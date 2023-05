Elokuussa tuhannet katsojat pääsevät todistamaan kolmea loppuun näyteltyä katastrofia Helsingin Kansalaistorilla.

Tuolla tavalla maailma kai sitten loppuu!

Joukoittain zombeja raahustaa Helsingin Musiikkitalon vieressä olevalla Kansalaistorilla kuola valuen ja tyhjä katse silmissään. Yhdellä elävällä kuolleella on työmiehen liivit päällään, toinen on pukeutunut froteiseen saunatakkiin.

Elokuussa saman painajaismaisen kohtauksen näkee arviolta 15 000 katsojaa.

Zombien invaasiossa on kyse taiteilijapari Oliver Kochta-Kalleisen ja Tellervo Kalleisen uudesta Katastrofielokuvien loppukohtauksia -yhteisötaideteoksesta. Teos on elokuussa Taiteiden yönä Helsingin juhlaviikkojen avajaisesityksenä.

Silloin tällä samalla paikalla nähdään jättinäytöltä kolme elokuvan loppukohtausta, jotka on valittu yleisöltä saatujen ideoiden joukosta. Ensi-iltaesitystä säestää elokuviin varta vasten sävelletty livemusiikki.

Oodin edustalla kuvattu zombikohtaus päätyy osaksi Juhlaviikkojen avajaisteosta.

Yksi torilla kammottavasti huojuvista zombihahmoista on Hanna Happo, joka on tullut vapaaehtoisnäyttelijänä kuvauksiin. Hänellä tosin on teoksen synnyssä suurempikin rooli, sillä yksi kolmesta loppukohtauksesta on lähtöisin hänen ideastaan.

Happo kertoo idean syntyneen juuri miljöön innoittamana.

”Aloin miettiä, mitä kaikkea Kansalaistorilla on ja muistin sitten tuon haukiveistoksen. Siitä aloin sitten visioimaan eteenpäin.”

Nyt Happo seisoo idean alkulähteellä eli Musiikkitalon vieressä sijaitsevan 13-metrisen haukipatsaan vieressä. Alkusysäyksen jälkeen ajatus alkoikin laukata villisti ympäri lähiympäristöä. Happo muisti Töölönlahden ja keksi, että poliitikot saattaisivat hyvinkin päätyä kirkastamaan heikossa hapessa olevaa vesistöä kyseenalaisin keinoin.

Syntyi näky jättimäiseksi kasvavasta hirviöhauesta, joka saattaisi uhata koko kaupunkia. Myös Hapon teini-ikäinen poika innostui ja ideoi elokuvan sankariksi yliluonnollisia voimia omaavan Jorma Uotisen, joka kukistaisi hauen kuin Väinämöinen ikään.

Lopullisessa teoksessa päädyttiin kuitenkin toiseen ratkaisuun.

”Ehkä pidetään supersankarin henkilöllisyys kuitenkin yllätyksenä”, Happo sanoo.

Taiteilija Tellervo Kalleinen seurasi kuvauksia kovassa tuulessa.

Katastrofielokuvat ovat luontevaa jatkoa Kochta-Kalleisen taiteilijaparin tuotannolle, sillä heidät tunnetaan teoksista, jotka syntyvät yhteistyössä ihmisryhmien kanssa. Tunnetuimmassa teoksessa, Valituskuorossa, ihmisten murheista on luotu kuoroteos ja sitten esitetty se julkisesti. Nyt mennään siis valittamisen äärilaitaan; katastrofin loppuvaiheessa ihmisellä riittää valitettavaa.

Happo kertoo taiteilijaparin kanssa työskentelyn olleen alusta asti antoisaa.

”Varsinkin Tellervon kanssa on soiteltu usein, ja hän on pitänyt minut tosi hyvin ideoinnissa mukana. Heille mikään ei vaikuta olevan mahdotonta.”

Anna van der Laan sanoo pitäneensä dystopiaelokuvista jo pitkään. Nyt hänen ideansa on valittu osaksi yhteisötaideteosta.

Zombiapokalypsin ja haukikatastrofin lisäksi Kansalaistorilla nähdään kolmas, Anna van der Laanin ideoima kauhunäky. Katastrofielokuvia mielellään kuluttavan van der Laanin visiossa kaksi tyttöä elää maailmassa, jossa pystyy hengittämään vain happipullojen avulla.

”Minua kiehtoi ajatus välttämättömän luonnonvaran katoamisesta”, hän sanoo.

Van der Laan epäilee, että ajatus kohtaukseen syntyi ainakin osin viime vuosien tapahtumista. Maailman kaupungit kärsivät tunnetusti ilmansaasteista, ja myös koronavirus iskee pahasti juuri hengityselimiin. Oma vaikutuksensa saattaa olla van der Laanin työpaikalla, sillä hän työskentelee Husin infektioiden torjuntayksikössä.

”Kyllä se varmaan jotenkin alitajunnassa vaikuttaa”, hän toteaa.

Kansalaistorilla kuvatut kohtaukset toteutettiin vapaaehtoisten näyttelijöiden voimin.

Kansalaistorilla zombipainajainen pahenee. Rääsyläiset lähtevät huohottaen saalistamaan, lapset ja lokit kirkuvat. Kuvaajat tekevät työtään kovassa tuulessa keskittyneesti.

Van der Laan seuraa zombiarmeijaa kiinnostuneena. Hän on opiskellut Amsterdamissa taideanalyysia ja pitää paljon esimerkiksi Danny Boylen ohjaamasta 28 päivää myöhemmin -elokuvasta. Elokuvassa viruksen sairastuttamat ihmiset menettävät vapaan tahtonsa ja alkavat metsästämään muita silmitöntä raivoa tuntien.

Sellaista zombitouhua siis.

Taiteiden yönä esitettävän teoksen tulkinnalle antaa oman lisänsä nykyinen maailmantilanne. Sota riehuu, ja pandemia on arkipäiväistynyt. Kesän aikana myös paahtava helle tuottanee kirkuvia otsikoita eri puolilta maailmaa. Merenelävät käristyvät rannoille, ja tulipalot saattavat pyyhkiä kokonaisia kyliä mennessään, kuten aiempinakin kesinä.

Se on zombeja todempaa. Ja pelottavampaa.

Sekä Happo että van der Laan toivovat, että katsojille jää teoksista päällimmäiseksi tunteeksi selviämisen mahdollisuus.

”Toivoisin, että sitä voi katsoa ahdistumatta”, Happo sanoo. ”Se ei tarkoita, ettei toimittaisi asioiden parantamiseksi, mutta me tarvitsemme myös toivoa ja happea hengittää.”

Palataan vielä tuohon Oodin eteen elokuussa pystytettävään jättinäyttöön. Millaisia tunteita idearikkaissa naisissa herättää tosiasia, että silloin 15 000 ihmistä näkee, millaisia näkyjä omasta alitajunnasta pintaan kohoaa?

”Onhan se lähes epätodellinen ajatus”, van der Laan sanoo ja katselee Oodille päin vaikuttuneena. ”On niin hienoa, että maaliskuussa saamani idea nähdään tuossa näyttelijöiden esittämänä.”

Yhä zombiasuun sonnustautunut Happo jyystää voileipää tyytyväisen oloisena.

”Se tulee olemaan huikeaa! Sydän syrjällään odotan”, hän sanoo.