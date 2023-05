Laulaja Kaija Koo kertoo oppineensa esikuvaltaan Tina Turnerilta asennetta, joka vaikutti hänen koko hänen omaan musiikkiuraansa.

Parikymppinen Kaija Koo näki vuonna 1982 legendaarisen laulajan Tina Turnerin konsertissa Helsingin Kulttuuritalolla. Turnerin konsertti vaikutti hänen koko loppuelämäänsä, musiikkiuraansa ja esiintymiseensä.

”Se oli oppitunti minulle. Kulttuuritalo oli silloin puolillaan, hänen uransa oli silloin vähän alamaissa. Hän esiintyi kuin riivattu ja oli uskomaton”, Kaija Koo, oikealta nimeltään Kaija Kokkola, muistelee HS:lle.

Turner kuoli keskiviikkona 83 vuoden iässä kotonaan Sveitsissä.

Konsertissa Kaija Koo vaikuttui erityisesti Turnerin asenteesta. Yhdysvaltalaisartisti ei pitänyt 1980-luvun Helsinkiä toisarvoisena konserttikohteena, vaan kunnioitti yleisöä.

”Hän olisi voinut olla ylimielinenkin. Hänen asenteensa oli kohdallaan. Hän oli meitä varten siellä.”

Kaija Koo kertoo istuneensa konsertissa eturivissä ja nähneensä lähietäisyydeltä kaiken, mitä Turner teki. Se vaikutti hänen omaankin asenteeseensa: siihen, että aina esiinnytään kuin viimeistä päivää.

”Jokainen keikka on viimeinen keikka. On missä tahansa, on tilaisuus mikä tahansa. Aina pitää antaa kaikkensa.”

Seuraavalla kerralla Suomessa Turner esiintyi suuremmilla lavoilla – Kaija Koo kävi myöhemmin hänen konsertissaan Olympiastadionilla – mutta Kulttuuritalon keikka jäi ikuisesti Kaija Koon mieleen erityisellä tavalla.

Ylen Elämäni biisi -ohjelmaan Kaija Koo valitsi lempikappaleekseen Turnerin vuoden 1993 hitin I Don't Wanna Fight. Hän kuitenkin kertoo pitävänsä monista muistakin Turnerin kappaleista ja tämän poikkeuksellisesta soundista.

”Ei ole toista”, sanoo Kaija Koo.

”Hänessä oli jotain maskuliinisuutta. Universaalia energiaa, joka ei ole mies eikä nainen vaan täyttä energiaa.”

Kaija Koo kertoo kunnioittavansa Turneria suuresti ja pitää tätä yhtenä harvoista artisteista, jotka olisi toivonut elämänsä aikana tapaavansa.

Vaikka Turner eli pitkän elämän, Kaija Koo kuvailee uutista kuolemasta hätkähdyttäväksi ja surulliseksi, yhden aikakauden lopuksi.

”Tuntuu, ettei hän ikinä kuolisi pois ja eläisi aina. Hänen musiikkinsa jää elämään.”