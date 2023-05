Buenos Aires

”Alkaisi jo!” Andrea Grieco huudahtaa. Olemme Teatro Floresissa ja lavalle kiipeää puolentoista tunnin päästä The Rasmus. Grieco on tullut katsomaan yhtyettä poikaystävänsä Gustavo Sanchezin kanssa

Grieco kertoo, että hän on nähnyt The Rasmuksen Argentiinassa kaikkina niinä kuutena kertana, kun yhtye on maassa käynyt. Vuonna 2017 se ei soittanut keikkaa, vaan oli promoamassa Dark Matters -levyään levykaupassa. Silloin Grieco tapasi idolinsa ja pääsi ottamaan yhteiskuvankin.

Hän alkoi kuunnella yhtyettä vuoden 2003 paikkeilla. Kun Grieco oli 14-vuotias, hänen vanhempansa kuolivat auto-onnettomuudessa. Suomalaisyhtyeen musiikki auttoi surun keskellä, ystävien ja suvun lisäksi.

”Heidän laulunsa ovat surullisia, mutta samalla toiveikkaita. Se saa oloni onnelliseksi ja auttaa aina pääsemään eteenpäin.”

Samansuuntaisia kommentteja sanovat myös monet muut fanit. The Rasmuksen musiikki on ollut mukana hyvissä ja huonoissa hetkissä.

Andrea Grieco tuli katsomaan suosikkiyhtyettään The Rasmusta Buenos Airesin Teatro Floresiin.

Kun katsoo ympärilleen Teatro Floresissa, voi nähdä, että tyypillinen The Rasmus -fani on kolme- tai nelikymppinen, joka on alkanut kuunnella yhtyettä jo teininä ja jonka fanius on säilynyt kaikki nämä vuodet.

Yleisössä on jokunen lapsikin The Rasmus -paita päällään. Musiikkimaku on periytynyt seuraavallekin sukupolvelle.

Kun lavan raskas verho avautuu ja The Rasmus astuu lavalle, yleisö villiintyy kuin napista painamalla. Keikka alkaa First Day of My Life -biisillä, ja sitä seuraa puolentoista tunnin ajan kappaleita yhtyeen uran varrelta, myös lainakappale Ghostbusters ensimmäiseltä albumilta. Viimeisenä kuullaan yhtyeen isoin hitti In the Shadows, ja encoressa myös euroviisubiisi Jezebel.

Lauri Ylönen ja Emppu Suhonen.

Perulainen Joaquin Monroe saattaa olla Latinalaisen Amerikan suurin The Rasmus -fani. Hänellä on 160:n The Rasmuksen albumipainosten ja esineen kokoelma, jolla hän haluaisi päästä Guinnessin ennätystenkirjaan. Hän on lähettänyt jo hakemuksen ja saa kesäkuussa tietää, eteneekö se seuraavaan vaiheeseen.

Monroe aloitti kokoelmansa keräämisen vuonna 2008, kun yhtyeen Black Roses -albumi ilmestyi. Aluksi kokoelma pysyi ”normaaleissa rajoissa”.

Joaquin Monroe kerää The Rasmukseen liittyvää esineistöä.

”Mutta kun Eero [Heinonen] antoi minulle bassoplektransa konsertissa Monterreyssä aloin ymmärtää tarkoitukseni.”

Sittemmin hän on saanut Heinoselta myös toisen plektran, entiseltä yhtyeen kitaristilta Pauli Rantasalmelta niitä tuli aikoinaan neljä. Uuden kitaristin, Emppu Suhosen, kitaraplektraa hän ei ole vielä onnistunut saamaan. Kokoelmaan kuuluu sellainenkin harvinaisuus kuin Pepsi-tölkki vuodelta 1997. Sen kylkeen on painettu yhtyeen kuva.

Monroe on nähnyt The Rasmukselta kolme keikkaa, viimeksi juuri Limassa. Hän pääsi mukaan myös meet and greet -tapaamiseen. Monroe kutsuu The Rasmusta ”elämänsä soundtrackin säveltäjiksi”, ja sen hän on yhtyeelle kertonutkin.

The Rasmus on Teatro Floresissa hyvässä vedossa, ja niin on yleisökin. Se pomppii ja kuvaa kännykällä koko keikan ajan. Jokainen fani näyttää osaavan laulujen sanat ja laulavan mukana.

Kun biisien välillä on pieni tauko, yleisö alkaa heti laulaa ”olé olé olé” kuin oltaisiin jalkapallokatsomossa.

Yleisä villiintyi The Rasmuksen keikalla Buenos Airesissa.

Laulaja Lauri Ylönen sanoo suomalaisen rehellisesti yleisölle, että tämä on lähes kiertueen paras keikka.

Yleisössä näkyy muidenkin suomalaisyhtyeiden kuin The Rasmuksen fanipaitoja. Muutamalla on Nightwishin paita, parilla Sonata Arctican ja yhdellä jopa HIMin, vaikka yhtye on jo historiaa.

Latinalaisen Amerikan maissa suomalaisella musiikilla on ollut suuri vakituinen fanijoukkonsa jo kauan. Tänä vuonna Buenos Airesissa ovat Latinalaisen Amerikan kiertueellaan ennen The Rasmusta esiintyneet Sonata Arctica, Apocalyptica, Stratovarius ja Reckless Love. Viime vuonna Buenos Airesissa esiintyivät ainakin Beast in black, Tarja Turunen ja Nightwish.

Nightwish kuvattuna keikalla Brasilian São Paulossa vuonna 2018.

Sonata Arctica, Apocalyptica ja Stratovarius soittivat samassa paikassa kuin The Rasmuskin, 1 842 ihmistä vetävässä Teatro Floresissa. Nightwish soitti loppuunmyydyssä Luna parkissa, jonne mahtuu 8 400 ihmistä. The Rasmuskin on vuosien varrella soittanut isommissa paikoissa.

” Ihmiset säästävät jostain muusta, mutta eivät keikkalippujen ostamisesta.

Suomalaiselle musiikille, varsinkin metallimusiikille, on kysyntää Argentiinassa, Cristian Carcagno sanoo. Hänen New Wave Productions -yrityksensä on tuonut suomalaisyhtyeitä Argentiinaan yli kymmenen vuoden ajan.

The Rasmusta ja Reckless lovea lukuun ottamatta Carcagno on vastannut muiden suomalaisyhtyeiden tuomisesta viime ja tänä vuonna.

”Yhtyeet eivät ole stadionluokkaa, mutta genren musiikille on paljon yleisöä. Kyse ei ole ihan kultista, mutta on paljon argentiinalaisia, joita suomalainen metallimusiikki kiinnostaa. Esimerkiksi Nightwishia pidetään sinfonisen metallin uranuurtajana, joka on inspiroinut monia muita yhtyeitä”, Carcagno sanoo.

Argentiinan taloudellinen tilanne on vaikea. Vuotuinen inflaatio oli yli sata prosenttia, ja väestöstä lähes puolet elää köyhyydessä. Ihmiset säästävät jostain muusta, mutta eivät keikkalippujen ostamisesta. Kun raha menettää arvoaan koko ajan vauhdilla, se halutaan kuluttaa nopeasti. Argentiinassa on myös yleistä se, että liput ostetaan korottomalla osamaksulla.

”He eivät voi vaihtaa autoa tai ostaa asuntoa, joten ne haluavat nauttia tässä ja nyt.”

Ihmiset haluavat myös ottaa koronapandemian tiukkojen rajoitusten myötä menetetyn ajan takaisin juhlimalla kunnolla.

The Rasmuksen muusikot, Emppu Suhonen, Eero Heinonen, Lauri Ylönen ja Aki Hakala, kiittivät yleisöä Teatro Floresin keikan jälkeen.

Buenos Aires oli yksi pysähdyspaikka The Rasmuksen Latinalaisen Amerikan vähän yli kolmen viikon kiertueella. Sen lisäksi se on soittanut Meksikossa, Kolumbiassa, Ecuadorissa, Perussa, Chilessä ja Boliviassa.

Keikan jälkeisenä aamuna Lauri Ylönen kertoo puhelimitse, että Santiago de Chilessä meno oli vielä villimpi kuin Buenos Airesissa. Ylösestä vaikuttaa siltä, että eri maissa on melkein kilpailu siitä, missä on paras yleisö.

”Fanit tulevat kysymään meiltä, olitteko tyytyväisiä meihin. Aika söpöä. Ehkä he haluavat antaa meille sellaisen keikkamuiston, että heidän maassa oli se paras yleisö. Se on kunnia-asia.”

Ylönen kertoo, että tilallakin on vaikutusta keikan tunnelmaan. Buenos Airesin Teatro Flores on vuonna 1927 rakennettu pyöreä teatteri. Ylhäällä kiertää parveke. Tunnelma oli salin koosta huolimatta intiimi.

”Oli hämmentävän hieno kokemus olla lavalla, kun tajusi yleisön voiman. Täällä ihmiset ovat syntyneet joukkotapahtumiin, ja raivokas meininki pysyy yllä koko ajan. Kuin olisi joku futissankari. Sain niin paljon voimaa ja rakkautta yleisöstä, että olin ihan palasina sen jälkeen. Ei tullut uni moneen tuntiin.”

Fanien lojaalisuus Latinalaisessa Amerikassa on tehnyt Ylöseen vaikutuksen. Tällä kiertueella fanien meet and greet -tapahtumissa kaksi pariskuntaa on kosinutkin.

”He halusivat tehdä sen meidän edessä, ihan kuin oltaisiin papistona.”

Ylönen havahtui Kolumbian Bogotassa siihen, että The Rasmus oli ollut maassa edellisen kerran 18 vuotta sitten.

”Se on melkein ihmiselämä. Ihmiset sanoivat siellä, että olemme odottaneet teitä 18 vuotta. Hullu ajatus, että he ovat varttuneet meidän kanssa ja seuranneet meidän musiikillista matkaa. Se tuntui mageelta.”

Argentiinassa monet suomalaisen musiikin fanit ovat alkaneet opiskella suomen kieltä ja kiinnostuneet maasta muutenkin. Suomalainen melankolia vetoaa.

”Suomi-fanitus on ihan selkeää. Bändien ansiosta on tullut esimerkiksi turismia todella paljon. Eilenkin yksi tyyppi kertoi lähteneensä parikymppisenä Suomeen yksin sillä ajatuksella, että näkisi suomalaisista bändeistä vilahduksen”, Ylönen sanoo.

Keikan jälkeen Teatro Floresin ulkopuolella yhtyeen piraattipaidat käyvät kaupaksi. Tapaan kadunkulmassa myös Andrea Griecon poikaystävineen. Hän on erittäin tyytyväinen keikkaan.

”Hypin ja huusin, mutta salin takaosassa, koska halusin nähdä ja kuulla hyvin. Ja samalla nauttia.”

Stratovarius keikkaili Buenos Airesin Teatro Floresissa huhtikuussa.

Apocalyptican Perttu Kivilaakso Teatro Floresissa 30. huhtikuuta.