Marginaalissa eläviä taiteilijoita esittelevä näyttely saa kysymään, ketkä päästetään edustamaan ulkopuolisuutta.

Kukko ja perhosia (kävelyllä keväällä) (1971) on tyypillinen esimerkki kroatialaisen Franjo Klopotanin surrealismista.

Kesytön taide 24.9. saakka Kansallismuseossa (Mannerheimintie 34). Avoinna touko-elokuussa ma–su 11–18, syyskuu–15.10. ti–su 11–18.

Kansallismuseo sulkeutuu syksyllä pariksi kolmeksi vuodeksi, kun museon kylkeen ryhdytään rakentamaan suurta laajennusosaa. Sitä ennen museo ehti kuitenkin vielä avata yhden uuden näyttelyn. Kesytön taide tuo Kansallismuseoon laajan kattauksen outsider-taidetta Suomesta, muualta Euroopasta ja Brasiliasta.

Outsider-taiteella tarkoitetaan karkeasti ottaen taidekoulutuksen, näyttelytoiminnan ja apurahajärjestelmän ulkopuolella tehtyä taidetta. Outsider-taiteilijat ovat usein itseoppineita oman tien kulkijoita, jotka eivät piittaa taidekentän sisällä tehdyn korkeataiteen trendeistä tai ismeistä. Suomalaisesta outsider-taiteesta voi mainita esimerkiksi Elis Sinistön (1912–2004) kirkkonummelaiseen metsään rakentaman Villa Mehun ja vuoden 2023 ite-taiteilijaksi valitun Alpo Koivumäen (1939–2023) veistospuiston Kauhajoella.

Ulkomailla outsider-taide tunnetaan myös nimellä art brut, ”raaka taide”, joka korostaa outsider-taiteen rosoisuutta ja riippumattomuutta korkeataiteen krumeluureista. Suomessa taas puhutaan pääasiassa ite-taiteesta.

Uskonto on keskeinen aihe outsider-taiteessa, kuten puolalaisen Katarzyna Gawlowan maalauksessa Kristus (1970-luku).

Tyylillisesti outsider-taidetta leimaavat usein naivistinen kuvakieli ja kansantaiteen vaikutus. Kansallismuseon näyttelyssä outsider-taide on leikkisää, värikylläistä ja valloittavan omaehtoista – toisin sanoen, vähintäänkin yhtä kiinnostavaa kuin gallerioissa enemmän näkyvyyttä saava korkeataide.

Toki herää kysymys, miksi tällainen taidenäyttely ylipäätään on Kansallismuseossa, vaikka sinällään se istuu museon hämmentävän monenkirjavaan näyttelypolitiikkaan.

Näyttelyn 46 taiteilijasta yksi tunnetuimpia on kroatialainen Franjo Klopotan (1938–2019), joka teki työuransa ensihoitajana ja kuvankäsittelijänä. Maalarina Klopotania voisi kuvailla Hieronymus Boschin ja Salvador Dalín balkanilaiseksi sielunveljeksi, jonka teoksissa kukoilla on kolme päätä, linnuilla kasvaa terhakkaat tissit ja kukkaniittyjen yllä lentää jättiläisperhosia.

Jussi Tukiaisen Lentävä Hollantilainen on koottu kalkkunan ja kanan luista.

Toisella tavalla arkimaailman ylittäminen näkyy uskonnollisissa ja mytologisissa teemoissa, kuten kokonaisen seinän täyttävässä naivististen pyhimysveistosten kokoelmassa ja Ullakaisa Kaarelan (s. 1950) kankaalle kirjomissa Kalevala-kuvituksissa. Pappisperheessä kasvanut Jussi Tukiainen (1937–2022) taas on rakentanut kanojen ja kalkkunoiden luista, siveltimistä ja ongenkoukuista aavemaisia kirkkolaivoja.

Lennokkaammille teemoille vastapainoa tuovat arkielämän kuvaukset. Belgialaisen Jean Faucqin (1900–1978) kuvaus brysseliläisistä häistä valloittaa sympaattisen oudolla tunnelmallaan ja vinksahtaneilla mittasuhteillaan. Saksalaisen Henry Diekmannin (1933–2018) litografiassa pariisilainen kadunkulma vilisee baskeripäisiä herroja, jotka kuljeskelevat patongit kourassa, lukevat sanomalehtiä vesipostiin nojaillen ja kurkkivat katsojaa pisuaarin takaa.

Tyyne Eskon maalaus Uusi laki (Apinakomitea) (1978) kertoo taiteilijan näkemyksen valtaapitävistä.

Moni outsider-taiteilija elää yhteiskunnan marginaalissa, ja ulkopuolisuus voi näkyä kirpeänä kannanottavuutena. Kokkolalaisen Tyyne Eskon (1920–2011) teoksissa kokemukset köyhyydestä ja epäoikeudenmukaisuudesta muuttuvat omintakeiseksi poliittiseksi satiiriksi. Teoksessa Sanomalehti nuolee isokenkäisiä (1980) herrat ovat nostaneet kenkänsä penkille, jotta Keskipohjanmaa-lehden toimittajan on helpompi nuolla niitä.

” Nyt näyttelystä saa vaikutelman, että outsider-taide on lähinnä työssäkäyvien amatöörien harrastus.

Historiallisesti outsider-taiteen juuret ovat psykiatristen potilaiden tekemässä taiteessa, josta kiinnostuttiin 1900-luvun alussa potilastaidetta keränneiden psykiatrien ansiosta. Jostain syystä näyttelyn kuraattorit, Kiasman ja Helsingin taidemuseon entinen johtaja Tuula Karjalainen ja kulttuurituottaja Liisa Heikkilä-Palo ovat kuitenkin rajanneet potilastaiteen näyttelyn ulkopuolelle.

Yhtä yllättävästi myös niin kutsuttu erityistaide eli kehitysvammaisten, neuroepätyypillisten henkilöiden ynnä muiden erityistä tukea tarvitsevien tekemä taide loistaa poissaolollaan.

Vaikka näyttely lähestyykin outsider-taidetta teemojen eikä sitä tekevien ihmisryhmien kautta, erityis- ja potilastaiteen rajaaminen ulos on erikoinen, jopa ableistinen valinta, joka osaltaan puskee nämä ryhmät jopa outsider-taiteen marginaaliin. Nyt näyttelystä saa vaikutelman, että outsider-taide on lähinnä työssäkäyvien amatöörien harrastus.

Outsider-taiteen ja niin kutsutun korkeataiteen välinen raja on usein ollut häilyvä. Moni modernin taiteen suurnimi Picassosta Joan Miróon ja Jean Dubuffet’hen on ottanut vaikutteita outsider-taiteesta, ja etenkin viime vuosikymmeninä outsider-taiteilijoita on esitelty innokkaasti taidenäyttelyissä Venetsian biennaalista lähtien. Helsingissäkin järjestetään ensi elokuussa oma outsider-taiteen festivaali.

Myös Kansallismuseon näyttely on osa kehitystä, jossa outsider-taiteesta on yhä enemmän tulossa ”insider-taidetta”. Samalla se herättää kysymyksen, ketkä päästetään sisäpiiriin ulkopuolisten edustajiksi.