Uutuuspodcastit tarjoavat monipuolisen kattauksen syvällisiä ja hauskoja keskusteluja.

Koskettavia selviytymistarinoita ilman joutavaa repostelua

LOPPUKEVÄÄn kiehtovin podcast on psykologi Frans Hornemanin juontama Mielen puolikkaat. Mieli ry:n tuottamassa sarjassa sukelletaan syviin vesiin ilman joutavaa repostelua.

Horneman on empaattinen haastattelija, joka antaa vieraalleen riittävästi tilaa ja aikaa puhua. Hienovireisissä haastatteluissa olennaisinta onkin juuri kuuntelutaito, mikä ammattitoimittajilta kovin usein unohtuu.

Kuunnelkaapa vaikkapa jakso, jonka vieraana on voimamies Mika Törrö. Niin rehellisistä puhetta harvoin kuulee.

Törrö kertoo ajautuneensa laitoskierteeseen jo kymmenvuotiaana. ”Koulukoti oli korkeakoulu rikolliseen maailmaan.” Päätoiminen päihteidenkäyttö alkoi 18-vuotiaana, kun Törrö pääsi pois koulukodista, ja päättyi raitistumiseen 35-vuotiaana.

Sekavien päihde- ja vankilavuosien aikana miehen tukena olivat urheilu ja rakas äiti, joka ehti nähdä poikansa ryhdistäytymisen ja nousun Suomen vahvimmaksi mieheksi ennen menehtymistään.

Kannustava äiti on keskeisessä roolissa myös jaksossa, jossa näyttelijä Riku Nieminen kertoo lapsuus- ja teinivuosistaan. Alkoholi- ja mielenterveysongelmista kärsinyt yksinhuoltajaäiti jaksoi valaa uskoa poikansa unelmiin, vaikka hänen oma elämänsä oli sekasortoista. Äiti päätyi itsemurhaan Niemisen ollessa 15-vuotias.

Mielen puolikkaat. Kuunneltavissa eri podcastpalveluissa.

Peter Nymanin juontaman Kyberrosvot-podcastin kuunteleminen aiheuttaa älylaitteiden käyttäjälle vainoharhaisen olon, mikä lienee tarkoituskin.

Vaara vaanii verkossa

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto oli kauhutarina siitä, kuinka yritysten tietoturvaongelmat voivat kaatua myös tavallisten asiakkaiden niskaan.

Peter Nymanin juontama Kyberrosvot käy Vastaamon tapauksen lisäksi läpi tunnettuja kansainvälisiä kyberrikoksia, joista kuuluisin lienee NotPetya-mato, joka aiheutti noin kymmenen miljardin dollarin tuhot muutamassa minuutissa kesäkuussa 2017. Vaikka hyökkäyksen kohteena oli ensisijaisesti Ukraina, niin mato levisi verkon välityksellä ympäri maailmaa.

Vaikka DNA:n ja Tivi-lehden tuottaman podcastin pääpaino on suuryrityksissä, niin sen kuunteleminen aiheuttaa kenelle tahansa älylaitteiden käyttäjälle vainoharhaisen olon, mikä lienee tarkoituskin.

Tietoturvan heikoin lenkki suurissakin yrityksissä on yleensä huolimaton tai hyväuskoinen työntekijä. Ja jos yritys onkin suojautunut verkkohyökkäyksiltä esimerkillisesti, niin pääkonttorin ovista saattaa päästä hämmästyttävän helposti sisään esiintymällä esimerkiksi sähkömiehenä.

Peter Nyman on erinomaisen tasapainoinen tietotekstin lukija. Nyman ei ylitulkitse muttei myöskään ole ilmaisussaan liian monotoninen. En tiedä, onko hän lukenut äänikirjoja, mutta ainesta olisi.

Kyberrosvot. Kuunneltavissa eri podcastpalveluissa.

Vikasietotila-podcastin Olli Sulopuisto (alh.), Kari Haakana ja Panu Räty eivät yritä olla hauskoja mutta ovat kuitenkin.

Varttuneet nörtit jälleen vauhdissa

Tietotekniikkapodcast Vikasietotilaa julkaistiin alun perin Ylellä vuosina 2016–2017. Viime vuonna alkuperäiskokoonpano Olli Sulopuisto, Kari Haakana ja Panu Räty teki ensimmäisen onnistuneen comebackin. Talvi- ja tuumaustauon jälkeen kolmikko on taas palannut podcastin pariin uusin jaksoin.

Vikasietotila ei ole tarkoitettu ainoastaan meille elähtäneille nörteille vaan kaikille älylaitteiden ja digitaalisten palveluiden käyttäjille. Sekä aiheet että niiden käsittelytavat ovat siis ainakin enimmäkseen kansantajuisia. Välillä tasapainoilu yleistajuisen ja nörttipodcastin välillä saattaa lipsahtaa hetkeksi liian syvälle jälkimmäiseen, mutta näihin hetkiin voi suhtautua kuin jazziin tai klassiseen musiikkiin. Kaikkea ei tarvitse ymmärtää, voi vain nauttia intohimoisesta esityksestä.

Tekijäkolmikon keskinäinen vuorovaikutus toimii mainiosti. Miehet eivät yritä olla hauskoja mutta ovat kuitenkin. Tästä spontaanista huumorista voisi moni podcast ottaa mallia.

Kaikilla tekijöillä on myös erinomaiset radioäänet. Tosin Haakanan ja Rädyn käheät bassot menevät toisinaan sekaisin, mutta Sulopuiston kirkkaasta tenorista ei voi erehtyä.

Erikoismaininnan ansaitsee Vikasietotilan legendaarinen kasarihenkinen tunnari, joka soi aina liian vähän aikaa.

Vikasietotila. Kuunneltavissa eri podcastpalveluissa.

Ruben Stiller taitaa itseironian Virhe-podcastissa.

Tarpeellista journalismikritiikkiä

Journalismi­kritiikille on aina tarvetta, mutta kaupallista kysyntää moisille ohjelmille ei välttämättä löydy. Lajityypin ongelma tahtoo olla se, että pääasiassa äänessä ovat toimittajat itse. Näin on myös Suomen Lehdistön tuottamassa ja Janne Arolan juontamassa Virhe-podcastissa.

STT:n vastaava päätoimittaja Minna Holopainen sanoo podcastissa, että journalistien helmasynti on omien virheiden poisselittäminen. Näin ollen oikaisua ei tarvitse muka tehdä, korkeintaan tarkennus tai täsmennys.

Sinänsä harmillisia asiavirheitä olennaisempia ovat kuitenkin ajatusvirheet. Edelliset on helppo korjata, mutta jälkimmäisiä voi olla vaikea edes havaita.

Virhe-podcastin ideana on se, että toimittajat myöntävät ainakin yhden oman virheensä. Siinä missä Yle-konkari Ruben Stillerin on helppo muistella omia virheitään, niin Iltalehden Lauri Nurmen on vaikeampi löytää omista tekemisistään korjattavaa.

Virhe. Kuunneltavissa eri podcastpalveluissa.

Kati Outisen vierailu Teatterin politiikka -podcastissa on umpirautaa.

Intohimoista teatterikeskustelua

Korkeakulttuurin painoarvo valtamediassa on ollut 2000-luvulla syöksykierteessä. Yksi kärsijöistä on ollut näyttämötaide, joten podcasteista on kehittynyt teatterikeskustelulle oivallinen foorumi. On toki hienoa, että syvällistä kulttuurikeskustelua käydään edes jossain, vaikka meille toisenlaisen mediamaiseman kasvateille nykymeno on kitkerää niellä.

Voima-lehden kustantaja Tuomas Rantanen on julkaissut Teatterin politiikkaa -podcastia ihailtavan kiihkeään tahtiin vuoden 2022 alusta lähtien. Uusia jaksoja ilmestyy kahdesta neljään kuukaudessa. Rantanen on onnistunut hankkimaan podcastilleen myös apurahoitusta, mikä on ilahduttavaa.

Sana politiikka podcastin nimessä viittaa laajasti teatterin yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin.

Usein keskustelun lähtökohtana on jokin ajankohtainen teatteriesitys, mutta toisinaan jaksot saattavat olla myös pienimuotoisia teatterielämäkertoja, kuten vaikkapa hiljattainen Kati Outisen vierailu, joka sivumennen sanoen oli umpirautaa.

Kunniamaininnan ansaitsee myös podcastin tunnari, jossa Tuomas Saloniemi tulkitsee ikimuistoiseen tyyliin Kurt Weillin Alabama Songin.

Kuukauden sitaatin saa nimiinsä Pentti Linkola – kaltaisemme -näytelmän ohjaaja ja toinen käsikirjoittaja Atro Kahiluoto: ”Jos taide oikeasti kykenisi muuttamaan maailmaa, niin johan se olisi muutettu.”

Teatterin politiikkaa. Kuunneltavissa eri podcastpalveluissa.

Jengit-podcastissa yritetään ujuttautua nuorisojengien maailmaan, mutta se ei ihan onnistu.

Väkinäistä jengikauhistelua

Pitkän linjan toimittaja Kirsi Virtanen on Jengit-podcastissaan tarttunut ajankohtaiseen aiheeseen.

Valitettavasti Virtanen ei pääse kovin syvälle nuorisojengien maailmaan. Podcastissa liikutaan aivan liiaksi ylätasolla, jota edustavat poliisit, rehtorit, kirjastonjohtajat ja muut nuorison parissa työskentelevät aikuiset. Sen sijaan katutason kohtaamiset jäävät hyvin ohuiksi. Keski-ikäinen toimittaja ei selvästikään ole onnistunut saavuttamaan haastattelemiensa nuorten luottamusta, sillä he eivät kerro juuri mitään.

Jostain syystä kaikkien nuorten äänet on muutettu, vaikka he eivät todellakaan paljasta mitään raskauttavaa itsestään tai kenestäkään muustakaan. Kalervo Kummolalta kuulostavat 13–14-vuotiaat pojat kuulostavat tahattoman koomisilta.

Kuuntelukokemusta raskauttavat myös Virtasen tolkuttoman pitkät monologit. Virtanen ei luota kuuntelijaan vaan selittää kaiken vääntämällä rautalangasta tai tässä tapauksessa rautakangesta.

Jengit. Yle Areena.