkyhtye The Vandalsissa ja vuodesta 1996 asti myös Devo-yhtyeessä, joka on yksi tämän kesän Flow-festivaalin pääesiintyjistä.

Devon perustajajäsen Gerald Casale onnitteli Freeseä valinnan johdosta Twitterissä.

Josh Freese on ollut myös työllistetty kiertue- ja sessiorumpali vuosien ajan, ja hän on soittanut muun muassa Nine Inch Nailsin, Weezerin ja Paramoren, mutta myös Stingin keikkakokoonpanossa.

Foo Fighters esiintyy tämän vuoden kiertueellaan Pohjois- ja Etelä-Amerikassa sekä Japanissa. Suomeen yhtye ei tällä kertaa tule, ja kesän ainoat Euroopan keikat ovat Rock am Ring ja Rock im Park -festivaaleilla Saksassa.

