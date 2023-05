Edesmenneen laulajan supertähteys syntyi brittiläisten lauluntekijöiden jämäkappaleilla.

Rockin historiassa muistetaan usein mainita, kuinka Jimi Hendrix loi suunnan sähkökitaran soitolle. Yhtä usein kannattaa muistuttaa, kuinka Tina Turner määritteli raa’an rocklaulun soinnin.

Varsinkin kun halutaan korostaa, että valkoisen rockmusiikin juuret ovat mustassa amerikkalaisessa musiikissa.

Tina Turnerin laulun patoutunutta vimmaa tihkuva sointi tuli oman aikansa synkästä Amerikasta. Toisaalta rasismista, mutta myös roturajat läpäisseestä naisvihasta, jonka kohteeksi hän joutui omassa parisuhteessaan vuosikausiksi.

Aviomies ja duokumppani Ike Turner (takana) oli väkivaltainen.

Se on ollut läsnä läpi hänen uransa, eikä se kadonnut mihinkään silloinkaan, kun Turner löysi keski-ikäisenä uralleen uuden nousun ja lopulta supertähteyden brittiläisten lauluntekijöiden kanssa.

Varhaisten levytysten levottoman, uloskäyntiä etsivän tunteen voi kuulla myös vuoden 1984 jättihitissä What’s Love Got to Do with It, jonka sovitus on valkoisinta mahdollista popreggeaeta.

Turnerin katkeran sielukas laulusoundi ja brittiläinen lauluntekoperinne kohtasivat kuitenkin hienoimmin samana vuonna kappaleessa Private Dancer, jonka kirjoitti Dire Straits -yhtyeen solisti ja lauluntekijä Mark Knopfler.

Eri valuuttoja ja luottokortteja mielellään kelpuuttavan tanssijan tarina ei Turnerin mielestä kertonut prostituoidusta, vaikka laulun teksti siihen vahvasti viittaakin. Private Dancerista onkin vuosien mittaan tullut Tina Turnerin omaa elämää kuvaava laulu.

Helmikuussa 1985 Helsingin jäähallissa.

Mistään määrätietoisesta vanhan tähden maineen palautuksesta 1980-luvun hittiputkessa ei ollut kuitenkaan kyse. What’s Love Got to Do with It oli jämäkappale, jota oli tarjottu turhaan ensin Cliff Richardille, sitten Donna Summerille ja lopulta jopa vuoden 1981 euroviisuvoittajalle, Bucks Fizzille.

Private Dancerinkin Mark Knopfler oli alun perin tehnyt oman yhtyeensä levyä varten, kunnes tajusi, että teksti ei sovin miehen laulettavaksi.

MIck Jaggerin kanssa Rock and Roll Hall of Fame -gaalassa New Yorkissa 1989.

Tina Turnerin laulun alkuperäistä kiihkoa ja raakaa särmää ja toisaalta myöhemmin mukaan tullutta melankolista lämpöä on jäljitelty vuosikymmenten ajan. Se on ollut vaikeaa, samalla tavalla kuin Jimi Hendrixin sähkökitarasoundin toisintaminen, mutta myös samalla tavalla turhaa.

Niinpä Turnerin laulun kaikuja on voinut kuulla myöhempien sukupolvien omaleimaisten rocklaulajien äänenkäytössä, sukupuolesta riippumatta.

Todennäköisesti tärkeimmän innoituksensa Tina Turner on antanut kuitenkin kaikille niille naisille, jotka ovat ponnistaneet alaspäin viettävästä kuopasta kunnon elämään.