Sideways Helsingissä torstaina 8. kesäkuuta.

Helsingin festarikesän avaajana vakiopaikan ottanut Sideways on usein musiikillisesti yksi Suomen kiinnostavimpia tapahtumia.

Se onnistuu tuomaan Helsingin jäähallin ympäristöön kovan luokan ulkomaisia nimiä. Kattaus on yhdistelmä pitkän uran tehneitä ja arvostettuja klassikkobändejä sekä uransa alussa olevia indie-nimiä. Pääesiintyjät ovat tänäkin vuonna kovia, ja erityisesti torstai oli erittäin onnistunut kokonaisuus.

Kotimaisista nimistä Sidewaysissa esiintyvät pääasiassa juuri ne nimet, joiden voi olettaa miellyttävän keskimääräistä paremmin populaarimusiikkiin perehtynyttä festarikansaa.

Musiikillinen anti on silti vain yksi osa Sidewaysin viehätystä. Ravintolakriitikko Venla Rossi pohti tällä viikolla HS:ssa julkaistussa arviossaan osuvasti sitä, miten ravintolan hyvyyttä ei mitata vain ruoka-annosten yksityiskohtaisella onnistumisella.

”Tiedättehän: joissain paikoissa vain tulee vastaansanomattoman hyvä fiilis”, Rossi kirjoitti ja jatkoi siitä, miten voi olla vaikeaa analysoida, mistä tuo hyvä fiilis johtuu.

Samaa analogiaa voi käyttää festareista. Parhaimmat festarit onnistuvat luomaan vastaansanomattoman hyvän tunteen siitä. Sideways on tässä aivan Suomen kärkitapahtumia, ainakin jos on itseni kaltainen päälle kolmekymppinen helsinkiläinen.

Illan aikana pystyi toteamaan, että Sideways on festari ihmisille, jotka kuvaavat keikkavideonsa kännykän kameralla nykytrendien vastaisesti yhä vaaka-asennossa.

Korkeahko keski-ikä yhdistettynä arkipäivään tarkoitti jopa poikkeuksellisen raukeaa tunnelmaa läpi illan. Fiilistä ei vähentänyt sekään, että torstai vaikutti väljyyteen pyrkivän Sidewaysinkin mittareilla harvalukuiselta. Yhteensä väkeä oli paikalla 7 500, enimmäismäärä yhtenä päivänä on 10 000.

Välillä festarikansaa oli vaikea villitä edes käsien rytmikkääseen taputtamiseen. Kun ranskalainen pop rock -yhtye Phoenix aloitti keikkansa jättihitillään Lisztomania ja yritti saada yleisön laulamaan mukana kertosäkeessä, lopputulos oli hiljaisuudessaan huvittava.

Ennen Phoenixia ulkoalueen toisella lavalla esiintynyt tanskalainen folk pop -henkinen artisti Eee Gee lauloi äärimmäisen kauniisti ja kertoi olevansa innoissaan, kun on päässyt ”esiintymään Helsinkiin asti”. Hajallaan seisoskellut yleisö palkitsi hänet lyhyillä aplodeilla. Jäähallin sisällä Basement-lavalla esiintynyt yhdysvaltalaislaulaja Emma Ruth Rundle suorastaan kiitteli yleisöä siitä, miten hiljaa he osasivat keikan aikana olla.

Eee Gee oli innoissaan päästessään esiintymään Helsinkiin.

Torstain kotimaisista esiintyjistä Paperi T -nimellä tunnetun Henri Pulkkisen suhde Sidewaysiin vaikuttaa erityiseltä.

Huhtikuussa 2015 Paperi T julkaisi debyyttisooloalbuminsa Malarian pelko, josta tuli valtaisa ilmiö. Samana kesänä räppäri esitti levynsä ensimmäistä kertaa järjestetyssä Sidewaysissa. Kolme vuotta myöhemmin Sidewaysissa Paperi T järjesti kakkoslevystään Kaikki on hyvin "ennakkokuuntelun”.

Nyt Sidewaysissa nähtiin ensimmäinen Paperi T:n soolokeikka sitten vuoden 2019. Ja taas tarjolla oli uutta musiikkia: oman isän kuolemaa käsittelevä Joka päivä jotain katoaa kuuluu tähän mennessä vuoden parhaimpiin suomalaislevyihin. Toukokuussa julkaistun albumin kappaleet kuultiin torstaina ensimmäistä kertaa yleisön edessä.

Esiintyjänä Pulkkinen ei kuulu niihin, joka yrittää villitä yleisöä nostamaan käsiä ilmaan tai hauskuuta ihmisiä pitkällisillä välispiikeillä. Ei toki tarvitsekaan, kun räppäämisen flow on kunnossa ja biisikavalkadi on vakuuttava.

Paperi T esiintyi ensimmäistä kertaa yli kolmeen vuoteen soolokeikalla.

Uuden levyn kappaleiden lisäksi keikalla kuultiin käytännössä kaikki hitit kahdelta edelliseltä levyltä. Erityisesti Malarian pelon biisien kohdalla ei voi olla pohtimatta sitä, miten hyvin kappaleiden katkera mieskertoja on kestänyt aikaa.

Paperi T:n olemus on lavalla tarkoituksellisen kiusaantunut. Tarkkaan harkittu ulkokuori murentui kuitenkin pariin otteeseen tahattomaan nauruun: toisen kerran keikan viimeisenä kuullun Ehkä-biisin aikana, kun Pulkkinen aloitti toisen säkeistön räppäämisen liian aikaisin.

”Hei, tämä on vasta mun eka kerta”, Pulkkinen sanoi nopeasti ja jatkoi sitten itse asiaan.

Lisztomanian lisäksi 1901:n ja Lasson kaltaisista isoista hiteistä tunnettu Phoenix esiintyi iltakymmenen aikaan päälavalla alkaneella keikalla juuri niin vakuuttavasti kuin lähes 30 vuoden kokemuksen omaavan yhtyeen saattoi olettaakin.

Solisti Thomas Mars hallitsi lavaa suvereenisti, lauloi vaikuttavasti ja heilui edestakaisin pitkä punainen mikrofonikaapeli perässään. Erityiskehuja pitää antaa myös yhtyeen ruotsalaiselle kiertuerumpalille Thomas Hedlundille, joka teki keikan aikana täyden päivätyön.

Vaikka aluksi tunnelma tuntuikin hivenen vaisulta, meno parani huomattavasti reilun tunnin mittaisen show’n aikana. Se oli bändin energisen, stadionkeikan kaltaisen meiningin ansiota.

Ranskalainen pop rock -yhtye Phoenix aloitti keikkansa jättihitillään Lisztomania.

Lähimmäksi riehakkuutta päästiin keikan huipentaneessa loppunumerossa. Siinä Mars nousi yleisön sekaan, jatkoi laulamistaan, kävi tervehtimässä henkilökohtaisesti monia yleisön jäseniä, nousi sitten avustettuna seisomaan yleisömeren päälle ja lopuksi suoritti tyylipuhtaan yleisösurffauksen takaisin lavalle.

Kuten monet muutkin kesällä Suomessa esiintyvät artistit, myös Mars päivitteli sitä, miten valoisaa ulkona oli yhä myöhään illalla. Eniten valoisuudesta kärsivät laservaloilla kikkailevat yhtyeet, mutta Phoenix oli osannut järjestää myös keikan visuaalisen puolen niin, että se näytti varsinkin budjettiin nähden vaikuttavalta.

Upeasti soitetun Sunskrupt!-kokonaisuuden (yhdistelmä Love Like a Sunset -kappaleista ja Bankrupt!-biisistä) aikana nähty video vangitsi tuijottamaan lavan takana olevaa näyttöä. Videolla kuva ensin laajenee ulos nurmikolla makaavasta miehestä kauas ulkoavaruuteen asti, sitten zoomautuu takaisin mieheen, tämän käteen ja aina solutasolle asti. Ei välttämättä maailman uniikein idea, mutta toimi tilanteessa hienosti.

Fever Ray -artistinimellä tunnetulla, kokeellisen popin ylistetyllä ruotsalaismuusikolla Karin Dreijerillä ei ollut helpoin mahdollinen tehtävä esiintyä väsähtäneen oloiselle festarikansalle torstaina puolenyön aikaan.

Selvää silti oli, että liki kuuden vuoden tauon jälkeen ensimmäisen uuden levynsä Radical Romanticsin julkaisseen artistin keikka kiinnosti Sideways-kansaa suuresti. Kun Black Box -lavalle suuntasi heti Phoenixin esiintymisen päätyttyä, sai jäähallin sisällä kiemurtelevassa jonossa seistä noin vartin ennen perille pääsyä. Fever Rayn esiintymisen alkaessa permanto olikin liki täynnä.

Fever Ray päätti Sidewaysin torstai-illan.

Voi sanoa, että odotus palkittiin, koska kahden taustalaulajan, rumpalin ja kosketinsoittajan kanssa esiintynyt Dreijer järjesti pimeässä sisätilassa visuaalisesti vaikuttavan kokonaisuuden.

Ennen keikan alkua katseen vangitsi lavan taka-alalle pystytetty katulamppu, jonka valaistusta käytettiin myös keikan aikana hyvin hyödyksi. Valot olivat koko keikan aikana isossa roolissa ja loivat esiintymiselle tunnelman, joka tuntui enemmän teatterinäytökseltä kuin perinteiseltä keikalta.

Tätä fiilistä korosti vahva puvustuksella pelaaminen. Dreijer itse esiintyi ylisuuressa valkoisessa puvussa ja samantyylisessä meikissä kuin uusimman levynsä kannessa. Taustalaulajien asut olivat korostetun naisellisia, rumpalin ja kosketinsoittajan tyylissä huomio kiinnittyi näyttäviin päähineisiin.

Kuten HS:n kriitikko Arttu Seppänen kirjoitti alkuvuodesta, Radical Romantics kuuluu alkuvuoden parhaisiin poplevyihin. Sidewaysin keikkakin oli parhaimmillaan juuri uusien biisien kohdalla. Levyn vaikuttavimmat kappaleet What They Call Us, Shiver, Kandy ja erityisen ahdistava Even It Out kuulostivat upealta.

Hienoiseksi ongelmaksi muodostui silti, että visuaalisesti näyttävä ja musiikillisesti taidokas keikka ei tuntunut 75 minuutin aikana etenevän oikein mihinkään. Tunnelma pysyi staattisena, ja loppua kohti kokonaisuus tuntui jopa hieman tarpeettoman pitkitetyltä. Samaa mieltä tuntui olevan yleisö, joka harveni loppukeikan aikana huomattavasti.