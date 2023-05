Konkurssihakemus jätettiin kolme päivää viimeisen esityksen jälkeen.

Tänä keväänä Helsingissä esitetyn Grease-musikaalin tuotantoyhtiö AMFI Musicals on jättänyt konkurssihakemuksen.

Messukeskuksessa esitetyn musikaalin ensi-ilta oli 21. huhtikuuta ja viimeinen esitys 13. toukokuuta. AMFI Musicals jätti konkurssianomuksensa Helsingin käräjäoikeudelle 16. toukokuuta.

Tiedotteessaan yhtiö kertoo, että musikaali sai yhteensä 30 000 katsojaa, mutta ”korkojen ja kuluttajahintojen nousu näkyi tuotannon yleisömäärässä erityisesti alkukevään aikana”.

Esityksiä oli kevään aikana yhteensä 15.

” ”Ihmiset eivät enää osta lippuja kuusi tai seitsemän kuukautta ennen esitystä.”

Alun perin Grease-musikaalin oli määrä saada ensi-iltansa jo huhtikuussa 2022, mutta tuotantoyhtiö päätti siirtää esityksiä vuodella eteenpäin. Perusteena oli tuolloin, että yleisön kiinnostus tapahtumia kohtaan oli heikkoa maailmantilanteen, erityisesti koronapandemian ja Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan takia.

Tiedotteen mukaan tämän kevään esitysten tuotot alittivat esitysten kustannukset, ja siksi yhtiö ei pysty enää selviytymään loppulaskuistaan. Rahojaan vaille jäivät esitystekniikkaa tuottaneet yhtiöt, tilan vuokraajat ja musikaalin lisenssejä hallinnoivat yhtiöt.

Myös jotkut työryhmän jäsenet ovat joutuneet hakemaan saataviaan Muusikkojen liiton juristin avulla.

Grease-musikaalin ohjauksesta ja koreografiasta vastasivat Marco Bjurström ja Peter Pihlström, ja pääosissa olivat Mikael Saari ja Heta Halonen. Muissa rooleissa olivat muun muassa Miitta Sorvali, Krisse Salminen ja Esko Eerikäinen.

AMFI Musicalsin toimitusjohtaja Johan Storgård sanoo, että Grease-musikaalin työsuhteessa olleet työntekijät ovat saaneet maalis- ja huhtikuun palkkansa.

Hän arvioi, että Grease-musikaalin kuluista olisi ehkä selvitty, jos esityksiin olisi myyty 5 000 lippua enemmän.

”Covid on ollut erittäin vaikea, se on muuttanut ihmisten suhtautumista lipun ostoon. Ihmiset eivät enää osta lippuja kuusi tai seitsemän kuukautta ennen esitystä.”

Johan Storgård on toimitusjohtajana myös Ace-Production -yhtiössä, joka tuotti muun muassa Mamma Mia -musikaalin suomenkielisen version sekä syksyllä 2021 esitetyn We Will Rock You -musikaalin, joka perustuu Queen-yhtyeen musiikkiin. We Will Rock You sai valtiolta avustusta korona-ajan tapahtumatakuuna.

Storgårdin mielestä pelkästään kaupallisella rahoituksella toimivan musikaalituotannon tulevaisuus näyttää epävarmalta.

”Tämä ala on riskialtis monella tavalla, mutta en oikeasti tiedä, miten mennään eteenpäin.”