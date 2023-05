Jo kuukausia etukäteen kohua herättäneen The Idol -sarjan ensiesitys nähtiin Cannesin elokuvafestivaalilla maanantaina. Sarja on ensimmäinen elokuvajuhlilla debytoinut tv-sarja.

Kun hermoromahdus ajaa poptähti Jocelynin (Lily-Rose Depp) raiteiltaan HBO:n uudessa sarjassa The Idol, hän päättää lunastaa paikkansa Amerikan merkittävimpänä ja seksikkäimpänä poptähtenä.

Jocelyn tutustuu salaperäiseen yökerhomoguli Tedrosiin (Abel ”The Weeknd” Tesfaye). Heidän välilleen muodostuu erikoinen suhde.

Julkisuuden pimeästä puolesta kertova tarina on täynnä kostopornoa, kuritusseksiä, äärimmäistä alastomuutta ja itsetyydytystä.

The Idolin maailmassa mielen sairaudet ovat ”seksikkäitä”, kaikki vinksahtanut ja kieroutunut on tervettä.

Sarja viittaa Britney Spearsin kaltaisten supertähtien henkiseen romahtamiseen. Se kuvaa myrkyllistä mainetta, joka nielaisi monet 1990-luvun naispoptähdet.

The Idol sai ensi-iltansa Cannesin elokuvafestivaalilla maanantaina. Se on ensimmäinen Cannesissa debytoinut tv-sarja.

Sarjan kieroutunutta maailmaa on kritisoitu jo aiemmin, eikä sarjan kahden ensimmäisen jakson ensiesitys Cannesissa ainakaan vähentänyt kohinaa sarjan ympärillä, päinvastoin.

Sarjan ensi-illan jälkeen ohjaaja Sam Levinson piti Cannesissa tunteikkaan puheen, mikä sai yleisön nousemaan viisi minuuttia kestäneisiin, medioissa vaatimattomiksi kuvailtuihin suosionosoituksiin.

Lily-Rose Depp osallistui sarjan lehdistötilaisuuteen Cannesin elokuvajuhlilla.

”Ymmärrämme, että olemme tehneet provosoivan sarjan”, Levinson sanoi Varietyn mukaan Cannesin lehdistötilaisuudessa.

Silti hän ei ymmärrä kovaa kritiikkiä, mitä esimerkiksi Rolling Stone -lehti on esittänyt.

HS kertoi maaliskuussa sarjan trailerin herättäneestä kohusta. Tuolloin Rolling Stone -lehti kuvasi erästä sarjan kohtausta ”toksiseksi miehen raiskausfantasiaksi, jossa nainen palaa miehen luokse pyytämään lisää, koska se tekee hänen musiikistaan parempaa”.

Tesfaye on kommentoi Rolling Stonen artikkelia Instagramissa kysymyksellä: ”Järkytimmekö sinua?” (Did we upset you?)

SARJAN tuotannon ongelmat nousivat julkisuuteen viime vuonna, kun sarjan aiempi ohjaaja Amy Seimetz jätti yllättäen tehtävänsä. Sarjasta oli tuolloin valmiina jo noin 80 prosenttia.

Seimetzin lähdön syyt ovat epäselvät. Tiettävästi sarjan toinen luoja Abel Tesfaye oli kokenut sarjan painottuvan liikaa naisen näkökulmaan.

HBO pyysi hätiin ohjaaja, käsikirjoittaja ja tuottaja Sam Levinsonin, joka tunnetaan parhaiten sarjasta Euphoria. Se kertoo joukosta lukiolaisia, z-sukupolvesta, jonka elämään kuuluvat seksi, huumeet, mielenterveysongelmat, vaikeat ihmissuhteet ja väkivalta.

Myös Euphorian rohkeat seksikohtaukset herättivät sarjan julkaisun aikoihin kuohuntaa. The Idolia on kuvattu vielä hurjemmaksi versioksi Euphoriasta.

Levinson on Rolling Stonen mukaan hylännyt Seimetzin näkökulman ja muuttanut sarjan sisältöä radikaalisti. HBO:n mukaan tuotantoryhmä on tehnyt sarjaan luovia muutoksia ja ”sitoutunut luomaan turvallisen, yhteistyökykyisen ja kaikkia työntekijöitä kunnioittavan työympäristön”.

The Weeknd -nimellä esiintyvä artisti eli Abel Tesfaye tekee The Idolissa näyttelijädebyyttinsä.

Ensi-illan jälkeen kritiikki sarjaa kohtaan on kuitenkin vain yltynyt.

Cannesissa paikalla olleet kriitikot ovat kirjoittaneet sarjan sisältävän ”järkyttävän” määrän rivoja seksikohtauksia, kertoo uutistoimisto AFP.

Indiewire-verkkosivuston kolumnisti kirjoitti Twitterissä, että sarja on kuin laittaisi Black Swan -elokuvan, Succession-sarjan ja Secretary-elokuvan tehosekoittimeen.

Deadline-lehden mukaan sarja käsittelee kiusallisesti pornon ja taiteen, vallan ja hyväksikäytön välisiä hienoja rajoja, jotka ovat kohdanneet nuoria naisia musiikin parissa vuosikymmenten ajan.

Lehti myös kuvailee sarjaa ”satiiriksi nykypopkulttuurin sensaatiokylläisestä maailmasta, jossa hyvä on pahaa ja paha on minimi”.

Ruotsalaislehti Dagens Nyheterin mukaan sarjan katse on niin miehinen, että räikeämpää olisi vaikeaa kuvitella.

”MeToo tuntuu kaukaiselta”, lehti kirjoittaa.

Cannesissa pidetyssä lehdistötilaisuudessa Lily-Rose Depp – Cannesissakin juuri esiintyneen näyttelijä Johnny Deppin sekä laulaja, näyttelijä ja malli Vanessa Paradisin tytär – esitti hahmonsa erilaisessa valossa.

”Minulla oli etuoikeus olla mukana luomassa Jocelynin hahmoa”, Depp kertoi lehdistötilaisuudessa.

Poptähtien lisäksi Jocelynin hahmoon ovat Deppin mukaan vaikuttaneet monet vahvat naishahmot kuten näyttelijä Sharon Stone.

Deppin mukaan Jocelyn on luontainen esiintyjä ja hän ajattelee piirteen ulottuvan kaikkiin Jocelynin elämän osa-alueisiin. ”Hänen pukeutumisensa on esimerkiksi sitä, että hän yrittää kertoa jotain tai ilmaista itseään.”

Näyttelijä myös kertoo ajattelevansa, että alastomuus heijastaa hahmon henkistä alastomuutta.

Sarjan toksisiksi syytetyistä kuvauksista Depp on täysin eri mieltä.

”On vähän surullista ja lannistavaa kuulla ilkeitä ja virheellisiä väittämiä jostain, mistä itse välität ja mistä tiedät, ettei asia ole niin.”

Suomessa The Idol saa ensi-iltansa HBO Maxilla 5. kesäkuuta.