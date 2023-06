Tuoreissa lasten- ja nuortenkirjoissa tehdään aikamatkoja, etsitään mummoa ja tutustutaan onnellisiin eläimiin. Myös huvipuisto näkötornin juurella pääsee ääneen.

+5-vuotiaille

Mennyt ja tuleva aika lomittain

Marketta Pyysalo: Matka yli aikojen. Kuv. Teemu Juhani. Lasten Keskus. 160 s.

Marketta Pyysalo (aik. Vaismaa) on tehnyt muutama vuosi sitten yhdessä Carlos da Cruzin kanssa tietokuvakirjan Aikakirja. Kevään uutuus Matka yli aikojen lähestyy aikaan ja ajanlaskuun liittyviä filosofisia ulottuvuuksia aikamatkustuksen kautta hieman isompia koululaisia kiinnostavin painotuksin.

Pyysalo herättelee lukijan miettimään ajan mysteeriä sekä menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuden kierteitä. Toivon on tarkoitus matkustaa junalla mummolaan, mutta hän päätyykin aikamatkalle historiaan. Poika kohtaa mm. John Lennonin, Vincent van Goghin, Jules Vernen, Brontën sisarukset ja Ada Lovelacen, jotka nykyisin lasketaan uransa ja tuotantonsa takia kiistatta merkkihenkilöiksi. Omana elinaikanaan he kuitenkin kohtasivat monenlaisia vastuksia.

Matka yli aikojen on hyvä esimerkki faktaa ja fiktiota taitavasti yhdistävästä lastenkirjasta, joka suorastaan usuttaa etsimään lisää tietoa muista lähteistä.

Teemu Juhanin karikatyyrinen kuvitus ammentaa aineksia brittiläisestä kuvitusperinteestä ja tuo filosofiseen tarinaan sopivasti kontrastia ja huumoria.

Päivi Heikkilä-Halttunen

Mummon monenlaiset kaverit

Susanna Silvander-Rosti: Sulon ja Elsin mummo karkuteillä. Kuv. Nadja Sarell. Otava. 30 s.

Yhdessä vaimonsa kanssa Kaksi äitiä -Youtube-kanavaa pitävä somevaikuttaja Susanna Silvander-Rosti on ottanut asiakseen levittää monimuotoisuuden sanomaa lastenkirjoihin. Hyvä niin, vaikka tuntuukin siltä, että perheiden ja ihmisten moninaisuus on muutenkin alkanut mukavasti näkyä uusissa lastenkirjoissa.

Sulon ja Elsin mummo karkuteillä -kuvakirjassa kaksosten mummo lähtee piilosille ja jättää vihjeitä olinpaikastaan lapsille, jotka kulkevat etsimässä. Retkellään Sulo ja Elsi törmäävät monenlaisiin ihmisiin, kuten änkyttävään jalkapalloilijaan ja tatuoituun lastentarhanopettajaan.

Kirja on veikeä ja idea karkaavasta mummosta hauska, vaikka tarina vähän jääkin hahmojen esittelyn jalkoihin. Ihmisten erilaisia ominaisuuksia ei silti osoitella, vaan ne ilmenevät osana tarinaa.

Silvander-Rostin kirjasarjan ensimmäisessä osassa Sulon ja Elsin uudet naapurit (2021) tutustuttiin monenlaisiin perheisiin.

Aino Miikkulainen

Herkku tarvitsisi tikkukirjaimet

Martin Widmark, Helena Willis: Lasse-Maijan sarjakuvamysteerit 2. Suom. Outi Menna. Tammi. 136 s.

ruotsalaisen kaksikon Lasse-Maijan etsivätoimisto -kirjoista tutut hyveet ovat ennallaan, kun Martin Widmarkin sanat ja Helena Willisin piirrokset solmiutuvat yhteen sarjakuviksi. Vaikka joku aina lankeaa tuhmuuksiin, kukaan ei ole pohjimmiltaan paha. Eivätkä neuvokkaat nuoret salapoliisit Lasse ja Maija nolaa ketään selvittäessään rikokset.

Nyt yksiin kansiin mahtuu peräti 13 dekkaritarinaa, jotka tarjoavat matkan varrella mukavia vihjeitä arvoituksen ratkaisuun.

No, kummat ovat parempia, kuvitetut kirjat vai nämä lyhyet sarjisjutut?

”Sarjakuvissa hyvä on se, että puhekuplasta näkee, kuka on äänessä” (varsinkin, kun isän sormi osoittaa, mitä kohtaa luetaan), ”ja kirjoissa se, että kuplat eivät peitä ollenkaan kuvia”, tuomaroi muuan lukutaidon opettelija.

Hänen oppimiselleen olisi kovasti eduksi, jos Sarjakuvamysteerien puhekuplat olisivat tekstauksen sijaan tikkukirjaimia.

Antti Majander

+7-vuotiaille

Kun läheisiinkään ei voi luottaa

Tinka Baer: Kaikujat I: Kohti tuntematonta. Kuv. Mari Kasurinen. Teos. 223 s.

Uusi kotimainen lasten fantasiatrilogian avaus on aina erityisen ilon aihe. Toimittaja-tietokirjailijan Katarina Baerin ensimmäinen lastenromaani kertoo pikkuruisista avaruusolioista, Kaikujista, jotka ovat haaksirikkoutuneet meidän Maa-planeetallemme.

J. R. R. Tolkienin klassisen fantasian tapaan rengas ja sen kadottaminen ovat keskeisessä osassa – tosin sormuksen sijasta kyse on Kaikujien tasapainoa ja identiteettiä ylläpitävästä vartalon ympärillä olevasta renkaasta.

Kaikujat ovat riippuvaisia ummuista, jotka tuottavat niiden tarpeisiin höpötinnestettä ja lämpöä. Kaikujilla on oma puhetapa: ne toistavat kaiun tapaan lauseen viimeisen tavun. Kirja on suunnattu lukutaitoaan vasta treenaaville alakouluikäisille, joten konstikas kieli voi aluksi hieman hämmentää, mutta omintakeiseen vuoropuheluun tottuu kyllä nopeasti.

Tauri, Nekkar, Nunk ja lentotaitonsa takia muista erottuva Rastaban selvittävät kadonneiden lasten mysteeriä. Pian paljastuu, että Kaikujien itsevaltaisen johtajan ja tämän alaisena työskentelevän Taurin äidinkään kaikki aikeet eivät kestä päivänvaloa. Ajatus siitä, että lapsi ei voi luottaa edes omaan vanhempaansa, on asetelmiltaan lastenromaanissa poikkeuksellisen radikaali.

Pop-taiteilija Mari Kasurisen nelivärikuvitus häivyttää tarinan tapaan keskushahmojen sukupuolen.

Päivi Heikkilä-Halttunen

Arvostavia tarinoita eläimistä

Suvi Auvinen, Anni Nykänen: Onnekkaiden eläinten talo, Tarinoita Tuulispäästä. WSOY. 64 s.

Suvi Auvisen kirjoittama, Anni Nykäsen kuvittama Onnekkaiden eläinten talo kertoo vuonna 2012 perustetusta Eläinsuojelukeskus Tuulispäästä ja sen asukkaista. Jekkuilevat vuohet Aprilli ja Anselmi tai ainutlaatuinen Agda, josta ei oikein tiedetty, onko se kukko vai kana, onnistuvat vaikuttamaan kokonaisilta eläinpersoonilta lyhyissä tarinoissa.

Tarinoiden välissä kerrotaan eri eläinlajien ominaisuuksista ja eläintuotannosta. Kirjan tarkoitus on selvästi opettaa arvostamaan ihan jokaisen eläimen elämää, mutta silti se onnistuu kertomaan vaikkapa maidontuotannosta neutraalisti ja rauhallisesti. Lämminhenkinen kuvitus tukee sanomaa. Jokainen saa tehdä omat tulkintansa asioista luettuaan vaikkapa metsään piilotetusta Vippa-lehmästä ja sen Konsti-vasikasta ja niiden pelastumisesta Tuulispäähän. Alakouluikäinen ahmaisi kirjan kerralla läpi ja kehui sitä välittömästi. Tarinat tarjoavat mietittävää aikuisellekin lukijalle.

Aino Miikkulainen

Pöljää ja asiallista futiksesta

James Campbell: Hullunhauska jalkapallo. Kuv. Rob Jones. Suom. Ulla Selkälä. Otava. 239 s.

Lapselle esitetty kysymys – onko se hauska kirja? – saa napakan vastauksen: ”Näkeehän sen kannestakin.” Avattuna ja luettunakin Hullunhauska jalkapallo -kirja kyllä ihan pitää kiinni lupauksestaan. Teos on tehty samaan tapaan kuin muutkin brittiläisen lastenkirjailijan ja koomikon Hullunhauska-kirjat, eli teksti on palasteltu lyhyisiin lukuihin ja siinä on paljon väliotsikoita, tummennettuja sanoja sekä kuvia. Asiallisen asian joukossa on paljon vitsejä, jotka pitävät mielen valppaana. Kumpaan, asia- vai vitsiluokkaan, esimerkiksi kuuluu se, että Gary Lineker kakkasi housuihinsa Italian MM-kisojen ottelussa 1990?

Kirja on oiva osoitus, että jalkapallo on ihan kaikille. Kaikkien aikojen parhaiden pelaajien korteissa esitellään niin Zico, Megan Rapinoe kuin Becky Sellarkin. Rasismille Campbell antaa ehdottoman punaisen kortin eikä yhtään vitsiä.

Sanna Kangasniemi

Toimeliaat lapset Turun raunioilla

Roope Lipasti: Rauniokaupungin lapset. WSOY. 138 s.

Roope Lipastin teos jatkaa Runeberg Junior -palkitun Palavan kaupungin lapset -kirjan (2022) tarinaa. Vuosi on edelleen 1827 ja Turku on muuttunut eloisasta kaupungista surullisiksi raunioiksi, joissa tuhka värjää ihmiset peikoiksi. Sisarukset Peter ja Hulda sekä heidän ystävänsä Jaakko ovat kuitenkin kunnossa ja yhtä toimeliaita kuin tulipalon aikaankin. Nyt heillä on etsittävänään ryöstösaalis, jonka kuollut Kierosilmä-Kalle on kätkenyt johonkin. Ilman vaaraa ei tässäkään kirjassa tietenkään selvitä.

Lipasti on varma kertoja, jonka viisikkomaisella tarinalla on vankka historiallinen kehys, joka ilahduttaa aikuistakin lukijaa. Vetävän seikkailutarinan siivellä tulee kerrotuksi iso määrä tietoa alkaen sienten keräämisen outoudesta arkkitehti Engelin suunnittelemaan uuteen asemakaavaan. Huldan opintien vaikeudet ja häntä opettavan mamselli Tengströmin sanat siitä, miten vauvoista huolehtiminen estää kirjoittamisen, tuovat mukaan syvempiä virtoja. Kirjan loppupuolella mamselli on menossa Johan Ludvigin kanssa naimisiin. Sen tarinan tunnemme: Fredrika Runebergilla (os. Tengström) oli J.L. Runebergin kanssa kahdeksan lasta.

Sanna Kangasniemi

Supermarsua aina tarvitaan

Paula Noronen: Supermarsu ja eläinten vastaisku. Kuv. Terese Bast. Tammi. 153 s.

Supermarsu-sarja on ehtinyt jo kuudenteentoista osaansa, mutta teho ei ole laantunut – ainakaan viisivuotiaan innostuksesta päätellen. Supermarsua on ehdottomasti luettava! Paula Norosen uusimmassa kirjassa Emilia Laitinen-Nieminen pääsee vähän erikoisemmalle seuramatkalle Marga- ja Riini-saarille, mutta hommat ovat samat, Supermarsua kyllä tämän maailman epäreiluuksien setvimisessä tarvitaan. Kirjan nopeat käänteet ja uskomattomat tapahtumat ovat selvästi viskari-ikäisen makuun, joten tähän sarjaan voi todellakin heittäytyä jo ennen kouluikää!

Sanna Kangasniemi

Kaunis seikkailu menneeseen

Riikka-Maria Rosenberg: Saara ja naakka. Kuvitus Kati Vuorento. Tammi. 114 s.

Saaraa harmittaa, kun vanhemmat eivät ymmärrä, että koulussa on tylsää. Lemmikkinaakka Peterssonin kanssa tehty öinen aikamatka vuoteen 1779 saa kuitenkin tytön toisiin ajatuksiin. Ajatella, että 1700-luvulla tyttölasten oli ihan turha haaveilla eläinlääkärin saati muista ammateista! Riikka-Maria Rosenberg on luonut yksityiskohdista rikkaan menneen maailman, joka vinkkaa kivasti silmää nykymaailmalle ja antaa paljon tietoa. Kati Vuorennon herkissä kuvituksissa on ajatonta lumoa, joka vetoaa myös Runotyttönsä ja Anna-kirjansa Maija Karman kansikuvilla ahmineisiin vanhempiin ikäpolviin.

Sanna Kangasniemi

+12-vuotiaille

Huvipuisto hengittää

Ella Paija: Soita minulle karusellin kelloa. Tammi. 363 s.

Ei ole vaikea tunnistaa Särkänniemeä jo Ella Paijan esikoisteoksen alkulauseista: ”Minä en ole saari, olen niemi. Ihostani törröttää 168 metriä korkea torni, betoninen vanupuikko. Pinnallani asui pitkään viisi delfiiniä, mutta nyt ne ovat poissa.” Mutta kuka on äänessä? No tietenkin romaanin ainoa minäkertoja, Huvipuisto. Jännittävä kertojaratkaisu vuorottelee lukujen kanssa, joissa seurataan realistisen elävästi huvipuiston nuorten kausityöläisten kesää. Teemun, Elinan ja Mariannen näkökulmista käsin tutuksi tulevat muutkin kesätyöntekijät sekä ennen kaikkea heidän keskinäisten suhteidensa verkko. Kumisevana outoutena kaiken takana elää Huvipuisto, joka on iskenyt silmänsä Teemuun. Sitten katoaa pieni lapsi.

Paijan kerronta, hahmot ja dialogi ovat kaikki taidokkaan luontevia ja hänellä on kyky vetää lukija mukaan. Yliluonnollisen ja realistisen yhdistäminen on tehty taiten ja niin, että asetelma jää mieleen pyörimään.

Sanna Kangasniemi

Suurten salaisuuksien äärellä

J.S. Meresmaa: Tytär hämärän, piika pimeän. Myllylahti. 299 s.

J.S. Meresmaa on itselleen ominaisen genren äärellä kirjoittaessaan pitkää fantasiaa. Tytär hämärän, piika pimeän on selvästi aikuisempaankin makuun sopivan sarjan ensimmäinen osa, joka tutustuttaa lukijan kahteen päähenkilöön, parantajaoppilas Malkaan ja eloseppä Aronaan.

Maailmanrakennus ja erilaisten olentojen, ja elontojen, kuvailu vie suuren osan kirjan sivuista, mutta hyvä fantasia oikeastaan vaatiikin tällaista. Tarinan maailmaan on silti helppo kiinnittyä. Tarvaat, jaralit ja kävynkäiset vaeltavat pitkin Rauniaran valtakuntaa, jossa eletään ikuista syksyä itsevaltiaan Ruhtinattaren valvovan silmän alla.

Romantiikannälkäiset saavat Malkan osuudesta intensiivisyyttä ja ihastusta. Aronan osuus taas tarinoi yksinäisyyden taklaamisesta, itsensä löytämisestä ja vanhemman varjossa kasvamisesta. Molempien näkökulmien keskiössä on silti ymmärrys siitä, että on olemassa asioita, joista vaietaan.

Nuoret naiset selvittävät tahoillaan mysteeriä, jota Obelooksikin kutsutaan. Kirjan loppu alkaa punoa yhteen kahta erillistä juonta, mutta sivut loppuvat ennen kuin Malka ja Arona koskaan tapaavat. Tämä tapahtunee jatko-osassa, jota lukija jää odottamaan.

Ja mikä ihme on Obeloo?

Venla Rouhiainen