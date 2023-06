Rachel Cuskin esseekokoelma on epätasainen, mutta parhaimmillaan häikäisevä

Rachel Cuskin esseet katsovat arkisen läpi sukupuolta, perhe-elämää ja vallankäyttöä.

Esseet

Rachel Cusk: Mykkäkoulu (Coventry). Suom. Kaisa Kattelus. Kustantamo S&S. 238 s.

Coventry on tavallinen englantilainen kaupunki, joka kärsi sodan aikana pahoin pommituksissa. Englannin kielessä on sanonta, että joku ”passitetaan Coventryyn”, ja sillä tarkoitetaan mykkäkoulua.

Brittiläisen kirjailijatähden Rachel Cuskin lehtiesseistä ja kritiikeistä koostettu kokoelma Mykkäkoulu kietoutuu jälleen kliinisen tarkkojen huomioiden ympärille. Esseekokoelma käsittelee Cuskin tuotannolle tuttuja teemoja, ihmisten julmuutta, perhesuhteita ja äitiyttä sekä ennen kaikkea kertomusten ja totuuden välistä suhdetta jokapäiväisessä elämässä.

Mutta varsinaista punaista lankaa ei ole – ellei yhtenäistäväksi tekijäksi lue Cuskin omintakeista kykyä läpivalaista ympäristöään, luoda tekstillä todellisuuden ja lukijan välille kudelma, johon tarrautua arjen sotkuisuudessa.

Teoksen alkupuoli koostuu Cuskin New York Times Magazineen ja muihin laatujulkaisuihin kirjoitetuista teksteistä. Jälkipuoli on muodostettu taiteen ympärille ja koostuu lähinnä hänen kirjallisuuskritiikeistään ja -esseistään.

Teoksen nimikkoteksti on Cuskia terävimmillään. Coventry on paikka, johon hänen vanhempansa hänet häätävät aika ajoin: ”Coventryn tunnuspiirre on, ettei siellä ole sanoja, mitään ei selitetä, mitään ei selvitetä.”

Cusk käy esseessä läpi ihmissuhteiden vallankäytön muotoja ja ehtoja. Mykkäkoulu on päälle langetettu tarina, jonka onnistumisen ehto on se, että kohde uskoo rangaistukseensa:

”Minun oleskeluni Coventryssa, huomaan nyt, on ollut kokonaan sen varassa, että olen suostunut tunnistamaan karkotukseni sinne ja alistumaan siihen.”

Coventryn, kuten muidenkin teoksessa esiteltyjen sosiaalisten konstruktioiden, esiin piirtämisessä piilee vapautumisen mahdollisuus.

Koska Cusk on tällaisia syvällisiä ajatuksia ruokkiva kirjailija, hänen teksteistään saattaa saada teoreettisen ja korkealiitoisen vaikutelman. Todellisuudessa hän on usein kiinni kaikessa hyvin arkisessa. Puhumaton pariskunta ravintolassa tai konflikti vaatekaupan myyjän kanssa toimivat väylinä johonkin syvempään.

Yksi parhaista teksteistä lähtee liikkeelle lentokenttävirkailijan tylyydestä ja kasvaa pohtimaan poliittisia riitoja, Brexitiä, Trumpia, huonon käytöksen populistista lumoa ja kielen sisään piiloutuvia luokkaeroja. Cusk valaisee sitä, miten polarisaatiota tapahtuu retorisella kentällä, erilaisten kielenkäytön järjestelmien välillä. Tappouhkaukset ja valheet ovat väkivaltaa kieltä kohtaan, niiden kieltä, jotka uskovat sanojen perustuvan totuuteen.

Keskiosan esseet keskittyvät perheeseen ja sukupuoleen, siihen, miten työnjako perheen sisällä jakaa usein äideille osan, jota muut perheessä säälivät tai halveksuvat. Tekstit rakentavat ajatuskehystä sille, miksi tyttäret usein inhoavat äitejään ja rakastavat isiään:

”Jumalan tavoin isäni ilmaisi itseään poissaolon kautta, ja oli ehkä helpompaa olla kiitollinen sellaiselle, joka ei ollut läsnä.”

Äitiyden ja isyyden, naisen ja miehen, elättäjän ja kasvattajan roolien jako perheen sisällä muodostavat kompleksisen vyyhdin, jossa identiteetti, uskomukset ja biologiset vaistot käyvät jatkuvaa kamppailua.

Teoksen loppuosa on hajanaisempi kokoelma yksittäisiä kirjakritiikkejä, jotka perustelevat paikkaansa heikommin kirjamuodossa.

Kirjallisuusteksteistä parhaiten toimii yleisemmällä tasolla liikkuva Shakespearen sisaret, joka käsittelee naiskirjoituksen ikuista ongelmaa, sukupuolittamisen toistoa, mutta myös maailmaa, joka edelleen pitää sotakirjaa merkittävämpänä kuin kirjaa naisten tunteista.

Samalla tuo toiston ongelma koskee myös Cuskin omia tekstejä, joissa kärjistetään sukupuolieroa ja binääriyttä. Hän ei silti esitä itseään uhrina, päinvastoin. Cusk on itseään kohtaan jopa armoton ja pyrkii samanlaiseen lahjomattomaan objektiivisuuteen kuin ihailemansa Annie Ernaux.

Mykkäkoulun kääntänyt Kaisa Kattelus ansaitsee jälleen kiitosta suomennoksesta, joka taitaa Cuskin vähäeleisen eleganssin.

Lue lisää: Rachel Cuskin uutuus osoittaa, kuinka vaarallista on idolisoida taiteilijoita – se estää usein meitä kokemasta taidetta kunnolla

Lue lisää: Avioero musertaa naisen viikon kirjassa: Rachel Cuskin romaanin kirjailijalla ei ole enää edes tarinaa kerrottavanaan

Rachel Cuskin ylistetyn romaani­trilogian viimeinen osa kertoo hyytävällä tavalla ihmisten julmuudesta ja naisten epätoivosta