Quentin Tarantinon torstaina järjestämä ”salainen” elokuvanäytös nousi yhdeksi Cannesin elokuvajuhlien jonotetuimmista tapahtumista.

Yksi Cannesin jonotetuimmista näytöksistä oli vuorossa festivaalin lähestyessä loppuaan torstaina, kun yhdysvaltalainen elokuvantekijä Quentin Tarantino isännöi elokuvailtaa Croisette-teatterissa rantakadun loistohotellien välissä.

Tarantino, 60, saapui loppuunmyytyyn saliin kuin juhlittu rocktähti kunniakujaa pitkin ja puhelinten kameroiden ollessa kovassa käytössä.

Eräänlaisena viihteen supertähtenä häntä myös kohdeltiin. Aplodeja annettiin seisaaltaan.

Näytöksen kiinnostavuutta lisäsi Tarantinon kaltaisen tunnetun ohjaajan läsnäolo mutta myös se, ettei tiedetty, mitä oikeastaan on luvassa.

Oli epäselvää, mistä Tarantino kertoo ja minkä elokuvan hän aikoo monisatapäiselle yleisölle esittää.

Se tiedettiin, että Tarantinon viimeisin elokuva Once Upon a Time in Hollywood on vuodelta 2019. Sen jälkeen hän on julkaissut kaksi kirjaa, vuonna 2021 suomennetun, edellä mainitun elokuvan tarinaa jatkavan ja samannimisen romaanin sekä Cinema Speculationin, jossa hän käsittelee laajemmin elokuvaa.

Tiedettiin myös, ettei Tarantino varmastikaan tule puhumaan entisestä mentoristaan, tuottaja Harvey Weinsteinistä, joka istuu nyt vankilassa.

Oliko todennäköistä sekään, että Tarantino kertoisi omista elokuvistaan ja niiden taustoista?

Saliin päästyään Tarantino kiitti yleisöä ranskaksi ja kumarsi. Perään kuultiin hänen persoonallinen, hakkaava ja kuuluva naurunsa.

Pian tervetulohuutojen jälkeen Tarantino kertoi esittävänsä yleisölle elokuvan vuodelta 1977.

”35-milliseltä filmiltä”, Tarantino sanoi ja yleisö taputti.

Vuoden 1977 Rolling Thunder eli Tappava salama on Quentin Tarantinon suosikkielokuvia. Kuva on elokuvan alkuperäistä markkinointimateriaalia. Päähenkilö William Devane on oikealla.

Elokuva nimeltä Rolling Thunder on Tarantinon henkilökohtaisia suosikkeja, mutta muuten vähän tunnettu aikakauden toimintaelokuvien joukossa.

”Näin tämän ensi-illassa äitini ja hänen silloisen miesystävänsä kanssa Los Angelesissa”, Tarantino muisteli Cannesissa maalaten kuvaa teatterista, jossa valot himmenevät ja filmiprojektori alkaa pitää omaa tunnistettavaa ääntään.

Samasta elokuvasta Tarantino on myös kirjoittanut tuoreessa kirjassaan pitkästi, sillä elokuva on vaikuttanut ohjaaja-käsikirjoittajaan pysyvästi.

Lähinnä muutamasta toimintaelokuvasta tunnettu John Flynn ohjasi Rolling Thunderin käsikirjoituksesta, jonka alkuperäinen laatija oli Hollywoodiin kärkikirjoittajiin edelleen kuuluva Paul Schrader.

Suomessa elokuva tuli ensi-iltaan vaivihkaa videolevityksenä nimellä Tappava salama. Mainoslauseena oli tuolloin vain hieman yliampuva ”Taksikuskin tekijöiden uusi, rajumpi shokki!”

Lyhyen esittelyn jälkeen Tarantino istui itse saliin, keskelle seitsemättä riviä, nauttimaan elokuvasta muun yleisön kanssa. Festivaalin kylmäilmeisimpiin kuuluva turvamies jäi istumaan samalle penkkiriville, mutta käytävän toiselle puolelle.

Filmi pyörähti projektorissa, ja kaiuttimet alkoivat säristä. Esitetty filmikopio oli kulunut, mikä kertoo siitä, että filmiä on veivattu projektorissa varmasti satoja kertoja.

Tappava salama on kertomus kahdesta Vietnamin sodan veteraanista, jotka palaavat kotiin traumatisoituneina. Hanoin joukot ovat kiduttaneet miehiä monin tavoin.

Keskushenkilö on William Devanen näyttelemä vaitonainen upseeri Charles Kane. Palatessaan kotiin hän huomaan vaimonsa löytäneen uuden miehen, mutta tarinan ponkaisee kuitenkin varsinaisesti liikkeelle ryöstömurha. Upseeri on saanut paluulahjaksi haulikon, Cadillacin ja ison summan rahaa, joista jälkimmäisen konnat haluavat.

Upseerin vaimo ja poika murhataan. Alkaa kostoretki, jossa upseeri haluaa kostaa poikansa kuoleman. Elokuvan muistettavin juttu liittyy upseerin käteen, jonka rosvot murskaavat ryöstön yhteydessä. Tilalle mies saa teräskoukun.

William Devanen esittämän upseerin käsi korvataan metallikoukulla sen jälkeen kun rosvot ovat vahingoittaneet kättä.

Upseerin jermutoveria näyttelee Tommy Lee Jones. Merkittävässä sivuroolissa nähdään Linda Haynes, jonka esittämästä upseeriin ihastuvasta tarjoilijasta tulee elokuvan tunteellinen sydän.

Tarantino sanoi Cannesissa, että Tappava salama oli elokuva, joka sai hänet vakavasti pohtimaan elokuvantekoa itse. Hän myös myönsi, että katsoo elokuvaa nyt toisin kuin aiemmin.

”Näen nyt liikuttavimpana isän ja pojan suhteen, nyt kun olen tullut isäksi”, Tarantino sanoi.

Hän analysoi elokuvan tarinaa, henkilöhahmoja ja kohtausten sisältöä välillä yksityiskohtaisestikin. Tarantino myös kertasi elokuvahistoriaa todeten, että on harvinaista, että Flynnin kaltainen apulaisohjaaja nousee Hollywoodissa ohjaamaan ja miten käsikirjoituksen laatinut Schrader ei arvosta elokuvaa, koska lopputulos on jotain muuta kuin käsikirjoittaja oli lähtenyt hakemaan.

”Hän ei tunne sitä omakseen samaan tapaan kuin minä en tunne omakseni Oliver Stonen ohjaamaa Natural Born Killers -elokuvaa”, Tarantino sanoi.

Tarantino tunnetaan intohimoisena elokuvahistorian penkojana. Cannesin yleisölle hän halusi jakaa tietojaan Tappavan salaman taustoista.

Hänen arvionsa mukaan Tappavassa salamassa vuorosanat eivät juurikaan ole niitä, mitä Schrader oli kirjoittanut eivätkä henkilöhahmotkaan noudata käsikirjoittajan ajatusta, vaikka heillä olisi juonen kannalta sama tarkoitus. Loppukohtauksessa päähenkilöitä ei esimerkiksi esitetä sellaisina mielipuolina, millaisiksi Schrader ne halusi, Tarantino sanoi.

Hän totesikin, että Schrader oli kirjoittanut Tappavan salaman ”fasististen kostoelokuvien kritiikiksi”. Elokuvasta itsestään tuli kuitenkin fasistinen kostoelokuva – Tarantinon mukaan kaikkien aikojen kovin sellainen.

Tarantino sanoi myös vähemmän yllättäen pitävänsä ”väkivaltaisista elokuvista”.

”Samaan tapaan kuin jotkut pitävät musikaaleista ja toiset slapstick-komedioista.”

Häneltä kuitenkin kysyttiin, eikö väkivaltaa voi esittää myös elokuvassa väärässä kontekstissa, jolloin sille ei voi löytää hyväksyntää. Tarantino empi hetken ja totesi, että hänellä itsellään menee raja eläinten tappamisessa elokuvissa.

”En halua nähdä oikeaa kuolemaa, en maksa sitä varten pääsylipusta. On sitten kyse koirasta, laamasta tai lepakosta”, Tarantino sanoi.

Useissa Tarantinon elokuvissa kirjoitetaan vaihtoehtohistoriaa ottamalla esimerkiksi Adolf Hitler hengiltä tai estämällä Charles Mansonin jengin joukkosurma.

Tarantino sanoi, ettei hänellä ole mitään erityistä tarvetta kirjoittaa historiaa uudelleen.

Esimerkkinä hän käytti Kunniattomat paskiaiset -elokuvaa todeten, että kirjoitti kohtausta ja mietti, miten sen toteuttaa. Yöllä hän sai idean, että mitäs jos vain tapan hänet.

”Idea tuntui aamullakin hyvältä.”

Elokuvantekijä Quentin Tarantino on tuttu vieras Cannesin elokuvajuhlilla, jossa on esitetty useita hänen elokuviaan.

Tarantino on parhaillaan valmistelemassa uutta elokuvaa nimeltään The Movie Critic eli suomeksi käännettynä elokuva-arvostelija, ja se tapahtuisi samana vuonna 1977, jolloin Tappava salama tuli ensi-iltaan.

Nimensä mukaisesti elokuva kertoisi arvostelijasta, joka ei kuitenkaan kirjoita mihinkään arvostettuun vaan miestenlehteen. Elokuvan kriitikolla on esikuvansa todellisuudessa. Tarantino on haastatteluissa kertonut, että tämä kriitikko oli kyyninen, rasistinen ja karski sanoissaan mutta hyvä arvioissaan ja häntä luki mielellään.

Valmisteillä olevan elokuvan uskotaan jäävän Tarantinon viimeiseksi. Tarantinon ura elokuvantekijänä alkoi vuoden 1992 elokuvalla Reservoir Dogs.