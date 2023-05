Madame Tussauds: Vahakabinetin salaisuudet -dokumentissa nähdään surullinen kaappi, jonne suosionsa menettäneiden julkkisten vahanuket päätyvät.

Prinssi Harrya esittävän nuken muikea hymy pistää silmään Madame Tussaudsin hissistä. Koska Harry ja hänen vaimonsa Meghan lähtivät hovista, heille ei ole enää sijaa muiden kuninkaallisten joukossa oikeassa elämässä eikä kuuluisassa vahakabinetissa Lontoossa.

Avan dokumentissa Doc: Madame Tussauds: Vahakabinetin salaisuudet (2021) näytetään, kuinka Sussexin herttuapari siirretään vahakabinetin juhlaosastolle muiden julkkisten kanssa. Uusi paikka on Helen Mirrenin, Eddie Redmaynen, George Clooneyn ja Brad Pittin hahmojen luona.

Samalla selviää, mitä käy edesmenneelle prinssi Philipille. Nukke joutuu pois perheensä luota yksinäiselle parvekkeelle. Sittemmin se on saanut seuraansa edesmenneen kuningatar Elisabetin hahmon.

Kuningas Charles poseerasi vahanukkeaan varten 30 vuotta sitten. Nukke on yhä sama, mutta sitä on tuunattu vuosien saatossa vanhemmaksi.

Lontoon Actonissa sijaitsee taikatehtaaksi kutsuttu studio, jossa jokainen vahanukke valmistetaan. Suosionsa menettäneet vahahahmot päätyvät sinne eläkkeelle, kuten työntekijät sitä kutsuvat. Eläke tarkoittaa tässä tapauksessa kaappia, jossa vahanukkejen päitä on hujan hajan.

Madame Tussauds on yksi Lontoon suosituimmista nähtävyyksistä. Nuket pääsivät ulkoilmaan juhlistamaan vahakabinetin uudelleen avaamista koronasulun jälkeen.

Madame Tussaudsin luova johtaja Justin East kertoo vahakabinetin olevan julkisuuden barometri. Se kertoo, kuka on pinnalla ja kuka ei. Jos vahakabinettiin pääsee, se on suuri kunnia. On paha paikka, kun nukke heitetään pois näkyviltä. Erityisesti pop-julkkikset ovat vaarassa, koska heidän uransa pituutta on vaikea ennustaa.

”On tämä aika vaihtuvaa, koska tämän päivän julkkis on huomisen epäjulkkis”, hän sanoo suoraan.

Niin on käynyt muun muassa The Darkness -yhtyeen Justin Hawkinsille.

”Hän oli täällä 20 vuotta, ja ihmiset ihmettelivät, kuka tuokin on”, East parahtaa ja kysyy sitten työntekijöiltä:

”Onko hahmo otettu jo pois? Toivon todellakin niin.”

Suosionsa säilyttävien julkkisten, kuten Victoria ja David Beckhamin, vahahahmojen ulkonäköä pitää päivittää tai tehdä kokonaan uusi nukke. Ihmiset vanhenevat, vaihtavat vaate- ja meikkaustyyliään, lihovat tai laihtuvat.

Lontoon studiolla tehdään 50 nukkea vuodessa 150 taiteilijan voimin. Yhden nuken teko maksaa 114 000 euroa. Hiukset ovat oikeilta ihmisiltä. On tarkkaa, että ne tulevat ihmisiltä, jotka eivät ole koskaan värjänneet hiuksiaan. Jokainen hius laitetaan yksi kerrallaan nuken päähän. Siinä kestää yhteensä viisi viikkoa. Vaatteet ovat julkkisten omia.

Dokumentissa nähdään, kuinka laulaja Olly Murs piipahtaa katsomassa omaa vahanukkeaan. Siitä on tullut supersuosittu ja kaikista pussatuin.

”Voi luoja, tämä säikäyttää minut yhä”, Murs tuumaa nukestaan ja huomauttaa olevansa nykyään laihempi kasvoistaan.

150 taiteilijaa valmistaa 50 vahanukkea vuosittain.

Nukeilta hajoaa kävijöiden käsittelyssä neniä, sormia ja korvia. YouTube-tähti Dan Middletonin eli DanTDM:n vahanuken nenä liiskaantuu jo heti lanseeraustilaisuudessa. Se on hyvä merkki miehen suosiosta.

Suosionsa menettäneet vahanuket löytyvät omasta kaapistaan. Niitä ei siis sulateta eikä leikellä palasiksi. Työntekijöistä tuntuu hieman surulliselta viedä nuket eläkkeelle, koska niihin on saattanut kiintyä.

On yksi vahanukke, joka on pompannut takaisin eläkkeeltä parrasvaloihin vahakabinettiin. Se on Boris Johnson, joka teki paluun noustessaan pääministeriksi. Johnson sai nuken vahakabinettiin alun perin toimiessaan Lontoon pormestarina vuosina 2008–2016. Se joutui välillä kaappiin, mutta palasi Johnsonin pääministeriaikana (2019–2022).

Eipä ollut prinssi Harryn vahanukenkaan tarina taputeltu. Kuningas Charlesin ja kuningatar Camillan kruunajaisten alla se siirrettiin muun kuninkaallisen perheen luo. Meghania ei sinne huolittu, vaan herttuatarnukke jäi bilettämään vanhaan paikkaansa Brad Pittin vahahahmon kanssa.

Doc: Madame Tussauds: Vahakabinetin salaisuudet, ma 29.5. Ava klo 19.00

Söpö sarja rakastuneista

Yle Areenan suosituimpiin nuorten aikuisten sarjoihin kuuluva Levottomat sydämet nähdään nyt Teema & Fem -kanavalla.

Tanskalaissarja kertoo 26-vuotiaasta Tobiaksesta (Gustav Dyekjær Giese), jolla on selvät sävelet elämänsä kanssa, ja 27-vuotiaasta Rosesta (Sara Hjort Ditlevsen), joka harhailee ja etsii paikkaansa. Rose on villi ja vapaa, Tobias puolestaan vakavassa suhteessa. Kohtaaminen kadulla sekoittaa Tobiaksen suunnitelmat.

Pari rakastuu yllättäen, mutta kaikki ei mene niin helposti kuin voisi kuvitella.

Kesäiseen Kööpenhaminaan sijoittuvassa sarjassa on yhteensä kolme kautta. Toisella kaudella pari on muuttanut yhteen, mutta ongelmia kertyy onnen tielle. Tuolloin keskiöön pääparin ohella nousee Rosen paras ystävätär Simone (Olivia Joof Lewerissa), jonka tarinassa on jopa enemmän mielenkiintoa kuin Tobiaksessa ja Rosessa.

Levottomat sydämet on hyvää katsottavaa kaikille niille, jotka pitivät Skamista ja Kolmekymppisistä. Se on mukava ja samastuttava välipala kesäisiin päiviin.

Tosin hahmot eivät ole niin rakastettavia kuin Skamissa, vaan aika ajoin jopa ärsyttäviä. Toisaalta Rose on Skamin Nooran (Josefine Frida Pettersen) tasoinen tyyli-ikoni, jonka värikästä pukeutumista on ilo katsoa.

Pauliina Leinonen

Levottomat sydämet, Teema & Fem klo 22.00.