Aino Havukainen ja Sami Toivonen pitävät kirjojen tekemisestä niin paljon, että Tatun ja Patun siirtäminen muihin medioihin ei houkuttele. Uudessa kirjassa outolalaisveljekset seikkailevat fantasiamaailmassa.

Syy uusimman Tatu ja Patu -kirjan syntyyn saattaa löytyä 1970- ja 1980-lukujen kanta­hämäläiseltä pikkupaikka­kunnalta, Rengosta.

”Siellä sokeri­juurikaspeltojen keskellä oli valtava nälkä jollekin muulle kuin sille räntäiselle maalais­maisemalle”, Sami Toivonen kertoo.

Jotain muuta tarjosi populaarikulttuuri: fantasian lisäksi niin scifi kuin supersankarisarjakuvatkin.

”Se oli niin karkkia ja herkkua, mielikuvituksellista ja jännittävää materiaalia, että sitä ahmi kaiken.”

Tahollaan Raumalla Aino Havukaiselle kävi samantyyppisesti, kun eteen tuli – Olli-sedän suosittelemana, kiitos hänelle! – Taru sormusten herrasta.

”Se oli suurin kolahdus”, Aino Havukainen kuvailee.

Toivonen on syntynyt 1971, Havukainen 1968. Heille populaarikulttuuri tuli tarjolle aivan toisella volyymillä kuin aiemmille sukupolville. Toivonen ja Havukainen lukivat ja katsoivat. Susan Cooperin Pimeä nousee, Ursula K. Le Guinin teokset. Star Wars, Kolmannen asteen yhteys.

”Ihan kadehdin sitä nuorta itseäni, kun se sai kokea sellaisia juttuja. Ne tunteet nuorena, eihän sitä aikuisena koskaan pääse samaan”, Havukainen sanoo.

Nyt kirjailijat sitten parodioivat rakkaudella suosikkigenreään uuteen kirjaan, Tatun ja Patun fantasiaseikkailuun.

Nuoruudessa ahmituista populaarikulttuurin genreistä kaksi on jo aiemmin löytänyt tiensä Tatu ja Patu -kirjoihin: Tatu ja Patu supersankareina ilmestyi vuonna 2010 ja Tatun ja Patun avaruusseikkailu vuonna 2011.

” ”Me lähdetään yksityiskohdista, pienestä isoon.”

Heti noiden kahden kirjan perään oli tarkoitus ottaa aiheeksi fantasia, genreistä kaikkein läheisin.

”Mutta sitten se jotenkin tuntui raskaalta, kun oltiin tehty nuo niin juonivetoisesti. Koimme, että Tatu ja Patu eivät päässeet hyvin esiin”, Toivonen muistelee.

Niinpä populaarikulttuuritrilogian päätösosa ilmestyy vasta nyt. Tekijät ovat tyytyväisiä, tämä kirja tehtiin ”oikein” – eli niin kuten Havukainen ja Toivonen yleensä tekevät.

”Me lähdetään yksityiskohdista, pienestä isoon. Että mitä kaikkia mahdollisuuksia aihe Tatun ja Patun kanssa tuo. Ja sitten keksitään hirveä määrä niitä väärinkäsityksiä”, Havukainen sanoo.

Tatuman Tahnaparta ja Patuman Suihkuvelho saavat seikkailuunsa seurueen, johon kuuluvat Eya Haukkamieli, Faralai Tuulentuoma ja Shi’isshi Hiss’iläinen.

Arkielämän asioiden sijaan uudessa kirjassa ollaan syvällä fantasiakliseiden ihmettelyssä: Avathor-nimisestä valtakunnasta Tatuman Tahnaparta ja Patuman Suihkuvelho löytävät niin nummimaiseman, ryhmyisen tammen, maagisen alkukiven kuin hiisiä ja haltioitakin. Soturikin on, vaikka hänestä edes Tatuman ja Patuman eivät jaksa olla yhtä innoissaan kuin taruolennoista.

”Siis ovathan ihmisetkin tavallaan ihan jänniä ja olethan sinä kyllä myös tosi mystinen, kun sinulla on jousi ja paljon vöitä ja kaikkea…” Patuman pinnistää kohteliaasti.

Vaarojen ja seikkailujen lisäksi arkisia juttujakin on mukana – lattiankuivain, vessapaperia, vanupuikkoja – ja paljastamatta liikaa juonesta voi kertoa, että ne toimivat tarumaailmassa yllättävän hyvin.

Fantasiakirja on parodiaa, mutta myös ehdottomasti kunnianosoitus, kuten trilogian aiemmatkin osat.

”Hommage”, Aino Havukainen tapailee ihan oikein ranskankielistä termiä. Epäröi sitten, kunnes sananhaku päättyy yhteiseen naurunremakkaan.

Kiinnostus maailmaan ja sen kaikenlaisiin asioihin on ehdoton edellytys Tatu ja Patu -kirjojen tekemiselle, kirjailijat Aino Havukainen ja Sami Toivonen kuvailevat työtään.

Fantasian kiehtovuus on monin tavoin kytköksissä leikin maailmaan, Toivonen pohdiskelee, kun kirjailijoilta kysyy, mikä fantasiassa viehättää.

Toivosella itsellään fantasiakirjojen lukeminen ja fantasiakuvitusten piirtäminen saivat varhain seurakseen myös roolipelit sekä larppauksen eli liveroolipelit. Ystävien kanssa Rengon metsissä 1980-luvun lopussa järjestetty larppi oli yksi Suomen ensimmäisistä.

”Meillä ei oikeastaan ollut edes hajua siitä mitä larppaus on. Kaverilla oli tietokonepelilehti, jossa oli artikkeli brittiläisistä larpeista. Itse koetettiin sitten keksiä, että miten se käytännössä toteutetaan.”

Toivonen muistaa, että mitään ”lällyjä pehmomiekkoja” he esimerkiksi eivät hyväksyneet, piti olla teräsmiekat.

”Larppiin teimme sitten sellaisen hyvin vapaan järjestelmän. Se oli jatketta leikille monin tavoin.”

Kun Toivonen ja Havukainen tapasivat ja alkoivat 1990-luvun alussa seurustella, kertoo Havukainen ajatelleensa, että hän ei larppaustouhuun lähde mukaan. Vaan kuinkas kävikään.

”Ainohan on siis mahdollisesti Suomen ensimmäinen naislarppaaja!” Toivonen kehaisee.

Enää Havukainen ja Toivonen eivät larppausta harrasta, mutta Tatun ja Patun fantasiaseikkailun yhdestä joukkokohtauskuvasta heidät voi yhyttää omissa aidoissa larppivaatteissaan.

Joukkokohtauksesta löytyvät myös pariskunnan 19- ja 21-vuotiaat tyttäret, joita Toivonen ei heidän kotoa muutettuaan ole enää piirtänyt kirjoihin mukaan.

Tatuun ja Patuun tyttärillä ei koskaan ole ollut samaa lämmintä suhdetta kuin niin monilla suomalaisilla lapsilla.

”Silloin kun he olivat sopivassa iässä, me luimme heille mustavalkoisia tulosteita, testiversioita. He ovat aina olleet ihan täysin kyllästyneitä siihen materiaaliin, kun kirja on tullut ulos”, Aino Havukainen sanoo.

Sittemmin tyttäristä on kehkeytynyt vanhempien työn oivia kriitikoita, etenkin mitä tulee niiden etniseen ja sukupuolten moninaisuuteen.

Uusimman kirjan tekoprosessin aikanakin noottia tuli esimerkiksi siitä, että joukkokohtausten luonnoksissa ei ollut moninaisuutta, Havukainen kertoo samalla kun Toivonen parahtaa:

”Ne oli suurin piirtein tikku-ukkoja!”

”Että kyllä tässä varpaillaan pysyy”, Havukainen sanoo nauraen.

Oikeasti Havukainen ja Toivonen ottavat tällaiset asiat vakavasti. He kertovat lukeneensa esimerkiksi Anu Silfverbergin Sinut on nähty -teoksen, jossa esiin nousee muun muassa se, miten populaarikulttuurissa naiset ovat perinteisesti loistaneet poissaolollaan.

”Kun kirjaa tehdessä katsoimme muistinvirkistykseksi jotain Sormusten herra -leffaa, niin pakko oli todeta, että pelkkiä miehiähän siellä on”, Toivonen sanoo.

Ensimmäisissä luonnoksissa kirjaan ideoitu Hyhmävuoren käskynhaltija oli pelottava parrakas ukkeli, Havukainen ja Toivonen kertovat.

”Sitten mietittiin, että miksei se voisi olla amatsonisoturi.”

Niinpä nyt kirjassa käskynhaltija Tulikallon vaaleat letit vain heiluvat, kun hän komentaa kypäräsoturinsa rynnäkköön.

Uusin Tatu ja Patu -kirja on vuodesta toiseen ollut myydyimpien lastenkirjojen joukossa ja vanhoja luetaan yhä paljon.

Elokuvia veljeksistä on kuitenkin tehty vain yksi, vuonna 2016 ensi-iltaan tullut Kanelia kainaloon, Tatu ja Patu! Voisi kuvitella, että sille tulisi jatkoa.

”Elokuvanteko on siis sikaraskasta”, Aino Havukainen aloittaa.

”Se prosessi oli kolme vuotta kokonaisuudessaan, se oli niin massiivinen juttu. Katsottiin, että tuli hyvä leffa…” Toivonen jatkaa.

”Been there done that”, Havukainen lopettaa.

” ”Elämässä on yksi tärkeä juttu ja se on aika.”

Sitten he selittävät. Elokuvanteko, kuten teatterikin, on ryhmätyötä. Ja vaikka ryhmissä ei ole ollut mitään vikaa, tykkäävät Havukainen ja Toivonen enemmän omasta työstään.

”Anteeksi nyt kauheasti. Mutta me ollaan sen tyyppisiä ihmisiä. Se oli tosi antoisaa enkä vaihtaisi mitään pois, mutta...” Havukainen sanoo.

Elokuvanteossa kompromissit ovat välttämättömyys, ja muuttujia on valtavasti. Kirjojen kanssa tekijöillä on kaikki valta.

”Me halutaan tavallaan absoluuttisia toteutuksia jokaiseen kohtaan. Kirjassa se on mahdollista, mutta elokuvaproduktiossa ei, siellä on ihan omanlaisensa rajat”, Toivonen selittää.

Samasta syystä he eivät ole suostuneet animaatioehdotuksiinkaan, edes neuvottelemaan asiasta.

”Elämässä on yksi tärkeä juttu ja se on aika. Me ei haluta maailmanvalloitusta ja kirjat myy Suomessa enemmän kuin olisi voitu kuvitellakaan. Miksi ihmeessä haluaisimme istua neuvottelemassa jossain?” Havukainen kysyy.

”Jo nyt me on tehty ihan älyttömästi töitä, varmaan liikaakin”, Toivonen lisää.

Havukaiselta ja Toivoselta kysytään usein, kumpi heistä tekee mitä kirjoihin. Ihan hyvä kysymys, johon kirjailijat eivät pysty vastaamaan lyhyesti. Toivonen piirtää, ja Havukainen vastaa graafisesta suunnittelusta ja värittämisestä, kyllä – mutta ideoinnin, kirjoittamisen ja kuvien sisältöjen käsikirjoittamisen he tekevät yhdessä.

Ensi kesänä ilmestyvä Tatu ja Patu -kirja on jo pitkällä.

Jos Veera-kirjat lasketaan mukaan, on Tatu ja Patu -kirjoja ilmestynyt jo kaksikymmentäneljä.

Millaisena tekijät näkevät outolalaisten poikien tulevaisuuden?

”Työskentelemme niin kirja kerrallaan, että sen yhden kirjan ulkopuolella ei oikeastaan ole mitään”, Sami Toivonen selittää.

Elämää ilman Tatua ja Patua ei kumpikaan kuitenkaan osaa kuvitella.

”Ehkä julkaisutahti harvenee, kun tullaan vanhemmiksi. En usko, että luovumme heistä, jos vain keksitään aiheita eikä laatu heikkene”, Havukainen sanoo.

”Toivottavasti tunnistetaan se itse, jos niin käy”, Toivonen lisää.

Molempia naurattaa.

Ensi kesänä ilmestyvä Tatu ja Patu on jo pitkällä, ja myös vuoden 2025 kirja suunnitelmissa, kuten myös se, että vuodesta 2026 tulee välivuosi ilman uutta kirjaa.

Mutta vaikka Tatun ja Patun fantasiaseikkailussa esitellään useampiakin keinoja nähdä tulevaisuuteen, on varmasti hyvä jättää ne Avathoriin eikä yrittää kuikuilla vuoteen 2027.

Sen sijaan voi vaikka ryhtyä etsimään tähän uuteenkin kirjaan joka aukeamalle piilotettua yksityiskohtaa.