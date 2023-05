Markoolio on ollut Ruotsissa supersuosittu jo 25 vuotta, eikä loppua näy. Uuden tv-sarjan myötä mukaan on tullut myös supertähden äiti Irma.

Ruotsiin 1970-luvulla muuttaneet Irma, 67, ja Marko, 48, Lehtosalo ovat kokeneet elämässään monenlaista. ”Äiti on ollut minulle sekä äiti että isä. Kasvoin ilman isää”, Marko on kertonut.

Ruotsinsuomalainen räppäri ja mediapersoona Marko ”Markoolio” Lehtosalo ja hänen äitinsä Irma Lehtosalo ovat hurmanneet ruotsalaiset.

Tai Markooliota ruotsalaiset ovat rakastaneet jo 1990-luvulta asti. Irmasta on tullut julkkis vasta äskettäin.

Tästä on kiittäminen alkuvuodesta käynnistynyttä tv-sarjaa Marko & Irma. Siinä Marko-poika, 48, rakentaa rakkaalle äidilleen, 67, talon. Sarjaa esitetään Ruotsin TV4 -kanavalla.

Ensin Irma esiintyi Markon somekanavilla. Poika äkkäsi, että äidistä tykätään.

”Hänellä ei oikein ole mitään suodattimia. Kun laitan hänestä pätkiä Instagram-tililleni, touhu lähtee laukalle. Hän tulee ihan ruudusta läpi”, Marko analysoi äitiään Aftonbladetille.

Lahtelaislähtöisillä pojalla ja äidillä oli sattumoisin käynnissä talourakka.

Irman vanha koti Tukholman saaristossa oli läpeensä homeessa. Talo meni purkuun. Tilalle piti rakentaa uusi.

Mikseipä hanketta taltioisi myös televisioon. Marko ja Irma olivat ehtineet seikkailla jo Youtubessa tukholmalaisen sähkö- ja LVI-yrityksen kanavalla.

Aftonbladet avaa sarjan konseptia: Irma ideoi, Marko toteuttaa – ja yrittää samalla pitää budjettia ja työryhmää hanskassa.

Marko on rahoittanut Irman uuden kodin rakennuksen kokonaan omasta pussistaan, kertovat ruotsalaismediat.

Ruotsalaislehti Hänt on kertonut valmiin talon arvoksi noin 3,4 miljoonaa kruunua, eli noin 300 000 euroa.

Räppäri maksaa viulut, rakennuttaja vakuuttaa.

”Tuotantoryhmä seuraa tilannetta sivusta. Mitään taloudellista tässä ei ole kiinni”, sanoo rakennusjohtaja Håkan Svanström.

Rahaa Markooliolla on kyllä riittänyt.

Ilta-Sanomat uutisoi vuonna 2007 Lehtosalon bisneksistä. Hän oli kauppaamassa ruotsalaista nettipokeriyritys Bestpokeria brittiläiselle sijoitusyhtiölle. Kaupan jälkeen hänen osuutensa brittiyrityksestä oli rahassa noin 7 miljoonaa kruunua, siis vajaat 700 tuhatta euroa.

Pelkillä osingoilla ei Irman taloa kuitenkaan ole rahoitettu. Hänt kertoo, että Markoolio keräsi lisärahoitusta leipälajillaan: keikkailemalla ahkerasti.

Ilta-Sanomat haastatteli Markoa ja Irmaa myös vuonna 2000. Poika oli tuolloin suosionsa huipulla.

Satsaus kannatti. Marko & Irmaa on kehuttu muun muassa sen ”elämänmakuisuudesta”. Rankka talonrakennushanke tuo esiin suuria tunteita.

Tarinaan tuo syvyyttä myös pojan ja äidin tausta. Kolmilapsinen perhe muutti Lahdesta Tukholman lähiöön vuonna 1975. Irma oli tuolloin vain 19-vuotias, Marko puolen vuoden ikäinen.

Sitten tapahtui ikäviä. Isä häipyi. Yksin jäänyt äiti alkoi juoda. Myös perheväkivaltaa ilmeni.

Tästä huolimatta Marko on kertonut, että välit äidin kanssa ovat aina olleet hyvät.

”Äiti on ollut minulle sekä äiti että isä. Kasvoin ilman isää. En oikeastaan koskaan luovuttanut toivoani äidin suhteen vaan luotin siihen, että loppu on onnellinen. Ja näin tapahtui”, hän kertoi Aftonbladetille sarjan julkaisun yhteydessä.

Kaikkia ei Markon ja Irman lämminhenkisyys ole kuitenkaan viihdyttänyt. Nyheter24-sivusto kertoo Irman saamasta nimettömästä kirjeestä. Siinä moitittiin, ettei hänen tulisi olla niin avoin menneisyytensä suhteen.

”Se kuulemma tuo vain huonon maineen ruotsinsuomalaisille. Mutta ei äiti ole koskaan sanonut, että hänen alkoholisminsa olisi johtunut hänen suomalaisuudestaan. Kirjoittaja voi painua helvettiin”, Marko toivottaa sivuston mukaan.

Markoolio ei ole koskaan peitellyt suomalaisjuuriaan. Jääkiekossakin hän on sanonut kannattavansa Suomea.

Markoolio on ollut yksi Ruotsin suosituimpia suomalaisia jo neljännesvuosisadan ajan.

Hänet tunnetaan kieli poskessa tehdystä, etupäässä biletystä monenlaisissa muodoissaan käsittelevästä rapmusiikistaan. Artistinimikin on lainattu amerikkalaiselta virkaveljeltä Cooliolta (1963–2022).

Vuoden 1998 ensisingle Sommar och sol oli tehnyt maahanmuuttajasta nopeasti tähden, mutta vuoden 2000 kiertue niin sanotusti räjäytti potin. ”Finne-Marko” täytti 13 000 -paikkaisen, legendaarisen Globenin – siis hallin, jossa Suomi aikoinaan löi Ruotsin jääkiekossa vuonna 1995.

Albumeita Lehtosalo on julkaissut yhteensä yhdeksän. Niistä yksi, vuoden 2004 Suomessa syntynyt, on levytetty suomeksi. Viimeisimmän singlensä Kassanova hän julkaisi viime syksynä.

Nykyään 48-vuotias Markoolio on musiikkiuransa ohella myös tunnettu tv-kasvo. Silti mies jaksaa yhtä kiertää ahkerasti keikkalavoja. Niillä tienesteillä hän myös kustansi äitinsä uuden kodin.

Musiikkiuransa ohella Lehtosalo on myös tunnettu tv-kasvo.

Hän on näytellyt muutamassa ruotsalaisessa komediasarjassa, minkä lisäksi hän on kisaillut monenlaisissa tosi-tv-ohjelmissa. Parhaiten sujui Let’s Dance (ruotsalainen tulkinta Tanssii tähtien kanssa -ohjelmasta): Lehtosalo voitti ohjelman kahdeksannen kauden vuonna 2013. Hän on myös toiminut Ruotsin Talent-ohjelman juontajana.

Lehtosalo oli naimisissa Jessica Westergårdin kanssa vuodet 2014–2020. Pari oli tavannut jo vuonna 2008. Heillä on kolme yhteistä lasta.

Uudessa tv-sarjassa Lehtosalo kertoo viihtyvänsä sinkkuna ”mainiosti”.

Marko & Irma, MTV Katsomo.

Oikaisu 7.2. kello 10.33: Markoolio ja Jessica Westergård menivät naimisiin vuonna 2014, ei 2008, kuten jutussa aiemmin kirjoitettiin.