Alex G Tavastialla 6. kesäkuuta.

Rock-keikan ilottomin osuus on yleensä encore. Takahuoneessa pyörähtäminen tuntuu pakkopullalta ja sirkukselta, ja finaaliksi säästetty yleisösuosikkikappale solahtaisi usein paremmin johonkin toiseen kohtaan.

Yhdysvaltalainen indieartisti Alex G teki toisin. Sitä ei tarvinnut hurrata takaisin lavalle, vaan kiusallisen odottelutauon aikana kuunneltiin pop punk -yhtye Hoobastankin vuoden 2004 megahitti The Reason.

Keikan ”encore-osuus” taas koostui yleisön muutamien innokkaiden huutoäänestämistä kuudesta vanhemmasta ja harvemmin kuullusta biisistä.

Lopulta kellossa odotti yllätys: bändi oli soittanut peräti puolitoista tuntia eikä haitannut lainkaan.

Pennsylvaniasta syntyjään oleva Alexander Giannascoli ehti olla mytologisoidun ihmelapsen maineessa. Hän on pohjimmiltaan laulaja–lauluntekijä mutta pitää itseään paremminkin tuottajana.

Musiikkinsa hän on tehnyt lähinnä kotonaan ja julkaissut sitä itse. Tuotantoa piisaa: 30-vuotiaana hän on julkaissut jo yhdeksän albumillista musiikkia, joista viimeiset neljä maineikkaan levymerkin Dominon kautta. Niiden myötä hän on noussut underground-nimestä indietähdeksi, jota haastatellaan The New York Timesin ja Vanity Fairin isoissa henkilökuvajutuissa.

Lisäksi netissä kiertää muutamakin epävirallinen julkaisemattomien kappaleiden kokooma. Hänen eniten striimannut kappaleensa on tällaiselta irrotettu, ikivanha Treehouse, jota ei löytynyt edes Spotifysta ennen kuin se alkoi levitä Tiktokissa.

Giannascoli vaalii yksityisyyttään eli mystisyyttään, mutta häntä fanitetaan pakkomielteisesti pitkin internetiä, erityisesti Reddit-keskustelufoorumilla.

Kaikin tavoin nykyaikaisen kulttiartistin kuva, siis.

Alex G:n ensimmäinen Helsingin-keikka tuntui harvinaisuudelta: kerrankin Suomeen saadaan ajankohtainen ja merkittävä indieartisti. Kysyntää on nykyään ilmeisen vähän ja sukupolvien kuilu ammottaa, mistä kertoo esimerkiksi se, miten viikonlopun Sideways-festivaalin pääesiintyjät ovat toissavuosikymmenen nimiä.

Striimaajamäärillä mitaten Alex G voisi olla pääesiintyjäluokkaa, mutta tiistain konsertti taisi jäädä kulttuurityön puolelle. Katsomassa häntä oli noin puolikas tavastiallinen – muutama sata ihmistä.

Tai siis bändistähän tässä kannattaisi puhua: kyse ei ollut lauluntekijätähdestä ja hänen taustayhtyeestään, vaan nelikosta välittyi samanlainen yhteissoiton riemu kuin vaikkapa toisesta viime vuosien indiesuuruudesta Big Thiefistä.

Puolet kappaleista oli viime vuoden God Save the Animals -albumilta, ja mitä vanhempi kappale, sitä enemmän se erottui kulmikkuudellaan.

Yhden miehen makuuhuonetuotannot oli sovitettu kokonaiselle bändille ja monin paikoin tunnistamattomiksi levyversioihin nähden. Yhtye oli kuin soittorasia, josta putoili sirpaleittain pihalle vaihtoehtorockin historiaa: Pixiesiä, Nirvanaa, Rage Against the Machinea, Crazy Horsea, keskilännen emoa ja välillä kantriakin – mutta ei koskaan itsetarkoituksellisesti.

Erityisesti kitaristi Sam Acchionella oli tilaa ja taitoa vingutella kunnolla ja täysillä. Lisäksi hän lauloi falsettistemmoja puhtaasti ja tarkasti.

Keikka muistutti, miten kaukaisilta tuntuvatkaan ajat, kun indie tarkoitti miehiä leikkimässä coolia. Tilalle on tullut uudenlaista musikaalista kunnianhimoa, jota kuulee Alex G:n lisäksi vaikkapa viime vuoden kehutuimman indielevyn julkaisseesta kanadalaisyhtye Alvvaysistä.

Käytännössä se tarkoittaa soittotaidon vaalimista ja kappalerakenteiden rikkomista. Alex G:nkin kappaleista puuttuvat usein kertosäkeet; niiden koukut ovat luuppaavissa säkeistöissä ja ne loppuvat kuin seinään.

Varsinkin amerikkalaisten indieyhtyeiden kohdalla #metoo vaikuttaa tehneen kaikenlaisesta rockstarailusta kirosanan. Yhtyeet korostavat mieluummin hyvää henkeään ja keskinäistä tasa-arvoisuuttaan.

Uusi normaali tiivistyi siihen, miten Giannascoli esitteli yhtyeensä: ”He ovat parhaat ystäväni.”