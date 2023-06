Marcel Proust ja Hannu Mäkelä kirjoittavat lukemisen autuudesta.

Tietokirjat

Marcel Proust: Lukija (Sur la lecture). Suom. Sampsa Laurinen. Basam Books. 136 s.

Hannu Mäkelä: Proust on Proust. Levoton lukija. 213 s.

Viime vuonna tuli täyteen sata vuotta Marcel Proustin kuolemasta. Kirjailijaa on muistettu maailmalla niin perusteellisesti, että tutkija Antoine Compagnon on puhunut suoranaisesta ”Proust-pandemiasta”. Yksin Pariisissa oli samaan aikaan kolme tälle omistettua näyttelyä, minkä lisäksi voi mainita kymmenet seminaarit, konferenssit, kirjat ja lehtien erikoisnumerot.

”Pandemian” jälkilaineita on nyt havaittavissa Suomessakin. Proustilta itseltään on tänä keväänä suomennettu essee Lukemisesta, Hannu Mäkelä taas on koonnut ajatuksiaan kirjaan Proust on Proust.

Alkuun Proustin pääteosta Kadonnutta aikaa etsimässä (1913–27) luettiin ennen muuta Ranskan konservatiivisissa oikeistopiireissä. Hänessä nähtiin menneen maailman palvoja, yläluokkainen nostalgikko.

1960-luvulla Ranskan vasemmistolainen kulttuuriväki löysi Proustin. Nostalgian alta paljastui modernisti, ironian mestari, kielen ja kerronnan uudistaja. Hänessä on nähty taiteen filosofian, kulttuurisemiotiikan ja affektien filosofian edelläkävijä.

Proustin teksti ei niinkään kuvaa mennyttä aikaa, väitti esimerkiksi filosofi Gilles Deleuze, kuin tuottaa vainoharhaisten tulkintojen avaruuden, johon kertoja kietoutuu kuin itse luomaansa hämähäkin verkkoon.

Nykyään Proustista on tullut monumentti, johon kaikki viittaavat, vaikkeivat olisi tätä koskaan lukeneetkaan. Kaikkihan nyt madeleine-leivoksen ja tahdosta riippumattomat muistot tietävät, eikö se riitä?

Nyt suomennettu Lukija on lyhyt, mutta lumoava essee lukemisesta. Proust kirjoitti sen vuonna 1905 alun perin esipuheeksi John Ruskinin Sesame and Lilies -teokseen. Kuten kääntäjä Sampsa Laurinen kirjaan liitetyssä esseessään toteaa, juuri tässä tekstissä Proust tuntuu löytävän omimman kirjoittajan äänensä.

Lukija alkaakin Kadonnutta aikaa ennakoivilla lapsuuden muistolla. Pitkät kesäpäivät kuluvat kirjojen taikamaailmassa, jonka puhkaisevat vain palvelijan kutsut syömään. Virkkeet kasvavat tuttuun tapaan monipolvisiksi, muistoja ja aistihavaintoja yhdistäviksi meditaatioiksi. Lukeminen rinnastuu taiteen ja luomisen mysteereihin.

Kirjojen palvonnan sijaan Proust puhuu kirjoista välineinä, jotka toimivat kimmokkeina lukijan omalle sisäiselle etsinnälle.

Proust ennakoi jopa kirjallisuusterapiaa korostaessaan kirjallisuuden mahdollisuuksia mielenhäiriöiden hoidossa. Siinä missä terapeutin läsnäolo voi hajottaa potilaan huomiota ja yksin jättäminen taas altistaa tämän pakkomielteiden toistolle, voi kirjallisuus tarjota sekä seuraa että yksinäisyyttä, dialogia omassa rauhassa.

Lukeminen onkin Proustille ystävyyttä puhtaimmillaan, ”yksinäisyydessä rikastuvan kommunikaation ihmettä”.

Hannu Mäkelä

Yksi Proustin uskollisista lukijoista on ollut Hannu Mäkelä. Vuosikymmenten kirjallisen ystävyyden muistot hän on koonnut kirjaan Proust on Proust.

Kustantajana on Levoton lukija eli Kirsi Pihan kirjallinen blogi. Tänä keväänä ilmestyneessä essee­kokoelmassaan Levoton lukija Piha taas tunnustautuu Mäkelän into­himoiseksi lukijaksi. Kirjallinen ystävyys jatkuu, lukijasta ja kirjoittajasta toiseen.

Kirjan nimen voi lukea kaksi­kielisenä. Suomeksi se on vakuutteleva tautologia (Proust on aina Proust), englanniksi sen voi lukea viittauksena Proustin teossarjan omaelämäkerrallisiin piirteisiin.

Tutkimuksena Mäkelä ei kirjaansa esittele, ”onpahan vain yhden lukijan yritys ymmärtää mitä hän on itse asiassa lukenut”. Päiväkirjamaisessa esseessä sekoittuvat paitsi Proustin myös Mäkelän elämä ja teokset.

Mäkelä toivoo, että voisi rohkaista edes jonkun matkalle löytämään oman Proustinsa. Oppaaksi kirjaa on kuitenkin vaikea suositella.

Compagnon kertoo, kuinka joku oli tullut kehumaan hänelle: ”esipuheenne ansiosta sain luettua Proustia eksymättä”. ”Paha virhe,” tämä oli vastannut, ”eksyminen on oleellinen osa Proustia! Esipuheet pitää lukea jälkikäteen.”

Mäkelän kirja toimiikin parhaiten jälkilämmittelynä sen jälkeen, kun Proustin kirjasarja on jo luettu. Ai niin, näin se taisi mennä, tuollainenkin henkilö siinä oli!

Mäkelä lukee kirjaa osa osalta, kertaa kuka oli kuka ja mikä juonenkäänne tuli milloinkin, liittää mukaan jonkun oman muistonsa, jutustelee mukavia tai purnaa nykyajan rappiosta.

Mäkelän kommentit Proustista seuraavat tuttuja ja turvallisia polkuja. Kenellekään tuskin tulee yllätyksenä, että Proust ammensi omasta elämästään, vapaasti muunnellen.

Kovin luotettavaa kuvaa Proustin kulttuurisesta merkityksestä Mäkelä ei tarjoa. Historiallinen tausta kuitataan lyhyesti. Viimeisten vuosikymmenten ranskalainen keskustelu loistaa poissaolollaan, filosofisia tai akateemisia tulkintoja Proustista ei avata.

Suomentaja Laurinen kuvaa Proustin kieltä tarkemmin ja havainnollisemmin. Virkkeiden sisäiset upotukset, kiilalauseet, synnyttävät kieleen kolmannen ulottuvuuden, joka pakottaa lukijan liikkumaan paitsi eteenpäin myös syvyyssuuntaan. Näin juonenkulun sijaan etualalle nousevat kielen mahdollisuudet kuvata aistielämyksien ja tunteiden nyansseja.

Lähteitä Mäkelä ei ole merkinnyt. Muutaman teoksen hän mainitsee tekstissä, samoin vakuuttaa lukeneensa ”internettiä”, niin kuin se olisi yksi teksti.

Ystävällistä olisi kuitenkin ollut tehdä loppuun jonkinlainen kirjallisuusluettelo. Tai vaikka pieni kaavio siitä, miten Proustin teoksen seitsemän osaa jakautuu suomennoksen kymmeneen osaan.

Kuten Proustin myös Mäkelän essee todistaa kuitenkin kirjallisen ystävyyden merkityksestä. Vanhenevan kirjailijan ääni ja persoona tulevat lähelle lukijaa. Puheenomainen teksti purkaa hyvin sitä liiallisen kunnioituksen auraa, joka Proustiin liian usein liitetään.

Kuten Compagnon toteaa, on tullut aika dekanonisoida Proust, riisua hänen tekstinsä vuosikymmenten tulkintojen painolastista, lukea häntä jälleen kerran tuorein silmin.

Kirjoittaja on Oulun yliopiston kirjallisuuden professori.