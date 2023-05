Turner tunnetaan monista hiteistään, kuten Private Dancer ja What's Love Got to Do with It.

Laulajatähti Tina Turner on kuollut 83 vuoden iässä, kertovat uutistoimistot.

Yhdysvalloissa syntynyt Sveitsin kansalainen Turner kuoli kotonaan Sveitsin Küsnachtissa lähellä Zürichia keskiviikkona, kertoi Rolling Stone -lehti.

”Hänen mukanaan maailma menetti legendan ja roolimallin”, Turnerin perhe kertoi tiedotteessaan.

Syntymänimeltään Anna Mae Bullock eli Turner tunnetaan lukuisista suurista hiteistään, kuten Private Dancer, What's Love Got to Do with It ja (Simply) The Best. Häntä on joskus kutsuttu lempinimellä Rockin kuningatar.

Turnerin elämää leimasivat monet vastoinkäymiset. Niistä ehkä tunnetuin vaihe oli avioliitto väkivaltaisen aviomiehen Ike Turnerin kanssa.

Ike ja Tina Turner keikalla Ranskassa 1972.

Vuonna 1939 syntynyt Turner aloitti musiikillisen uransa 1950-luvulla juuri Ike Turnerin yhtyeen Kings of Rhythmin kanssa. Vuonna 1960 Ike ja Tina Turner julkaisivat hittisinkun nimeltä A Fool in Love.

Pariskunta julkaisi myöhemmin useita hittejä, kunnes yhteistyö päättyi vuonna 1976. Samana vuonna Tina Turner haki avioeroa.

Tina Turner teki yhden musiikkihistorian näyttävimmistä comebackeista, kun häneltä ilmestyi vuonna 1984 hittialbumi Private Dancer. Se sai parhaan levyn Grammy-palkinnon.

Turner tuli tunnetuksi huikeasta lavaenergiastaan sekä karismaattisen käheästä ja hallitun rääkyvästä äänestään. Hänen tanssiliikkeensä ovat siirtyneet monien artistien koreografioihin Mick Jaggerista Beyoncéen.

Turner esiintyi myös joissakin elokuvissa, kuten Mad Max Beyond Thunderdomessa (1985) ja Last Action Hero (1993). Häneltä on julkaistu myös muutama omaelämänkerrallinen kirja.

Vuoden 1986 elämäkerran I, Tina Turner: My Life Story pohjalta tehtiin vuonna 1993 elokuvak, jonka nimi oli What's Love Got to Do with It.