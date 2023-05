Wes Andersonin uutuuselokuva Asteroid City kilpailee Cannesin kilpasarjassa muun muassa Aki Kaurismäen elokuvan kanssa. Palkinnot jaetaan lauantai-iltana.

Cannes

Tyyli ja tyylikkyys, oma vahva visio, ovat olleet pitkään keskeinen osa yhdysvaltalaisen elokuvantekijä Wes Andersonin taiteilijuutta.

Näin on myös hänen uudessa elokuvassaan. Wes Andersonin uutuus on täysin tunnistettavissa Andersonin työksi.

Andersonin ohjaama ja kirjoittama Asteroid City esiteltiin eilen tiistaina ensimmäistä kertaa yleisölle Cannesin elokuvajuhlien kilpasarjassa, missä se kisaa pääpalkinnosta muun muassa Aki Kaurismäen ja hänen työryhmänsä Kuolleita lehtiä vastaan.

Elokuva sijoittuu vuoteen 1955, aavikkokaupunkiin nimeltä Asteroid City. Paikka on kaupunkina kuin suuri lastenhuoneen lattialle levitetty mielikuvitusalue, joka on rakennettu retroleluista ja aikakauden tieteisintoilusta. Tässä maailmassa leikin määrää ohjaaja Anderson, nyt 54 vuotta.

Maailmaan kuuluvat muun muassa huoltamo, lounasbaari, maantie, motelli, puhelinkoppi, rautatie, tasoristeys sekä museoalue, jossa maahan iskeytynyttä asteroidia muistellaan.

Tunnelmaa leimaa ydinkokeiden alue, joka on aavikkokaupungin lähistöllä.

Andersonin tarinat ovat leimallisesti kohotettuja ja sarjakuvamaisia.

Hänen tunnetuimpiin elokuviinsa kuuluvat Moonrise Kingdom, Fantastic Mr. Fox, The Grand Budapest Hotel sekä The Royal Tenenbaums.

Tälläkin kertaa jää ilmaan, mitä tarinalla todella haetaan.

Ehkä ei mitään sen syvällisempää kuin pari tuntia viihtymistä visuaalisessa karkkikaupassa, jossa tunnetut näyttelijät esittävät kiehtovia tyyppejä oudossa maailmassa ja sanaillen tahdilla, jossa on välillä vaikea pysyä perässä.

Niminäyttelijöitä riittää kuin pieneen kylään.

Jason Schwarzmann näyttelee elokuvassa miestä, joka on menettänyt vaimonsa ja Tom Hanks isää, joka on menettänyt tyttärensä.

Elokuvassa näyttelevät muiden muassa Adrien Brody, Steve Carell, Willem Dafoe, Matt Dillon, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Edward Norton, Margot Robbie, Jason Schwarzmann sekä Jeffrey Wright vain joitakin mainitakseni.

Selvää lienee, että varsinaista päähenkilöä ei tällaisessa tilanteessa elokuvassa ole, vaan keskushenkilöinä ovat kaikki Asteroid Cityssä aikaa viettävät, oikeastaan he kaikki yhdessä.

Näyttelijä Bryan Cranston jäi mainitsematta, sillä hänellä on tarjota selitys, mitä elokuva voisi tarkoittaa.

Hänen mielestään Asteroid City on elokuvana ihmiselämän ja sen arvaamattomuuden vertauskuva.

”Elämässä ei tiedä, mitä tapahtuu, miten kauan kaikki kestää ja kenen kanssa matkaa tehdään, tarinaa pitää kuitenkin kertoa ja liikkua eteenpäin”, Cranston sanoi keskiviikkona elokuvantekijöiden tiedotustilaisuudessa Cannesissa.

Breaking Bad -sarjasta kuuluisuuteen ponnahtaneen Cranstonin mukaan ohjaaja-käsikirjoittaja Wes Anderson on omissa elokuvissaan kapellimestari ja joka näyttelijällä on oma soittimensa, joiden soiton Andersson sovittaa yhteen.

Ohjaaja Anderson kertoi itse Cannesissa toimittajille työtavastaan. Vastaukset olivat katkelmallisia, mutta erityisesti hän korosti, miten juuri näyttelijät tekevät elokuvan, miten hän lumoutuu näyttelijöiden työstä, ja miten näyttelijät eroavat kaikista muista elokuvantekijöistä.

”Teitä katsotaan ja te muodostatte oman ryhmänne. Teillä on sellaista kokemusta, jota kellään muulla ei ole”, Anderson sanoi ja kertoi yllättyneensä siitä, miten paljon häntä ajaa eteenpäin halu olla näyttelijöiden kanssa tekemisissä.

Anderson myös sanoi, ettei hän ole koskaan ollut tekemässä näytelmää, sillä häntä hirvittää ajatus näyttämön varaamisesta ja ensi-iltapäivän sopimisesta.

”Entä jos esitys ei olekaan valmis?” Anderson kauhisteli.

”Haluan kuitenkin aina palata leikkaushuoneeseen ja säätää vielä jotakin”, Anderson sanoi.

Scarlett Johansson on päätynyt myös Asteroid Cityyn.

Elokuvana Asteroid City on myös vähän teatteria, näytelmäähänkin siinä tehdään. Elokuva on myös andersonmaisen höpsö, koominen, brechtiläinen ja samalla unenkaltainen.

Kompositiot ja väriharmoniat, kamerakuljetukset ja jaetut kuvat eli split-screenit ovat harkittuja, välillä myös hyvin taiturimaisia ja tietenkin juuri sellaisia, joista Andersonin omintakeisesta tyylistä kertovat lukuisat parodiameemit kertovat.

Toimittajien kysymyksiin Cannesissa vastaillut näyttelijä Scarlett Johansson totesi puolestaan, että Andersonin elokuvissa työskenteleminen on hyvin intensiivistä.

Scarlett Johansson kuvattuna lehdistötilaisuudessa keskiviikkona.

”Olet sisällä, maailmassa jossa kaikki on keksittyä”, Johansson sanoi.

Tarkkasilmäisemmälle lehdistötilaisuudesta jäi mieleen myös Johanssonin jonkin sortin huonovointisuus, josta hän myös poikkeuksellisesti viestitti vaivihkaa tv-kameroiden edessä toimittajien joukossa istuneelle avustajalleen.

Avustaja oli kertaalleen lähdössä hakemaan näyttelijälle jotakin, mutta reippaan oloisena esiintyneen Johanssonin peukutus sai avustajan istumaan takaisin paikalleen.

Normaalista poikkeavaa Asteroid Cityssä taas on se, että nyt Andersonin elokuvassa on tulkintatasoja enemmän kuin yleensä. Välillä kikkailua on ehkä jopa liikaa.

Asteroid City on nimittäin elokuva, jossa katsotaan tv-ohjelmaa, jossa seurataan näytelmää, jota yksi elokuvan näyttelijöistä vielä kirjoittaa. Niinpä on myös tv:n kertoja, joka kommentoi tätä kirjoittamista, näytelmän tapahtumia ja sen henkilöitä ja heitä esittäviä.

Elokuvassa on tietenkin nippu myös näytelmän näyttelijöitä, jotka esittävät kaiken kukkuraksi näyttelijää esittämässä näyttelijää tavalla, jossa on koska tahansa mahdollista, että roolista astutaan myös ulos kommentoimaan tapahtunutta tai kertomaan, ettei ymmärrä näytelmää.

Asteroid Cityn näyttelijöihin kuuluvat muun muassa Fisher Stevens (vas.), Jeffrey Wright, Tony Revolori sekä Bob Balaban.

Kaikesta tästä huolimatta Anderson tuntuu vähän vakavoituneen, tai ainakin jotkin elokuvan tarinalinjat viittaavat siihen.

Mukana on neljä lasta, joiden äiti on juuri kuollut. On ydinkoe, joka värjää tunnelmaa koko aavikkokaupungissa, toki hyvin kevyesti.

Pilkahdus 2020-luvun realismiakin on mukana, sillä elokuvan tarinassa heijastuu mennyt pandemia ja karanteenit. Tyypit Asteroid Cityssä joutuvat sulkuun eivätkä pääse poistumaan alueelta.

”En sano, että pandemia oli hyvä elokuvalle, mutta sitä käytettiin hyväksi”, Anderson tiivisti.

Cannesin kilpasarjan palkinnot jaetaan lauantaina.

Asteroid Cityn Suomen-ensi-ilta teattereissa 9. kesäkuuta.