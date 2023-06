Sideways-festivaali 9. ja 10. kesäkuuta Helsingin jäähallin ympäristössä.

Koska hyvän ja huonon vastakkainasettelu on lannistava ja taidetta väheksyvä, kannattaa keksiä uusia mittareita. Parempi on vaikkapa törkeys. Sideways-festivaalin perjantain ja lauantain pääesiintyjät, newyorkilainen Interpol ja ranskalainen M83, asettuivat janalla eri päihin. Aloitetaan riemukkaammasta.

Koko festivaalin odotetuimmat neljä minuuttia olivat selvillä jo kuukausia sitten. M83 julkaisi vuonna 2011 Midnight City -nimisen kappaleen, jossa jokin vislasi, vielä kun tietäisi, lintu vai huilu. Klassikko siitä tuli – jatkuuhan soittoäänimäinen koukku ensimmäisen säkeistön jälkeen koko biisin läpi. Päälle kuullaan saksofonisoolo. 9,3/10, sanoo törkeysmittari.

Ja kun varttia vaille puolenyön kappale soi, puhelimet ja kädet vihdoin nousivat ja moni sai sen, mitä oli keikalta odottanut. Biisin jälkeen moni käveli pois, vaikka saman vuoden Hurry Up, We’re Dreaming -levyn piiloraita Mirror oli diskoa ja paljon jättihittiä viihdyttävämpää sellaista. Törkeyspisteet 9,4/10, namskis!

” M83 oli lopulta ilahduttavan monipuolinen yhtye.

Toisin kuin moni muu Sideways-esiintyjä, M83 oli lopulta ilahduttavan monipuolinen yhtye. Se on suurten tunteiden musiikkia, joka ei ole sinänsä nostalgista, mutta alleviivaa, miten pinnallinen ja keinotekoinen ajatus on uskoa, että ennen oli kaikki paremmin.

Kuin John Hughesin kasarielokuvaan puvustettu kuusikko – rumpalilla oli alleviivaava Harley Davidson -paita – kasasi äänivallia, joka pohjasi kahdella kitaralla ja kahdella syntetisaattorilla luotuun massaan ja tekstuuriin. Hiiteen polyfoniat.

Luontevin paikka monille bändin biiseille olisi kolmiossa, jonka ääripäät ovat saksalainen jumitusyhtye Neu!, skottilainen kasaribändi Simple Minds ja amerikkalainen vaihtoehtorockyhtye The Smashing Pumpkins. Kotikuuntelussa mieleen tulee usein taklaus- ja maalikoosteiden lätkärock, mutta keikka oli enemmän.

Yleensä rocktähdet tekevät parhaansa peitelläkseen lapsellisuuttaan, mutta M83 toimi vilpittömästi päinvastoin. Yhtye kuin avaruuslaiva, jota päähenkilö Anthony Gonzalez ohjasi läpi ajan ihanan ja turvallisen kasarilapsuuden neonväreihin ja muuhun törkyyn – siis täsmälleen ikääntyvälle ja turvallisuushakuiselle Sideways-yleisölle.

Yhdysvaltalainen Interpol-yhtye kuulosti paikoin todella hyvältä. Kuvassa laulaja Paul Banks.

Perjantain pääesiintyjässä Interpolissa törkeää on lähinnä solisti Paul Banksin nahkatakki tyylilajia Successionin Kendall Roy. Muuten mittari näytti 0,8:aa, tasan.

Siinä missä M83:lla on yksi jättihitti, mutta eheä ja yllättävän moninainen taiteellinen konsepti, Interpolilla on yhä vain kaksi indieklassikkolevyä, joita he voivat ja joutuvat soittamaan tästä iäisyyksiin – Sideways todisti myös sen, että indielläkin alkavat olla omat kehäraakkinsa.

Jos M83:n musiikissa soivat koko muistot 1980-luvusta ja vähän ysäriä päälle, Interpol on aikakapseli 2000-luvun alkuun ja New Yorkin East Villagen muutamiin luoviin kortteleihin.

” Indielläkin alkavat olla omat kehäraakkinsa.

Tärkeimpien levyjen Turn on the Bright Lightsin (2002) ja Anticsin (2004) monotoniset, viileät ja kulmikkaat kappaleet ovat sellaisia, että muutaman päivän harjoittelulla ne osaa soittaa kuka vain. Mutta laiskanpulskeita ne ovat myös, ilmeisimmän esikuvan Joy Divisionin hätäännys ja vain hieman myöhemmin läpilyöneen Franz Ferdinandin särmä puuttuvat.

Jo parin biisin jälkeen huomasin seurueeni poistuneen ympäriltäni. Äänenpaine oli hiljainen edelliseen esiintyjään Aavikkoon nähden, oli turhan valoisaa ja esiintyminen ei ole Interpolia kiinnostanut kai koskaan.

Etäämmältä keikka toimi eri tavoin: hämärtyvä ja täsmävalaistu festivaalialue viimevuotisen levyn Fables-kappaleen soidessa oli kuin mainos tarpeeksi hyvin toimeentulevien aikuisten indiefestivaalista.

Mutta sitten tapahtui jotakin. Ensin bändin kiinnostavuusalamäen aloittaneen kolmoslevyn (2007) avausraita Pioneer to the Falls kuulosti hienommalta kuin koskaan, samoin saman levyn Rest My Chemistry ja esikoisen satunnaisraita The New, jonka aikana punaiset valot hohkasivat ja Interpol kuulosti juuri siltä New York -fantasialta kuin se onkin.

Uskoakseni Interpolin hienous – he olivat lempibändini ehkä kahden kuukauden ajan lukion ykkösellä vuonna 2006 – ei ole kadonnut mihinkään, mutta bändin patetia ja jäykkyys ovat kestäneet aikaa paremmin satunnaisemmissa kappaleissa kuin puhkisoitetuissa indiediskobiiseissä, kuten Obstacle 1 ja Slow Hands.

Sidewaysin tärkeimpien esiintyjien tärkeimmät Suomen-keikat ovat jo kaukana takana. Olennaisin paikka nähdä M83 oli Turun Uuden musiikin festivaalilla vuonna 2008, Interpol saman vuoden Ruisrockissa ja Fever Ray Tavastialla heti projektin julkistuksen jälkeen maaliskuussa 2009.

Festivaali on suunnattu ennen muuta heille, jotka ovat ehkä nähneet suosikkinsa jo tuolloin ja jumiutuneet siihen elämään. Heillä on varaa ostaa kallista kaljaa ja mielitekoja jutella sitä siemaillessaan siitä, onko Blur vai Pulp lopulta tärkeämpi ja rakkaampi brittipopbändi. ”Miksi kukaan 27-vuotias tulisi tänne”, tuttu kysyi.

” ”Miksi kukaan 27-vuotias tulisi tänne?”

Samaan aikaan ohjelmiston epämääräisyys oli yleinen ihmetyksenaihe – myös niiden joukossa, jotka eivät ota asiaa yhtä vakavasti kuin itse otan. Festivaalilauantai kaupungissa näyttää olevan niin hyvä tuote, että Sidewayskin myi päivän lähes täyteen, vaikka päälavan huippuaikoihin soittivat niinkin absurdit esiintyjät kuin Anna Puu ja Savages-bändistä tunnettu brittiartisti Jehnny Beth.

Jos esiintyjistä oli tällainen pula, mielekkäämpää olisi ollut nostaa yleisölle vieraampia eli vähemmän nostalgisia kotimaisia nimiä. Esimerkiksi Pehmoainossa ja Ruissalo Ampingin solistissa Samuli Virtasessa on esiintyjän auraa, jonka vuoksi heille toivoo vain hyvää.

Pehmoaino oli festivaalin kiinnostavimpia kotimaisia artisteja.

Yksi Sidewaysin kotimaisista esiintyjistä oli Ruissalo amping, joka on Samuli Virtasen (keskellä) sooloprojekti.

Festarikävijästä kertoi paljon, oliko hänen valintansa Interpolin vai oululaisyhtye Radiopuhelinten keikka. Vielä enemmän paljasti, ketkä olivat kuuntelemassa Samuli Putroa ja ketkä samaan aikaan soittanutta minimalistisäveltäjää Kali Malonea.

Erikoisgenrejen ystäviä festivaali palvelee yhä hyvin – koska ehkä he osaavat sitä vaatia.

Kali Malonen keikka oli festivaalin vaikuttavin.

77-vuotias syntetisaattorisäveltäjä Suzanne Ciani tuuletteli liikuttavasti keikkansa päälle ja uskoi vilpittömästi, että hänen buchla-syntetisaattoristaan löytyy toismaallisia voimia. Läpikehuttu brittitrio The Comet Is Coming oli ihanaa vaihtoehtorockia, mutta niin, että kitarat ja laulut soitetaan saksofonilla.

Kali Malonen keikka oli festivaalin vaikuttavin. Se kuulosti kuin olisi päässyt jäämään tehtaan alle.

Siinä missä muu taide tapaa nykyään ylimerkityksellistää itseään, oli uskomattoman tyydyttävää kuulla pelkkiä taajuuksien venyttelyitä, dissonansseja, ääntä, tarkennella korvillaan siihen ja antaa olla.

Kuten maineikas musiikkiteoreetikko Anssi Kela on sanallistanut asian klassikkoteoksessaan Mikan faijan BMW: ”Ei viestiä, ei mitään.”

Yhdysvaltalaisen syntetisaattorisäveltäjän Susanne Cianin työkalu on Buchla-syntetisaattori.

Lontoolaisyhtye Sorry soitti Sidewaysissä perjantaina.