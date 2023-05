Kotimaisessa Häät ennen hautajaisia -elokuvassa etualalle nousevat rakkaus ja kuolema.

Montako hääsuunnittelijaa tunnet?

Ammattinimike on harvinainen, mutta amerikkalaisissa romanttisissa komedioissa hääsuunnittelijoita riittää, tunnetuimpana Jennifer Lopez elokuvasta The Wedding Planner (2001).

Kotimaisessa, hiljaa hymyilyttävässä draamakomediassa Häät ennen hautajaisia on myös pääosassa muodikas hääsuunnittelija mutta ammatin saloihin ei juuri tutustuta, sillä etualalle nousevat rakkaus ja kuolema.

Joannan isää ja äitiä näyttelevät Risto Tuorila ja Kaija Pakarinen.

Joka toisessa elokuvassa ja tv-sarjassa näyttelevä Iina Kuustonen on ikisinkku hääsuunnittelija Joanna. Hänen elämässään rakkaus on vasta heräilemässä, mutta kuolema tuntuu kurkkivan joka kulman takana: on oma vakava sairaus, kuolemasta kaiken aikaa puhuva isä (Risto Tuorila) ja omalaatuinen parisuhde hautausurakoitsijan kanssa.

Parin ponneton yhteiselo ei ole syttynyt rakkaudesta vaan käytännöllisistä syistä.

Työlleen omistautunut nainen teeskentelee vanhemmilleen olevansa parisuhteessa, ja sosiaalisissa suhteissaan täysin onneton mies on kuunnellut lähinnä terapeuttinsa ohjeita.

Kähmyistä ja haudanvakavaa hautausurakoitsijaa näyttelee Antti Luusuaniemi. Hänellä perusheppuhabitus tuleekin selkärangasta, sillä samanlaista näyttelemistä on nähty tv-sarjassa Luottomies.

Samasta sarjasta on tuttu myös elokuvan ohjaaja Kari Ketonen, jonka esikoinen tämä vaisusti etenevä, mutta dialogiltaan näppärä teos on. (88)

Häät ennen hautajaisia (2022) Draamakomedia, Nelonen klo 21.00 ★★ ½

Kollegoiden muistoihin pohjautuva dokumenttielokuva on syvällinen katsaus ikonisen artistin Donna Summerin uraan ja elämään.

Seksikkyys oli osa artistitähden esitystä

Discon jättihitit I Feel Love ja Love to Love You Baby 1970-luvun puolivälissä Saksassa italialaisen Giorgio Moroderin kanssa tehnyt Donna Summer oli lahjakkaampi laulaja kuin aikoinaan ehkä ymmärrettiinkään.

Myöhemmin hänen ääntään on verrattu Whitney Houstoniin ja Mariah Careyyn.

Kappaleiden hyväilevät sanat, rytmikkäät melodiat ja Summerin yltiöseksikkyys olivat osa hänen esitystään, joka lähenteli välillä performanssia.

”Suhtauduin laulamiseen näyttelijänä, en laulajana. Se todellakin on näyttelemistä. En yritä olla oma itseni”, Summer on sanonut.

Berliinin elokuvajuhlilla viime helmikuussa ensi-iltansa saanut dokumentti Love to Love You, Donna Summer luotaa LaDonna Adrian Gaines -nimisenä syntyneen Summerin (1948–2012) elämää ja uraa, joka vei Saksan avant garde -piireistä New Yorkin legendaarisille tanssiklubeille ja maailmanlaajuiseen suosioon.

Roger Ross Williamsin ja Summerin tyttären Brooklyn Sudanon ohjaama dokumentti kertoo laulajalegendan tarinan aiemmin julkaisemattomien kotivideoiden kautta.

”Yleisö kävi aivan vauhkona. Ihmiset repivät yltään rintaliivejä ja alusvaatteita ja heittivät niitä lavalle”, dokumentissa kuvaillaan Summerin keikkakokemuksia tämän suosion huipulla.

Yksi Summerin isoista merkkipaaluista oli ensimmäisenä mustana naislaulajana saada musiikkivideo suositulle musiikkikanavalle MTV:lle, joka vaikutti vahvasti populaarikulttuuriin.

Jättisuosion, uran ja äitiyden sovittaminen yhteen ei kuitenkaan ollut helppoa. Summer jopa leikkasi lehdistä irti itseään koskevia juttuja, koska ei halunnut lastensa näkevän niitä.

Taneli Topelius

Love to Love You, Donna Summer, HBO Max.

