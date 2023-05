The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ★★★★★

Kehittäjä: Nintendo. Saatavilla: Switch. Pegi 12.

Mitä tehdä, jos on luonut kaikkien aikojen parhaaksi valitun videopelin?

Onko suunta kohti jotain kokonaan uutta vai pitäisikö edellisen varaan rakentaa? Molemmissa piilee riskinsä, ja yleisöä on vaikea ennakoida.

Ihanteellista olisi joka tapauksessa puristaa herkin luovuus esiin, ottaa harkittu riski.

Juuri tämä näkökulma on Nintendon odotetun, kuusi vuotta työstetyn toimintaseikkailupelin The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ytimessä.

Se on uusin osa vuonna 1986 alkaneeseen, jo upeassa ensiosassaan lajityypin lainalaisuudet määrittäneeseen sarjaan, joka kertoo päähenkilö Linkin pyrkimyksistä pelastaa Hyrulen maailma ja sitä hallitseva prinsessa Zelda.

Japanilainen pelijätti on päättänyt laajentaa kaiken aiemman saavutuksensa eli sarjan edellisen osan Breath of the Wildin (2017) päälle. Samalla se on osannut katsoa avarasti kauas korkeuksiin – pinnalla alla kytevää, pohjatonta pimeyttä unohtamatta.

Breath of the Wild (2017) oli käänteentekevä. Nintendo keksi ensiyrittämällään avoimen maailman pelit uudestaan: eteneminen oli aidosti vapaata, luonnossa todellakin tunsi samoavansa. Oli itsestään kiinni miten, missä ja milloin kaiken teki.

Mitä tahansa valtaisalta alueelta löysikään, kaikkea määritti japanilainen pedanttisuus ja syvä ammattiylpeys. Kaukaisuuteen jatkuva vuoristojen, niittyjen, metsien ja kylien maailma tuntui käsintehdyltä, loppuun asti viimeistellyltä.

Mielikuvituksen voiman elämyksen ytimeen asettava Tears of the Kingdom rikkoi Zelda-sarjan julkaisuennätyksen. Se on sarjan nopeimmin myyvä peli, sillä sitä myytiin kolmessa päivässä yli kymmenen miljoonaa kappaletta.

Elämää suurempi seikkailu nostettiin lukuisissa yhteyksissä jopa kaikkien aikojen peliksi. Muun muassa heti vuonna 2017 alan arvostetuimmassa julkaisussa Edgessä, ja viimeksi tässä kuussa GQ-lehden 300 asiantuntijan äänestyksessä.

Peli nosti Zeldan uuteen suosioon: Breath of the Wildia myytiin Switch-konsolilla liki 30 miljoonaa kappaletta. Vertailuksi yksikään vuonna 1986 alkaneen sarjan peleistä ei ole rikkonut kymmenen miljoonan rajaa.

Nyt Tears of the Kingdomia myytiin vain kolmessa päivässä yli kymmenen miljoonaa kappaletta.

” Vanhan toistoa tämä ei ole.

Mestarisuunnittelija Shigeru Miyamoton luoma sarja on lukeutunut alusta alkaen Nintendon lippulaivoihin Super Marion ohella ja ollut aina kova juttu – tosin ei koskaan näin iso.

Reilu vuosikymmen sitten Miyamoto astui sarjassa taka-alalle ja vetovastuu siirtyi Eiji Aonumalle, näkemykselliselle ja kunnianhimoiselle pelisuunnittelijalle, joka on luonut elämäntyötään Zeldan parissa.

Breath of the Wildin jälkeen uuden Zeldan paineet olivat ennennäkemättömät.

Mutta sitäpä ei lopputuloksesta uskoisi. Tears of the Kingdom on taianomaisen järkälemäinen mutta alati yksityiskohtiin porautuva, hämmästyttävän harmoninen ja elegantti kokonaisuus, joka säteilee lapsenomaista uskoa hyvyyteen ja pyyteettömään lähimmäisenrakkauteen.

Samalla se päästää pelaajaan oman luovuuden irti ainutkertaisella tavalla.

Peli sijoittuu samaan Hyrulen satumaailmaan kuin edeltäjänsäkin, mutta moni asia on toisin. Vanhan toistoa tämä ei ole.

Tears of the Kingdom sijoittuu Breath of the Wildin jälkeiseen aikaan, mutta sen pelaaminen ei ole pakollista. Suotavaa se silti on, sillä tunneside pelimaailmaan ja hahmoihin kasvaa huomattavasti.

Tarina alkaa pinnan alta. Päähahmo Link ja prinsessa Zelda ovat löytäneet Hyrulen linnan uumenista pääsyn maankuoren sisään. Pilkkopimeää kartoittaessa löytyy outo voima, joka yhtäkkiä pääsee irti. Zelda tippuu syvyyksiin ja katoaa.

Taivas ratkeaa. Pilvien ylle ilmestyy saaria; isoja ja pieniä, yksittäisiä ja toisiinsa kiinnittyneitä, leijuvia maaplänttejä, jotka jatkuvat silmänkantamattomiin.

Alkurysäyksessä osa näistä muinaisen kulttuurin saarista ja sen massiivisesta arkkitehtuurista mätkähtää alas. Ilmasta tippuu myös jatkuvasti jotain omituista tahmamateriaa.

Maailma alhaalla tuhoutuu osittain, ja säätila muuttuu dramaattisesti. Samalla maanpintaan repeää onkaloita, jotka johdattavat omaan ulottuvuuteensa.

Näinpä tapahtumat eivät sijoitu pelkästään Breath of the Wildista tuttuun ympäristöön vaan myös uuteen maailmaan sen yllä ja alla. Lisäksi maanpäällinen maailma on tuhon ohella muuttunut huomattavasti: elämä on jatkunut ja asukkaat vanhentuneet.

Tunne on jännittävä – sellainen kuin palaisi lapsuuden tuttuihin ympäristöihin, jotka eivät enää ole muistojen tasolla. Kaikkea haluaa ihmetellä ja tutkia.

Pelialue on aidosti vapaa, mutta se on vain osa nerokkuutta. Link nimittäin saa käytännössä kaikki kykynsä jo parin tunnin johdannon aikana. Sitten suunnataan avaraan maailmaan ja aletaan toteuttaa itseään.

” Yhtä ja oikeaa ratkaisua ei ole, improvisaatiolle on aina tilaa.

Japanilainen pelisuunnittelu tiivistyy usein keywordeihin, avainsanoihin, jotka kuvaavat kulloisenkin projektin ytimen. Tears of the Kingdomin teema on kädet.

Sana symboloi paitsi toisten auttamista ja yhteyttä eri ihmisten, maailmojen ja ajanjaksojen välillä, mutta myös Linkiä itseään. Link menettää alussa oikean kätensä ja herää saatuaan jumalallisen proteesin.

Pelin päähahmolla Linkillä on käytössään jumalallinen käsiproteesi, Ultrahand.

Sen tärkein ominaisuus on Ultrahand, kyky, jolla asioihin yliluonnollisesti tartutaan, leijutetaan ja kiinnitetään taikaliimalla yhteen. Näin lautapaloista ja rattaista tekee hetkessä vankkurit hevosensa perään, lautan veden ylitykseen tai sillan rotkon päälle. Mutta mahdollisuuksia piisaa mielikuvituksen mukaan, jopa jättimäisiin, mekaanisiin vempaimiin.

Peli kannustaa näpertämään ja nikkaroimaan ilman rajoja. Tämä heijastuu pulmanratkontaan: yhtä ja oikeaa ratkaisua ei ole, improvisaatiolle on aina tilaa. Pelaaminen lietsookin tunnetta, että ratkaisuissaan olisi pelintekijöitäkin ovelampi.

Tämä näkyy myös taisteluissa, sillä perinteiset miekka ja jousipyssy eivät suinkaan ole ainoa tapa päihittää viholliset, vaan Ultrahandin ja sen rakennelmien avulla viekkaus on valttia. Taistojen määrä tosin riippuu nyt omasta pelityylistä – minulla niitä oli hyvin vähän.

Mestarillisessa pelissä saa kokea olevansa yliluonnollisen kyvykäs, joskin haavoittuva hahmo, joka pelaajan kekseliäisyyden mukaan ratkoo pulmia ja liikkuu hetkessä maasta jopa kauas taivassaarille.

Siinä missä perinteiset avoimen maailman pelit pitävät alusta loppuun kädestä kiinni, pistävät suorittamaan lineaarisia tehtäviä ja estävät oikean avoimuuden keinotekoisesti, Nintendo katsoo kaikkea toisin.

Tears of the Kingdom kannustaa ihastuttavalla viattomuudella näkemään ja kokemaan, muovaamaan seikkailusta omansa. Peli piilottaa valtaisan sisältönsä sisäänsä ja paljastaa sen vain, jos on valmis rauhoittumaan ja aidosti paneutumaan. Pulmat ratkeavat oman pään mukaan, ja reitti löytyy sieltä minne nenä näyttää.

Kuusi vuotta sitten Nintendo nosti koko alan rimaa Breath of the Wildilla. Samalla se teki sen itselleen. Mutta ratkaisu onkin ollut rohkeasti kohottaa katse kauas pilvien yli, kohti uutta mielikuvitusta, vapaata luovuutta, pelaajaa itseään.

Kuin ihmeen kautta Tears of the Kingdom on jopa edeltäjäänsä parempi peli.