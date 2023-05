Bar Italia teki loistavan indielevyn, mutta housekomeetta Fred Againin ja ambient-legenda Brian Enon yhteislevy on turhake, kirjoittaa kriitikko Oskari Onninen.

Indie rock / albumi

Bar Italia: Tracey Denim. Matador. ★★★★★

Tunne oli ensimmäinen laatuaan ikinä: kuulla musiikkia, jollaista olisi toivonut tehneensä itse. Yhtye on lontoolainen trio Bar Italia, joka on tehnyt itsensä piilottelusta taidetta. Se ei ole antanut haastatteluja ja monistaa samaa digikuvanräpsyä keikkajulisteisiin ja levynkanteen.

Mutta millaista musiikkia se tekeekään!

Bändin kolmas levy edustaa post-punkin nörttimäistä ja minimalistista traditiota. Jokaisella sävelellä on paikkansa, ja ennen kaikkea niitä ei ole yhtäkään liikaa. Kappaleista tarttuvin, Nurse! kasvaa ahdistuneeksi kuin Sonic Youthin parhaiden levyjen Evolin ja Sisterin (1986 ja 1987) piinatuimmat hetket, kunnes hiipuu pitkäksi loppusoitoksi. Sen päättävät yksi, kaksi, kolme, neljä rauhoittavaa pianosointua ja stop – hengitys pysähtyy.

Samanlaista keskenjättämisen taidetta on koko Tracey Denim, ja siksi sitä haluaa kuunnella lisää ja lisää.

Pahasti sanottuna albumi on levyhyllymusiikkia. Sävellysten muoto tai muodottomuus tuo mieleen brittiläisen taidepunklegenda Wiren, mutta Bar Italia on joka suhteessa sofistikoituneempi. Tracey Denimissä on samaa lohdullisuutta ja ilmaa kuin Blonde Redheadillä.

Välillä sen rumpukompit klenkkaavat matemaattisena kuin Slint, välillä laahaavat kuin Mogwai ja välillä nakuttavat kuin Neu!, mutta silloin kappaleen nimi on Punkt ja sen tekstin täyttää Angst.

Alle kolmen minuutin biisit ja kolme vuorottelevaa, vaikkakin hieman toistaitoista laulajaa saavat Tracey Denimin tuntumaan monipuolisemmalta kuin se ehkä on.

Lopuksi skaala venytetään levälleen: Harpee on kuin räppäri Yung Leanin laulamaa brittipoppia, Friends taas surinarockia amerikkalaisittain, ja se kuulostaa laulajasta riippuen Pavementilta tai The Smashing Pumpkinsilta. Päätösbiisi Maddington luuppaa paikallaan, mutta sen sydämessä on duurisointujen ja empaattisten jousien verran Blurin The Universalia.

Mennessä musiikkilehti-Suomessa Bar Italian ympärillä olisi ehditty jo kuhista. Parhaassa tapauksessa sitä odotettaisiin Sideways-festivaalille. Nykytodellisuudessa vaihtoehdoksi jää ruopata bändin aiempaa tuotantoa ja sen jäsenkolmikon muiden projektien muodostamaa rihmastoa. Niiden yhtymäkohta on mysteeriartisti Dean Blunt ja hänen World Music -levy-yhtiönsä.

Bar Italian Nina Cristante on esimerkiksi julkaissut Nina-nimellä minuutin mittaisen haamupoppiksen Grandiosee, jossa hän huokailee paksun kaiun läpi Backstreet Boysin I Want It That Wayn alkusointujen päälle. Sen soidessa on uuden, erikoisen maailman ovella tietämättä haluaako astua sisään tai poistua sieltä koskaan.

Pop / albumi

Sparks: The Girl Is Crying in Her Latte. Island. ★★★

On vilpitön onnenaihe saada kurkistaa aika ajoin erikoisveljesten Ron ja Russell Maelin päänuppeihin. Sparksin kahdeskymmenesviides studiolevy The Girl Is Crying in Her Latte on vieläpä yhtyeen diskografian parempaa kastia, ja sen nimikappale saa toivottavasti pitkän elämän bändin myöhäisklassikkona.

Kappale särisee, rutisee ja samanaikaisesti ironisoi ja silittelee maailmasta ahdistuneita. Yhtä maitokahviin itkemistä on nimittäin tämä elämä. Mahtavuuden sinetöi video, jolla Cate Blanchett tanssii pöhkösti keltaisessa puvussa.

Lisäksi löytyy liukuportaista kertova Kraftwerk-pastissi Escalator, LCD Soundsystemin jumittavaa tunteilua imitoiva You Were Meant to Me ja monta kauheaa musikaalihetkeä.

Mutta sellaisia Sparks-levyt ovat. Niitä kuullaan toivottavasti vielä lisää, mutta levyn päättävässä pianoballadissa 75 ja 78 vuotta täyttävät Maelin veljekset laulavat: ”Gee, that was fun. Being with you. All this time.”

Elektroninen / albumi

Fred Again / Brian Eno: Secret Life. Text. ★★

Elektronimuusikko Four Tet eli Kieran Hebden lupasi, että housekomeetta Fred Againin ja Brian Enon yhteislevy olisi vuoden kauneinta musiikkia. Vaan höpö höpö. Sukupolviensa tähtien kohtaaminen on jokaisen osapuolen epäonnistuminen, mutta eniten levyn julkaisseen ja siitä liikoja luvanneen Hebdenin. Tarkan ja tyylitajuisen Hebdenin jos jonkun olisi luullut huomaavan, kuinka mitätön albumi Secret Life on – niin äkkiä se välittyy.

Ambient-pappa Eno on kaivellut arkistoistaan vähän jotakin pimputtelua, jonka päälle nepovauva Fred Again hönkii laiskoja päiväkirjatekstejään.

Hämmentävästi Secret Lifen äänimaisemat tuovat mieleen Bon Iverin haurauden. Justin Vernonin musiikki on aina pohjannut mysteereihin, kun taas Fred Again esittää mystisempää kuin on. Hänen aiemmat kappaleensa ovat olleet kuin mietelauseita housen seinällä. Tanssimusiikki kestää latteudet, välillä, mutta Secret Lifen kaltainen hissuttelu ei.

Elektroninen, indie / albumi

Avalon Emerson: & The Charm. Another Dove. ★★★★

Arizonalainen Avalon Emerson tunnetaan berliiniläistyneenä teknotuottajana, mutta nyt hän on tehnyt ihastuttavan täyskäännöksen.

Emersonin mukaan täydellinen albumi on yhtä kuin Cocteau Twinsin albumi, mutta sen lisäksi & The Charm -levyn baleaarinen, puolielektroninen ja pilvenkevyt elektropop tuo mieleen Saint Etiennen, Primal Screamin ja JJ:n helteisimmät tunnelmat, jotka kannattaa nauttia lepoasennossa, pienessä tuulenvireessä ja laadukkaan alkoholin kera.

Mukavuudenhaluinen kuulija ei voi olla nauttimatta trendistä, jossa esteettisesti kouliintuneet klubiartistit ovat alkaneet kiinnostua pop-muodosta ja kertosäkeistä. & The Charm ei myöskään jää ohittamattoman Sandrail Silhouette -kappaleen varjoon. Se on korkeatasoista kesämusiikkia, jota kuuntelemalla pärjää toivottavasti Róisín Murphyn ja Dj Kozen huippuodotettuun yhteisalbumiin asti.