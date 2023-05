Pariisista juuri pitkältä työmatkalta Helsinkiin palannut Selma Savolainen on monitaitoinen muusikko, lauluntekijä ja säveltäjä, joka pystyy matkustamaan keikoille kevyesti, sillä hänen herkkävireinen ”pääsoittimensa” kulkee aina mukana huomaamatta.

Mutta Savolaisen keskeinen instrumentti onkin hänen oma äänensä, moneen tunnetilaan ja tyyliin taipuva lauluäänensä.

”Laulaminen oli minulle jo lapsena se, jolla halusin loistaa ja jolla pystyin ilmaisemaan itseäni parhaiten”, sanoo Selma Savolainen, 29, joka on nyt toisella omalla albumillaan jännittävän vaiheen edessä.

Tai ehkä jopa pienen läpimurron. Savolaisen uuden Horror Vacui -albumin on julkaissut juuri englantilainen Whirlwind Recordings, jonka menestynein löytö on helmikuussa kahdella Grammylla palkittu nuori yhdysvaltalainen jazzlaulaja Samara Joy.

”Lähetin valmiin levyni kuunneltavaksi viidelle ulkomaiselle yhtiölle, joista basisti-säveltäjä Michael Janischin johtama Whirlwind halusi tehdä sopimuksen heti, eikä edes muuttaa mitään.”

Savolainen on melkein kaksisataa albumia julkaisseen Whirlwindin ensimmäinen suomalainen artisti sekä ylipäätään yksi niistä harvoista suomalaisista jazzmuusikoista, joilla on sopimus vakiintuneen ulkomaisen toimijan kanssa. Matka tähän pisteeseen ei ole silti ollut suora eikä yksiselitteinen.

”Jokaisella meistä on oma ääni. Itseltä kuulostaminen on kuitenkin aivan eri asia silloin kun se oma ääni on myös pääasiallinen musiikillinen ilmaisuväline”, korostaa Savolainen.

”Silloin pitää selvittää itselleen, että kuka oikein on ja että mistä oikein on tullut. Tai ainakin minun on pitänyt.”

Helsingissä syntynyt ja varttunut Selma Savolainen on pähkäillyt tätä oikeastaan kaikilla levytyksillä, joita hän on tehnyt eri yhtyeissä kymmenen. Tunnetuin niistä on muun muassa Emma-ehdokkaana ollut kolmen laulajan ja yhden basisti-laulajan Signe, joka julkaisee perjantaina 2. kesäkuuta neljännen Syntax-albuminsa.

Savolaisen ensimmäinen oma levy oli omista englanninkielisistä lauluista koottu Rubicon Songs (2019), jonka nimi viittasi antiikin historiasta tuttuun pohjoisitalialaiseen Rubicone-rajajokeen. Ja ennen kaikkea siitä kiteytyneeseen vertauskuvaan käännekohdasta, josta ei voi enää takaisin.

”Sen lauluja tehdessäni ajattelinkin aikuistua ja irrottautua vihdoin entisestä. Kääntää elämässäni aivan uuden sivun.”

Toisin kävi.

Savolainen huomasi pian, että yhtyenimellä Selma Juudit Alessandra julkaistu Rubicon Songs ei ollut hänen suunnittelemansa käännekohta. Siksi hänen oli palattava puolittain takaisin ja tehtävä toukokuun alussa julkaistu Horror Vacui, jonka kymmenestä laulusta kahdeksan on hänen säveltämiään ja sanoittamiaan. Ne kaksi muuta ovat amerikkalaisia jazzstandardeja – A Flower Is A Lovesome Thing (1941) ja Speak Low (1943) – joiden tulkitsijana hän on tähän mennessä kaikkein lähimpinä jazzlaulajaa.

Savolainen välttelee silti kutsumasta musiikkiaan jazziksi ja on puhunut puolileikillään kovin tulkinnanvaraisesta ”nostalgisesta ja kokeellisesta indiehybridistä”. Ja oikeastaan hänen musiikkinsa onkin sitä, mitä siinä haluaa kuulla. Esimerkiksi akustista indierockia ja modernia taidepoppia sekä toki myös jotain jazzin kaltaista, sillä siihen hänen yhtyeensä muusikot – trumpetisti Tomi Nikku, klarinetisti Max Zenger, pianisti Toomas Keski-Säntti, basisti Eero Tikkanen, rumpali Okko Saastamoinen – ovat erikoistuneet.

Mutta Savolainen kuuluukin kolmekymppisenä siihen musiikillisesti moniarvoiseen sukupolveen, joka ei aseta tyylilajeja enää tärkeysjärjestykseen, eikä jaa musiikkia enää kevyeen ja vakavaan tai viihteeseen ja taiteeseen. Tosin hänen tapauksessaan se on myös lapsuudenkodin peruja.

”Meillä vanhemmat kuuntelivat jo työn puolesta vähän kaikkea ja siksi minunkin oli helppo innostua vähän kaikesta”, sanoo Savolainen.

Hänen äitinsä on Helsingin kaupunginteatterin tanssija-näyttelijä Helena Haaranen ja isä oli arvostettu jazzpianisti, säveltäjä ja Sibelius-Akatemian lehtori Jarmo Savolainen (1961–2009). Hän soitti vajaalla sadalla albumilla, teki toistakymmentä omaa jazzalbumia ja loi kansainvälistä uraa varsinkin Keski-Euroopassa. Omia yhtyeitä johtaneen Jarmo Savolaisen keskeisimmät julkaisijat olivatkin hollantilaisia.

” ”Nyt harmittaa ettemme ehtineet kohdata koskaan aikuisina musiikintekijöinä.”

Jarmo Savolainen kuitenkin kuoli 48-vuotiaana, jolloin musiikkia viisivuotiaasta opiskellut Selma Savolainen oli viidentoista ja menossa juuri Sibelius-lukioon. Kuolema oli herkässä iässä olleelle ”isin tytölle” ja perheen ainoalle lapselle tietysti kova paikka, kokemus joka määritti nuoruutta "tosi rajusti".

”Isi opasti ja kannusti minua musiikissa, mutta nyt harmittaa ettemme ehtineet kohdata koskaan aikuisina musiikintekijöinä, ammattimaisella tasolla. Olisi ollut niin paljon kysyttävää.”

Savolainen sanookin miettivänsä yhä välillä, että mitä isä olisi hänen kappaleistaan mahdollisesti ajatellut, mitä sanonut. ”Valitettavasti nämä keskustelut ovat sekä yksipuolisia että yksinäisiä, sillä joudun keksimään myös vastaukset itse.”

Uudella Horror Vacuilla Savolainen viittaa tähän yhä painavaan menetykseen muun muassa balladissa Haunted, jossa laulajalle ”kummittelee kuollut mies”. Oleellisempi on silti sen jatko, jossa kertoja oivaltaa olevansa ”too easy to find”. ”Kummittelu” johtuu siis hänestä itsestään.

Isälle omistettuun Rubicon Songsiin verrattuna uuden Horror Vacuin laulut ovatkin yksityisempiä ja tutkiskelevampia – myös syystä, jota Savolainen ei valinnut.

Selma Savolaiselle jazz on musiikillinen koti, mutta ei varsinainen tyyli.

”Korona tyhjensi kalenterin ja pakotti pysähtymään, ottamaan aikaa itselle. Piti kysyä, että miksi kiirehdin ja suoritan, mitä yritän todistaa, keneen tahdon tehdä vaikutuksen”, sanoo Savolainen ja ymmärsi, että kaikki paineet eivät olekaan sisäsyntyisiä. Naisen on oltava miesvaltaisella alalla kaksi kertaa miestä pätevämpi – varsinkin rooliodotuksia rikkovana säveltävänä ja sovittavana jazzmuusikkona.

”Kyseenalaistavat tilanteet ovat usein ohimeneviä ja jopa huomaamattomia, mutta eivät sen vähäisempiä. Kysytään, että onko tämä siis sinun sävellyksesi tai sinun sovituksesi. Tai esitellään kauniiksi laulajattareksi.”

Selma Savolainen päätti varhain, että opiskelee muusikoksi, mutta vannoi, ettei pyri koskaan Sibelius-Akatemiaan ja sen jazzosastolle. Sinne hän kuitenkin päätyi suoraan Sibelius-lukiosta vuonna 2013, pääaineenaan laulu ja keskeisenä opettajanaan Aija Puurtinen.

” Jazz on Savolaiselle vertauskuva musiikilliselle vapaudelle ja riskinotolle.

Savolainen valmistui musiikin maisteriksi keväällä 2021 ja täydensi opintojaan myös kahdella eri mestarikurssilla Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Niillä parhaat mahdolliset muusikot – pianisti-säveltäjät Jason Moran ja Vijay Iyer – korostivat oman äänen etsimistä tai pikemmin hyväksymistä. Se on jo jokaisella, sekä usein myös moninaisena.

”Oli huojentavaa ymmärtää, että äänessäni voi olla useita puolia ja että se on silti aina minun ääneni”, sanoo Savolainen.

Hänelle jazz on musiikillinen koti, mutta ei varsinainen tyyli. Se on pikemminkin työtapa sekä vertauskuva musiikillisille vapaudelle ja riskinotolle, jopa vaaran tunnulle.

”Arvostan tekijöitä, jotka ovat aidosti omia itsejään ja ennen kaikkea yllätyksellisiä. Ne ovat niitä korvaamattomia kokemuksia, joka säväyttävät minua joka kerta kuuntelijana. Että ei hitto, tuota ei olisi kyllä keksinyt kukaan muu.”