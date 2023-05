”Miksi tyytyä suoratoistoon, jos kappaleen voi kuunnella elävänä esityksenä”, kirjoittaa Katri Kallionpää.

Cha cha cha saattaa olla Suomen kaikkien aikojen striimatuin kappale lähes 50 miljoonalla suoratoistokerrallaan, mutta vielä hienommalta tuntuu se, että suomalainen jazz, eli basisti Joonas Tuurin November on yltänyt Spotifyssa yli 2 miljoonaan toistokertaan.

Joonas Tuurin November-kappale on saanut suoratoistopalvelussa kaksi miljoonaa toistoa.

November julkaistiin viime vuonna Joonas Tuuri Quartetin debyyttialbumilla Dimensions. Tuurin, pianisti Toomas Keski-Säntin, saksofonisti Ilmari Röngän ja rumpali Anssi Tirkkosen tunnelmointi valikoitui parille suoratoistopalvelu Spotifyn suositulle soittolistalle, Coffee Table Jazz ja Relaxing Jazz Piano.

Mutta miksi tyytyä suoratoistoon, jos kappaleen voi kuunnella elävänä esityksenä?

Live-esitys oli tarjolla April Jazzin Clubin konserttisarjassa viime perjantaina Espoon uudella Kupla-klubilla, joka sijaitsee Tapiolan Kulttuuriaukiolla entisessä pankkisalissa. Keikka päätti myös kvartetin kiertueen Suomen osuuden. Kiertueen oli tuottanut Suomen Jazzliitto.

Keski-Sänttiä tuurasi keikalla pianisti Artturi Rönkä ja balladikin tuli nimettyä uudelleen Kevääksi. Yhtä kaikki, suloisen balladin live-esitykseen saattoi upota kuin tuomenkukkien tuoksuun, eläytyä kesän herkimpään hetkeen, johon kuuluu väistämättä melankoliaa: Kaunein kukinta on äkkiä ohi.

Artturi Rönkä tuurasi Toomas Keski-Sänttiä Joonas Tuuri Quartetin kiertueella.

Keikalla huomasi myös, että aivan yhtä suuren menestyksen ansaitsisi vaikkapa menevä She Said No, joka alkoi Tirkkosen vei huikealla rumpuintrolla ja jossa Tuurin sähköbasso toi mieleen Jaco Pastoriuksen. Ilmari Rönkä kieputteli veikeää melodiaa viehkosti saksofonillaan ja Artturi Rönkä kommentoi pianolla.

Mikä mahtava energia!

Kiteellä syntynyt Sibelius-Akatemian kasvatti Joonas Tuuri on vaikuttanut Helsingissä eri kokoonpanoissa. Dimensios on hänen oman kvartettinsa debyyttilevy, groovaavaa mainstream-jazzia, jolle on tyypillistä raikas melodisuus sekä basson, pianon ja rumpujen rikas ja muhkea komppi.

Keikalla tuli myös selväksi, että rummut ovat basson paras kaveri. Rummut saivat tilaa ja rumpali Tirkkonen oli liekeissä.

Espoon kulttuurikeskuksen nurkalla sijaitseva Kupla osoittautui oivaksi keikkapaikaksi: Korkean, valoisan tilan ikkunoita oli verhoiltu akustiikkaa pehmentävillä kankailla ja somistettu paperipalloilla. Hauska yksityiskohta on pankkiholvin ovi.

Entinen liiketila on kuitenkin määrä purkaa, joten kovin pitkää ikää klubille ei ole tiedossa. Se on sääli, sillä Kupla on miellyttävämpi kuin esimerkiksi Tapiola Garden -hotelli, jossa April Jazz useimmiten järjestää keikkojaan.

Livia Schweizer ja Heikki Hepa Halme improvisoivat kahdella huilulla Hakasalmen Huvilassa.

Jazz voi olla myös silkkaa leikkiä. Sitä se tuntui olevan Hakasalmen huvilassa Helsinki Jazz ry:n JaZZanti-konsertissa, jossa italialais-sveitsiläinen Livia Schweizer ja helsinkiläinen Heikki Hepa Halme musisoivat huiluilla.

Tai noh, olihan siellä pikkolohuilujen, poikkihuilujen ja alttohuilujen lisäksi myös ainakin erilaisia pillejä, rytmisoittimia, näkinkenkiä ja bassoklarinetti. Ja soittamisen lisäksi muusikot myös lauloivat, kuiskivat, puhaltelivat, vihelsivät, äyskivät, karjahtelivat, naksuttelivat ja sihisivät.

Schweizer on valmistunut Livornon konservatoriosta ja Sibelius-Akatemiasta ja ollut mukana sekä klassisen, modernin nykymusiikin että kokeilevan musiikin kokoonpanoissa. Halme on puolestaan musiikkitieteilijä ja muusikko, jonka tausta on rockissa mutta joka nykyisin tunnetaan muun muassa kokeellisista projekteistaan.

Schweizer ja Halme tapasivat ensimmäisen kerran vuonna 2021 Beninissä taiteilijaresidenssi Villa Karossa. Yhteinen sävel löytyi välittömästi.

Iso osa musiikista konsertin oli improvisaatiota, joskin yleisö sai nauttia myös esimerkiksi vapaan jazzin uranuurtajan, saksofonisti Ornette Colemanin klassikkokappaleesta Beauty is a Rare Thing.

Halme käytti musiikissaan tekstejä. Schweizer puolestaan näytti, miten hän inspiroi lapsia improvisoimaan.

Upeinta olikin kokea, miten hauskaa, luontevaa ja leikinomaista voi kahden muusikon kommunikointi olla. He näyttävät suorastaan lukevan toistensa ajatuksia.

Vaikutuksen teki myös heidän varmuutensa. Missään kohdassa ei tullut tunnetta, että muusikot eivät tietäisi, mitä he tekevät. Päinvastoin: He tiesivät tarkasti, mitä halusivat ilmaista. Ja siitä saattoi jokainen kuulija tehdä aivan oman tulkintansa.

Livia Scweizer paitsi soitti myös lauloi, vihelsi, puhalsi ja naksutteli.

Pe 26.5. klo 18 April Jazz Club: Antti Sarpila Swing Band featuring Riikka Keränen. Sokos Hotel Tapiola Garden (Tapionaukio 3, Espoo). Liput 15/20 euroa + toimitusmaksut, Lippu.fi.

Ma 29.5. klo 19 JaZZanti: Signe (Riikka Keränen, Selma Savolainen ja Josefiina Vannesluoma) featuring sellisti Juho Kanervo. Hakasalmen Huvila (Mannerheimintie 13 b). Liput 12–20 euroa.

Ke 31.5. klo 19 JaZZanti: Mika Kallio Gong Odyssey. Hakasalmen huvila. Liput 12–20 euroa.

Pe 2.6. klo 19 JaZZanti: Littorina Saxophone Quartet, Maria Faust, Liudas Mockūnas, Fredrik Ljungkvist ja Mikko Innanen. Hakasalmen Huvila. Liput 15–25 euroa

