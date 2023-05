Rainer Rehn odotteli uutta kyytiä Hotelli InterContinentalin edustalla Helsingissä. InterContinental oli Hotelli Hesperian ohella tuohon aikaan tärkein merkittäviä henkilöitä majoittanut hotelli.

Oli mitä luultavimmin vuosi 1984. Rehn oli ”nuori opiskelijapoika” , joka ajoi Helsingissä taksia numero neljä.

Aikansa ratoksi hän kuunteli taksissaan Tina Turnerin äskettäin julkaistua Private Dancer -kasettia.

Yhtäkkiä joku tempaisi taksin oven auki.

“Sir, may I smoke in your car?” (Sir, saanko polttaa autossasi?) kysyi käheä ääni.

Taksinoven raosta Rehn näki vain valkoisen kaniturkin. Mutta kun nainen istahti hänen autonsa takapenkille, Rehn tunnisti naiset heti.

Taksin oven auki tempaissut henkilö oli Tina Turner. Se sama, jonka ääni soi juuri taksissa.

”Minä olin tietysti hämmästynyt ja laitoin heti pois sen musiikin.”

Rehn kertoo tunnistaneensa Turnerin saman tien. ”Se käheä ääni.”

Turnerilla oli Rehnin muistin mukaan vähän ”Rod Stewart -tyyppiset hiukset”. Hiuspehko oli samanlainen kuin lavalla, mutta luonnossa se näytti paljon pienemmältä, kertoo Rehn.

”Hän oli myös paljon pienikokoisempi kuin mitä lavaesiintymisen pohjalta uskoisi.”

Myös Turnerin ”hieman utuiselta” vaikuttanut tunnetila on jäänyt Rehnin mieleen.

”Hän oli seesteinen, vähän liiankin seesteinen”, kuvailee Rehn.

” Rehn kävi poimimassa sätkänjämän tuhkakupista ja teippasi sen kotona kiinni Turnerin levynkanteen.

Rehn kertoo kyselleensä Turnerilta, oliko hän ehtinyt nähdä Helsinkiä. He tekivät pienen ajelukierroksen.

1980-luvun ”ykkösmestat” Helsingissä olivat Hotelli Hesperian ja Hotelli Presidentin yökerhot. Turner oli matkalla jälkimmäiseen.

Miksi? Sitä Rehn ei kehdannut kysyä.

Hän muistelee, ettei Turnerilla olisi ollut tuolloin keikkaa Suomessa ja arvelee laulajan olleen uuden levynsä promootiokeikalla.

Vaikka Turner oli tuohon aikaa, jo iso julkkis, hän liikkui Rehnin mukaan ”taviksena”, eikä hänelle esimerkiksi ollut tilattu kuljetuksia etukäteen.

Rehn ei kuitenkaan muista aivan varmasti, istuiko hänen takanaan autossa joku toinenkin henkilö vai matkusti Turner aivan yksin. Sen hän muistaa, että Turner maksoi matkansa Fazer-Musiikin taksikupongeilla.

Matkan aikana Turner poltti autossa savuketta, jonka hän tumppasi ovessa olleeseen tuhkakuppiin. Matkan päätyttyä Rehn kävi poimimassa sätkänjämän tuhkakupista ja teippasi sen kotona kiinni Turnerin levynkanteen.

Rainer Rehnin omistama levy, jonka kanteen hän teippasi laulajan taksiin jättämän tupakantumpin.

Rainer Rehn 1980-luvun puolivälissä, jolloin hän kuljetti Helsingin taksia nro 4.

Näin suomalaiset muistelevat Tina Turneria:

”Menin ex tempore elokuussa 1982 Kulttuuritalolle Tina Turnerin konserttiin, sillä asuin vieressä. Lavalla oli kompakti bändi sekä kaksi tanssijaa, jotka olivat ainakin 30 senttimetriä Tinaa pitempiä. Ja sitten tämä sähikäinen lähti lentoon. Kyllä mentiin täysillä alusta loppuun. Kuinka Tina pystyikin tanssimaan ja laulamaan ilman taukoja... se oli maagista. Kylmät väreet tulee vieläkin. Muistaakseni Kultsa oli puolillaan, sillä tämä oli ennen sitä toista tulemista 1984. Ike on alhaalla, mutta Tina laulaa ja tanssii taivaan stageilla ikuisesti.”

Mies

”Näin ja kuulin hänet lapsena ensimmäisen kerran Mikko Alatalon juontamassa Hittimittarissa, jossa esitettiin The Best -musiikkivideo. Tina Turner hevosineen ja tarttuvine musiikkeineen sekä Mikko Alatalon insertteineen teki unohtumattoman vaikutuksen.”

Mies

”Muistan, kun Suosikki-lehti noteerasi Tina Turnerin 50-vuotispäivän pikku-uutisella, joka ällisteli tähden jaksamista vielä noinkin korkeassa iässä. Artikkeli päättyi suunnattomalle vuosikertymälle osoitettuun hatunnostoon sanoilla ’Long live Tina!’ Jopa tuolloista 15-vuotiasta itseäni ärsytti moinen vähä-älyinen ikärasismi.”

Mies

”Tutustuin Tina Turnerin musiikkiin kummitätini kautta. Olen fanittanut häntä teini-ikäisestä saakka, kokenut live-esiintymisen energian ja esiintynyt Tinan musiikin tahtiin urheilijana kilpalavoilla. Vahva ja upea ihminen, artisti ja legenda.”

Nainen

”Hän on ensimmäinen laulaja, jonka ääni ja olemus tekivät lähtemättömän vaikutuksen jo lapsena. Vahva, rohkea ja anteeksipyytelemätön persoona, joka herätti nuoressa tytössä ajatuksen siitä, että nainen voi tehdä ihan mitä haluaa ja olla ylpeästi juuri sellainen kuin on. Ainoa idolini siitä alkaen. Hänen musiikkinsa on ollut itselle tärkeää jo kohta 40 vuotta.”

Nainen

”Joka tavalla loistava Private Dancer -konsertti Helsingin jäähallissa 1985. Mukana myös Bryan Adams, jonka Tina esitteli ihanalla tavalla: ’Hänestä tulette kuulemaan vielä paljon!’”

Nainen

”Aivan mahtava live-esiintyjä. Vuonna 2008 lavalla nuoremmat jäivät energiassa ja laulutaidoissa kakkoseksi. Kun siihen yhdisti vielä bändinsä huomioon ottavan artistin, ei voi kuin ihailla.”

Nainen

”Toimin Oulun alueella aktiivisesti dj:nä ja myös paikallisradiossa musiikkiohjelmien vetäjänä. Silloin tuli soitettua paljon Tina Turneria. Biisit toimivat poikkileikkaavasti, ja niin nuoret kuin vanhemmatkin jorasivat. Vuonna 2000 Turner tuli keikalle Suomeen. Hankin kaksi lippua, mutta en tiennyt ostaessa, kenen kanssa lähtisin. Kesällä tapasin ihanan naisen, ja päätös oli tehty. Kahdestaan lähdettiin Turnerin keikalle sen aikaiselle Finnair-stadionille. Keikka oli upea, ja biisejä tuli monelta vuosikymmeneltä. Tina jutusteli rennosti biisien välissä. Hän kertoi vieneensä kiertueen henkilökunnan elokuviin. He olivat varanneet jostain teatterista oman näytöksen. Keikasta jäi paljon muistoja, mutta erityisesti mieleen jäi Bonon ja Edgen kirjoittama Bond-tunnari Golden Eye. Visuaalit ja koko tunnelma oli tehty niin hienosti, että tuntui siltä kuin olisimme itse leffassa sisällä. Keikan jälkeen arki koitti, mutta ihanan naisen kanssa olemme edelleen naimisissa ja meillä on kaksi mahtavaa poikaa. Love Got to Do with It.”

Mies

Yleisöä Tina Turnerin konsertissa Olympiastadionilla vuonna 1996.

”Ikuinen muisto kesältä 1996: Wildest Dreams -kiertueen Helsingin Olympiastadionin keikka. Lavan edessä kosketusetäisyydellä hetken verran. Inspiraatio ja energia ovat kantaneet tähän päivään asti ja kantavat vastakin. Sain saman vuoden keväänä peruskoulun päätökseen, ja Aleksis Kiven koulun kevätjuhlassa esitin Tinan Whatever You Want -biisin itse hankkimieni taustatanssijoiden kera. Mitkä muistot ja mikä valtava energia ovat säilyneet tuosta merkittävästä vuodesta aina tähän hetkeen! Kannan näitä energian ja voimaannuttavan karisman kokemuksia varmasti lopun ikääni. Olen itsekin nyt noin nelikymppisenä saamassa alkuun oman elämäni menestystarinan. Olen ponnistanut vaatimattomista lähtökohdista kohti jotakin suurempaa.”

Mies

”Tina Turner oli minulle suurin kaikista. Muistan, kun tätini kertoi minulle ensimmäisen kerran Turnerista. Ihmettelin, mikä ihmeen tyyppi on kyseessä. Kuuntelin We Are the World -kappaleen, jossa hän esiintyi muiden tähtiartistien kanssa, enkä pitänyt aluksi hänen matalasta soundistaan. Tätini melkein suuttui penseän reaktioni vuoksi ja totesi, että kyseessä on yksi maailman kovimmista rokkimimmeistä, joka on kokenut elämässään todella paljon. Tästä intoutuneena aloin tutkia Tinan taustoja ja kuuntelin Youtubesta hänen kappaleitaan. Ja sitten pamahti. Olin aivan myyty. Rakastuin, ihastuin ja lopulta en kuunnellut enää muita artisteja. Olin ihastuessani vasta 10-vuotias, mutta Tinan kuunteleminen on jatkunut näihin päiviin saakka. Ei ole viikkoa, jolloin en olisi kuunnellut Tinaa. Turner saa aina hyvälle mielelle ja muistuttaa, että vaikeuksista voi selvitä. Hänen äänensä on kerta kaikkiaan uskomaton. Raaka, juureva, sielukas ja aivan hiton voimakas. Jysähtää luihin, sydämeen, aivoihin ja kaikkiin ytimiin. Kaikki sukulaiset ja ystäväni ovat jo aivan kypsiä siihen, että aina kun keskustellaan tai soitetaan musiikkia, muistan nostaa esiin Tina Turnerin – maailmanhistorian kovimman artistin. Tinalla ei ole vain maailman paras lauluääni, tymäkät tanssiliikkeet ja jäljittelemätön lavakarisma, vaan hän on esikuva niin monella tapaa ja todiste todellisesta intohimon voimasta. Tina Turner on mielentila, jolla on mahdollista juovuttaa itsensä ja joka rohkaisee yrittämään ja pitämään päänsä pystyssä. Tina Turner on todellinen paukkujen paukku. Eläköön Tina Turner!”

Mies

”Kuljin 1990-luvulla kodin ja kyläkoulun väliä kylän taksilla muiden lasten kanssa. Etelä-Kajaanin korvessa otettiin ilmeisen innokkaina vastaan vuonna 1997 aloittanut Radio Nova, joten sitä taksikuski meille muksuille soitti. Noilta ajoilta mieleen on jäänyt varsin tiuhaan soinut Tina Turnerin The Best, joka teki samantien vaikutuksen minuun, vaikken sanoja yhdeksänvuotiaana täysin ymmärtänytkään. Se ääni, se tunne, ne olivat jotakin uskomattoman upeaa. Pääsisipä vielä kerran lapsuuteen fiilistelemään.”

Nainen

”Tina oli lapsuuteni ehdoton idoli 1970-luvulla. Soitin leikkimökissäni täysillä Amerikasta tuliaisena saadulla mankalla hänen biisejään ja tanssin. Rock sekä rhythm & blues kolahtivat 5-vuotiaaseen tyttöön kovaa. Tina vaikutti paitsi musiikkimakuuni, myös instrumenttivalintaani. Vanhemmat toivoivat minusta klassisen musiikin viulistia, mutta valitsin sähköbasson.”

Nainen

” ”Näin homomiehenä Tinan kaltaisen vahvan ja ikonisen, tärkeän naishahmon menetys koskettaa syvästi.”

”Vaikka Tina Turner on tuttu tietty muutenkin, niin ensimmäisenä nousee mieleen SingStar ja se, kuinka paljon sitä laulettiin 10–14 vuotiaina joskus vuonna 2006. Sieltä löytyi kappale What’s Love Got to Do With It. En varmasti osaisi laulua niin hyvin ulkoa ilman SingStaria ja Playstation 2:ta. Hieno biisi!”

Nainen

”Tina Turner oli idolini ja esikuvani, ihminen, joka ei antanut periksi. Elämäkertaelokuvansa mullisti elämäni. Rakastin Tinaa ja hänen musiikkiaan sekä elämänasennettaan. Hän oli legenda.”

Nainen

Tina Turner konsertoi Helsingissä vuonna 1996.

”7-vuotiaana pienenä poikana toivoin lahjaksi vanhemmiltani Tina Turnerin Twenty Four Seven -levyä. Se oli ensimmäinen ikinä omistamani cd-levy, ja hän oli ensimmäinen artisti, johon tykästyin. Kuuntelin tätä levyä jatkuvasti ja tanssin omassa huoneessani. Tina Turner oli ’ensirakkauteni’ musiikin saralla. Tuo levy on yksi elämäni tärkeimpiä, ja kuuntelen sitä edelleen. Hyvä musiikki ei vanhene eikä siihen kyllästy. Tietysti näin homomiehenä Tinan kaltaisen vahvan ja ikonisen, tärkeän naishahmon menetys koskettaa syvästi. Tina Turnerilla on ollut iso vaikutus myös muiden suosikkiartistieni kuten Beyoncén tyyliin ja musiikkiin. olen tavallaan kiitollinen Tinalle myös siitä."

Mies

”Olin noin 12-vuotias, kun näin live-taltioinnin Tina Turnerin keikalta. Olin jo valmiiksi musiikin suurkuluttaja nuoresta iästäni huolimatta, ja keikan näkeminen teki lähtemättömän vaikutuksen. Muistan kirjaimellisesti tärisseeni sen nähtyäni. Sanoin äidilleni, että ’näin tän kuuluu tehdä’, tarkoittaen Tinan valtavaa karismaa, energiaa ja taitoa. Siitä lähtien Tiina on ollut se ainoa ja oikea rockin ja popin kuningatar. Onneksi sain mahdollisuuden nähdä hänet keikoilla. Hän ei koskaan pettänyt yleisöään. Hyvää matkaa Tina, olet leposi ansainnut.”

Nainen

”Istuimme vuonna 1996 kuusitoistavuotiaana Tinasta haaveillen pussikaljalla Olympiastadionin ulkopuolella. En koskaan unohda Tinan klassikkoja.”

Mies

Olympiastadionin ulkopuolellakin pidettiin Turner-bileitä, kun Tina Turner esiintyi stadionilla suomalaisille kesällä 1996.

”Olin Tinan keikalla Helsingissä vuonna 2009. Silloin 16-vuotiaana seurasin lumoutuneena, kuinka Tina ei antanut ’iän painaa ja näkyä’, vaan veti ihan kuten ennen vanhaan. Sillä keikalla opin, että ei se ikä, vaan tekeminen ja asenne. Sain ihan kamalasti hänestä boostia itsetunnolleni. Tinan musiikki on aina ollut lähellä sydäntäni, ja sama arvostus on ollut perheessäni aina lapsuudestani lähtien. Tina on ollut minulle eräänlainen idoli ja roolimalli. Hän opetti, että perhana vieköön, ei muille ihmisille ja heidän mielipiteilleen sinusta ihmisenä pidä antaa liian suurta painoarvoa. Ole aito, oma ja ylpeä itsesi – kuitenkin olematta ylimielinen tai itsekäs. Tinaa jää ihan valtava ikävä. Onneksi vinyylit säilyvät sukupolvelta toiselle.”

Mies

”Kuulun itse nuoremman sukupolven fanikuntaan, ja löysin Tinan musiikin vuonna 2009 ollessani 16-vuotias. Nykyään minulta löytyy jokainen levy tai kirja, mitä Tinalta on julkaistu. Harmikseni en itse ikinä päässyt näkemään Tinaa livenä konsertissa. Tinan musiikkia tuli kuunneltua todella paljon kun elämässä oli koulukiusaamista ja yksinäisiä vaiheita. Tina ei suinkaan ole pelkästään esikuva naisille vaan myös meille miehille! Lepää rauhassa Tina!”

Mies

”Ystäväni äiti fanitti Tina Turneria. Muistan elävästi, kuinka hän oli menossa Turnerin keikalle ja oli asiasta hurjan innoissaan. Olin itse 11-vuotias. Vielä nytkin Turnerin kappaleen kuullessani muistan ystäväni äidin ja sitä kautta elinikäisen ystäväni. Ystäväni äiti kuoli toissa vuonna syöpään. Turner vie minut takaisin ystäväni lapsuudenkotiin ja yhteisiin hetkiin heidän perheensä kanssa.”

Mies

Tina Turner konsertoi Helsingissä myös vuonna 2009.

”Asuin parisen vuotta Lontoossa 1980-luvulla, ja kun Tina tuli esiintymään Wembley Stadiumille 13. kesäkuuta 1987, liput oli ehdottomasti saatava. Valitettavasti konsertti myytiin nopeasti lähes loppuun ja tilaa oli enää jossain piippuhyllyllä, lavan oikealla puolella. Muistan käheän äänen, vauhdikkaan show’n ja yleisön hurmion. Vasta myöhemmin olen lukenut hänen elämäntarinansa ja nähnyt dokumentteja. Hieno taiteilija!”

Nainen

”Olin 12-vuotias vuonna 1984, kun Private Dancer kuului ensimmäisen kerran sen aikaisessa putkiradiossa. Elettiin aikaa, jolloin televisiossa näkyi kanavaa ja nekin musta-valkoisena. Tinan Private Dancer iski suoraan tämän teini-ikäisen sydämeen ja jätti lähtemättömän jäljen, joka on kulkenut mukana pian 40 vuotta. Ensimmäisestä kuuntelusta meni varmaan useampi vuosin kun ensi kerran näin Tinan ensimmäisen musiikkivideon. Se video oli What’s Love Got to Do with It. Mad Max vuodelta 1985 jätti taas kerran lähtemättömän jäljen. Elokuva on tullut katsottua niin monta kertaa, etteivät sormet eivätkä varpaat piisaa. Kun rakastuin ja menimme naimisiin vuonna 1996, ostimme talon. Minä soitin uudella ja modernilla cd-soittimella uusinta julkaisua Wildest Dreams. Vuonna 1990 Tina tuli Suomeen esiintymään. Se oli unelmieni täyttymys. Jonotin vanhanaikaisesti Seinäjoella pitkässä jonossa ja toivoin, että saisin edes jonkinlaiset liput. Sain, istumapaikalle. Meille syntyi esikoinen vuonna 1998, ja hän yhä edelleen profiloi minut kuullessaan Tinaa. Keskimmäinenkin lapsi tietää rakkauteni Tina Turneriin. Nuorin ei, aika on muuttunut. Olen kuitenkin todella kiitollinen siitä, että olen päässyt näkemään Tinaa peräti kaksi kertaa. Viimeinen Suomen-keikka oli 2009, ja lehtileike siitä keikasta tulee olemaan kehyksissä minun ’kauneushuoneessani’. Ja se 14 vuotta vanha lippis, jonka ostin konsertista, kiertää kanssani ympäri maailmaa!”

Nainen

”Muistan katsoneeni Tinan konsertin televisiosta vuonna 1984 ja nauhoittaneeni sen dvd:lle. Konserttitaltiointi oli juuri Private Dancer -albumin kappaleista ja aivan järisyttävän hyvä! Harmitukseni olikin suuri, kun myöhemmin paljastui, että mieheni oli nauhoittanut konserttitaltioinnin päälle rallimateriaalia. Minusta oli kuitenkin jo ehtinyt tulla Tina-fani. Roolit Mad Max -leffoissa kruunasivat fanitukseni. Sittemmin 40-vuotispäivilläni tanssittiin Simply The Bestin tahtiin. Tina Turner on mielestäni ylittämätön, ainutlaatuinen rockin kuningatar.”

Nainen

”Olin 14-vuotias teini vuonna 1984, kun ostin sokkona Tinan Private Dancer -levyn pelkän kannen perusteella. Ikinä en ollut yhtään kappaletta kuunnellut levyltä ennen sitä, mutta vielä tänäkin päivänä Tina on yksi suurimmista suosikeistani. Viikkoraha meni levyyn, enkä ole päivääkään katunut.”

Mies

”Vuonna 1993 Tina Turner esiintyi Formula 1 -ajojen ’after race’ -konsertissa Adelaidessa. Se on kaupunkirata, jonka keskellä on laaja puisto. Oli ostettava lippu ajoihin, jotta pääsi alueelle. Ensimmäinen (toistaiseksi myös viimeinen) kokemus formulakisasta. Elämys sekin. Tina Turneria kuultiin nurmikoilla istuksien. Mahtava ääni ja karisma.”

Nainen

”Olin vuonna 1984 kesätöissä Yhdysvalloissa, Wyomingissa, ja Tina Turnerin Private Dancer oli todella iso hitti. Sitä kuunneltiin ahkerasti. Yhdistän biisin ja Turnerin tuon kesän hyvään makumuistoon, mansikka-daiquiriin (jota en ole sittemmin juonut kertaakaan). Tulin Suomeen lokakuun lopulla ja menin, tietenkin, Turnerin konserttiin Helsingin jäähalliin seuraavana vuonna eli 1985. Hieno elämys sekin. Turnerissa puhuttelivat tietenkin ääni, hyvät biisit ja tavattoman energinen lavakarisma. Kuuntelin hiljattain Turnerin kirjan Happiness Becomes You, ja kunnioitus laulajaa kohtaan vain syveni. Hän olisi voinut katkeroitua kovien kokemustensa jälkeen, mutta päätti keskittyä iloon, onneen ja hyvinvointiin.”

Nainen