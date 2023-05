Hearthill oli 1980-luvun lopun englanninkielisen suomirockin outolintu, kirjoittaa kriitikko Mikko Aaltonen.

Rock / albumi

Hearthill: The Love Circus. Bluelight.

★★★★

Helsingin Kontulassa perustettu Hearthill nousi festivaalien päälavoille ja musiikkilehtien kansiin nopeasti heti esikoisalbuminsa vanavedessä 1980-luvun lopulla.

Kolmas albumi Graveyard Party Blues kuljetti yhtyeen kokeilemaan siipiään Los Angelesiin asti. Yhtyeen tarinan ensimmäinen näytös kesti täsmällisesti viiden vuoden ja viiden albumin ajan.

Aikana, jolloin brittiläinen uusromanttinen pop ja shoegazing raamittivat viileän vaihtoehtoisen musiikin ääriviivoja, kontulalaisyhtye hitsasi oman romanttisen popmusiikkinsa kiinni vanhan countryn, folkin ja rockabillyn perustaan.

Sellainen oli rockabilly-villityksen jälkeisessä Suomessa lähtökohtaisesti äärimmäisen epämuodikasta.

Tästä huolimatta – tai kenties juuri siksi – Hearthillistä sukeutui hetkeksi varsin muodikas nimi aikaansa seuranneiden popfanien sekä median keskuudessa.

Yhtyeellä riitti karismaa ja tarttuvia kappaleita sekä lahjakas ylienerginen kitaristi, joka soitti kuin pieni peto vaikka puoli metriä ilmassa ja solisti, jolla oli niin persoonallinen lauluääni, ettei Suomesta löytynyt sille verrokkia.

” The Love Circus on äänitetty vain neljässä päivässä.

Hearthill on nyt palannut sekä keikoille että levyttämään kokoonpanolla, joka vakiintui vuoden 1990 Graveyard Party Blues -albumilla.

Laulaja Jussi Sydänmäen ja kitaristi Samuli Laihon lisäksi mukana ovat viulisti Ufo Mustonen, basisti Jukka Kiviniemi ja rumpali Heikki Tikka.

Yhtyeen soinnin tavaramerkiksi jo aikoinaan muodostunut Mustosen viulu on saanut myös uudella levyllä ansaitusti paljon tilaa.

The Love Circus on äänitetty vain neljässä päivässä, ja siltä se myös kuulostaa: pakottomalta ja raikkaalta. Laulut täydentävät toisiaan luontevasti, eikä tiiviissä kymmenen kappaleen kokonaisuudessa ole löysää täytettä.

Tekstien surrealismi on tuttua Sydänmäkeä: ihmissuhteiden kummallisissa tivoleissa tapahtumia havainnoidaan ja tunteita koetaan eräänlaisessa valveunessa, jossa todellisuus ja surrealismi, mennyt ja nykyinen, sekoittuvat.

Kaikista levyn kappaleista vastanneet Sydänmäki ja Laiho ovat tulleet kirjoittaneeksi myös kauneimman suomalaisen rakkauslaulun miesmuistiin.

Runsaasti sovitettu Will I Ever See My Love Again? -balladi tavoittaa vaihtoehtoisen countryn ajattomuuden ja herkkyyden ilman patetian häivää.