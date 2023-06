Nuoret vastavalmistuneet näyttelijät laulavat upeasti F. H. Burnettin teokseen perustuvassa uudessa sovituksessa.

Salainen puutarha, Ryhmäteatterin ensi-ilta Suomenlinnan kesäteatterissa 7.6. Frances Hodgson Burnettin romaanin pohjalta dramatisoinut Anna Krogerus, ohjaus Anne Rautiainen. ★★★★

Tuskin mikään Ryhmäteatterin viime vuosien esityksistä on sopinut Hyvän Omantunnon linnakkeen muurien sisään yhtä hyvin kuin Frances Hodgson Burnettin Salainen puutarha (1911).

Linnakkeen muurit hohkaavat juuri oikeanlaista sekoitusta synkkää kylmyyttä ja kesään heräävän luonnon voimaa kuin Anna Krogeruksen sovituksessa Kuusperäksi ristitty kalsea kartano ja sen mailta löytyvä salainen puutarha.

Klassikkosadun terävimmät reunat on hiottu lapsiystävällisemmiksi ja tarina on kevyesti modernisoitu, pitämällä estetiikka kuitenkin 1900-luvun alun epookissa. Tapahtumapaikka on siirretty Englannin nummilta määrittelemättömään metsään.

Kasvutarinan selkeä draaman kaari on yksinkertaisuudessaan käsitettävä melko nuorillekin lapsille.

Orvoksi jäänyt Meeri lähetetään asumaan suureen kartanoon salaperäisen setänsä herra Sysiluodon luo. Meerillä on lupa oleskella vain kahdessa kartanon huoneessaan ja ankarien sääntöjen noudattamista valvoo tiukkailmeinen rouva Medaljonki.

Suomenlinnan kesäteatteriesityksessä Anna-Sofia Tuominen (kesk.). Muotokuvina mukana Ville Saarenketo, Robin Svartström, Minna Suuronen sekä näyttämötyöntekijä Taneli Lahtinen.

Meeri kuulee kartanon henkilökunnalta tarinan salaisesta puutarhasta, jonka Herra Sysiluoto lukitsi kymmenen vuotta sitten vaimonsa kuoltua onnettomuudessa. Meeri alkaa etsiä salaista puutarhaa, ja tutustuu eläinten kieltä ymmärtävään Dinoon. Kartanon tiluksilla asustavan punarinnan avulla Meeri ja Dino onnistuvat löytämään salaisen puutarhan.

Myös viime kesänä Suomenlinnan kesäteatterissa nähty Anna-Sofia Tuominen rakentaa laiminlyödystä ja kopeasta Meeristä herkullisen anarkistisen hahmon.

” Ohjaaja Anne Rautiainen on tuonut lavalle jälleen ilahduttavan kirjon teatterillisia ilmaisukeinoja.

Musiikillinen toteutus on kaunis olematta sokerinen. Nuorten, vastavalmistuneiden näyttelijöiden vahva laulutausta kuuluu esityksessä.

Erityisesti Dinoa esittävän Ville Saarenkedon ja Tuomisen välinen kemia pelaa hyvin. Heidän esittämänsä duetto keväästä nousee musikaalinomaisiin sfääreihin.

Arttu Takalon säveltämät ja Krogeruksen sanoittamat hauskat laulut tuovat eloa simppeliin tarinaan ja Ninni Perkon koreografia tuo lavalle keväistä riehakkuutta.

Ohjaaja Anne Rautiainen on tuonut lavalle jälleen ilahduttavan kirjon teatterillisia ilmaisukeinoja. Herra Sysiluodon kuollut vaimo esitetään Janne Siltavuoren rakentamana ja Minna Suurosen herkästi nukettamana hahmona. Tarinalle keskeistä punarintaa nukettaa taipuisasti Nicklas Pohjola.

Ryhmiksen näyttelijät vetävät jälleen niskaansa useamman roolipuvun, välistä vaihtojen sukkeluutta voi vain ihmetellä. Robin Svartström venyy varsin vastakkaisiin rooleihin vanhan puutarhuri-Ilmasen ja herra Sysiluodon rooleissa.

Minna Suuronen esittää niin mutkatonta ja lapsirakasta kotiapulaista Marttaa kuin lapsia syvästi paheksuvaa rouva Medaljonkiakin.

Anna-Sofia Tuomisen Meeri on esityksessä herkullisen anarkistinen.

Dramatisoinnissa yksi kohta pistää silmään.

Kun alkuperäistarinan tausta, eli Meerin Intiassa koleraan kuolleet vanhemmat, on jätetty pois, jää tytön orpous selittämättä. Nyt se kuitataan vain toteamalla, että tämän ”vanhemmat eivät palanneet kotiin”. Voin kuvitella, että tämä herättää pienissä katsojissa kiperiä kysymyksiä kotimatkalla.

Klassikkosatu sopii koko perheelle.

Kesäteatterin ohjelmistosuunnittelussa toivoisi kuitenkin enemmän rohkeutta. Viime vuosina Suomenlinnassa on esitetty ainoastaan klassikkoteosten dramatisointeja, uusi alkuperäisteksti siellä on esitetty viimeksi vuonna 2009, kun Okko Leon, Kati Kaartisen ja Outi Nyytäjän Siniväriset sai ensi-iltansa.

Tämän vuoden esitys kaihtaa kiitettävästi opettavaisuutta, mutta keskiössä kaikuu vahva viesti omien pelkojen voittamisesta, ystävyydestä ja rakkaudesta luontoon.

Kuten Meeri toteaa: ”Minulla on täällä hauskempaa ja se johtuu havupuista”.

Sävellys Arttu Takalo, lavastus ja nukenrakennus Janne Siltavuori, puku- ja tarpeistosuunnittelu Ninja Pasanen, valosuunnittelu Ville Mäkelä, äänisuunnittelu Jussi Kärkkäinen, koreografi Ninni Perko. Rooleissa Anna-Sofia Tuominen, Nicklas Pohjola, Ville Saarenketo, Robin Svarström, Minna Suuronen.