Seven Psalms -albumissa ei ole kappalejakoja, vaan se on julkaistu yhtenä kokonaisuutena, joka on tarkoitus kuunnella kerralla alusta loppuun, kirjoittaa kriitikko Arttu Seppänen.

Pop, kamarimusiikki / albumi

Paul Simon: Seven Psalms. Legacy. ★★★★

Paul Simonin viimeisen uutta materiaalia sisältävän albumin piti olla Stranger to Stranger (2016). Viimeisen konserttinsa hän teki vuonna 2018.

Toisin sanoen kukaan ei odottanut 81-vuotiaan Simonin tekevän musiikin saralla enää mitään. Siksi uutta Seven Psalms -levyä tulkitsee helposti niin, että sillä on tietty viesti. Mitä Paul Simon on vielä halunnut sanoa ja miksi?

Voi myös olla niin, että Simon on monien muiden tavoin luvannut lopettavansa turhan aikaisin ja tylsistynyt korona-aikana.

Hän on kertonut, että idea levytykseen tuli hänelle unessa. Sanoituksia hän on kirjoittanut varhain aamulla kolmen ja puoli kuuden välillä. Kuusiosaisessa teoksessa ei ole kappalejakoja, vaan se on julkaistu yhtenä kokonaisuutena, joka on tarkoitus kuunnella kerralla alusta loppuun.

Ilmeisin tulkinta Seven Psalmsista on, että se on Paul Simonin joutsenlaulu. Siltä se myös hyvin paljon kuulostaa. Uran loppupuolella katse taiteessa suuntautuu hyvin usein menneen kautta tulevaan. Siihen, mitä on tehnyt ja miten on elänyt, mitä uskoo jäävän elämän jälkeen, ja onko loppu mahdollisesti rukouksen jälkeen armollisempi. Psalmeihin kuuluvat olennaisesti kiitoksen, ylistyksen ja katumuksen kaltaiset teemat.

Simonin teoksessa on erilaisia retrospektiivisiä piirteitä ja viitteitä varhaiseen tuotantoon saakka. My Professional Opinion -osassa kuullaan esimerkiksi harvemmin käytettyä bassohuuliharppua, jota kuultiin jo Simon & Garfunkelin hitissä The Boxer.

Tällaisten sovituksellisten detaljien lisäksi hän myös tekee tekstissä intertekstuaalisia viittauksia. Hän laulaa: ”The Lord is the path I slip and slide on”, viitaten soolouransa varhaiseen kappaleeseen Slip Slidin’ Away (1975), jossa lauletaan myös uskosta sekä omalta polulta eli omista periaatteista poikkeamisesta.

Simon laulaa Herrasta symbolina ja metaforana. Simonin psalmeissa Herra on hänen kulkemansa elämän tie, levyjen tuottaja, hallitseva elementti hyvässä ja pahassa, jopa koronavirus. Tavoitteena tuntuu olevan intuition seuraaminen, mielenrauhan ja hyvien yöunien löytäminen esseemäisen kokoavan ajattelun avulla.

Teos sisältää myös Simonille tuttua vähäeleistä huumoria, erityisesti My Professional Opinion -osassa, kun hän tekee muka-kaikkitietävän huomioita ja katsoo itsensä ulkopuolelle. Simon yhdistää pohdintaa uskonnosta ajankohtaiseen kommentaariin tyylilleen uskollisesti.

Rakenteeltaan Seven Psalms on popmusiikin sijaan lähempänä kamarimusiikkia, jossa kuullaan pääroolissa tietysti Simonin akustista kitaraa, mutta myös esimerkiksi jousia ja huiluja. Avausosa The Lord sisältää teoksen pääteeman, johon Simon palaa siellä täällä pitkin yli puolituntista teosta, kunnes kellot kumahtavat viimeisen kerran ja hän lausuu aamenen.

Harvalla 1950-luvulla aloittaneella muusikolla on ääni yli 80-vuotiaana yhtä hyvässä kunnossa kuin Simonilla. Siinä on yhä läsnä jo uran alkuajoilta tuttu heleys ja kirkkaus, mikä on hämmästyttävää. Paluuta keikkalavoille tosin tuskin tulee, sillä toisen korvan kuulo on mennyttä.

Kiinnostava sattuma on, että myös Nick Cave julkaisi hiljattain Seven Psalms -nimisen albumin. Hänen teoksensa koostui niin ikään uskoa käsittelevistä spoken word -kappaleista, joita säesti hänen aisaparinsa Warren Ellis.

Viime vuosilta tunnetuimpia jäähyväisalbumeita ovat olleet Leonard Cohenin You Want It Darker (2016) ja David Bowien Blackstar (2016), joiden tulkintaa väritti vahvasti kappaleiden kuvaston ja artistin kuoleman välinen yhteys.

Tämänkaltaisille mahdollisille viimeisille teoksille kriitikot taipuvat helposti antamaan ylisanoja. Mutta Seven Psalms on myönteisen arvionsa ansainnut; se on haurasta, ajatonta ja kaunista eksistentialistista pohdintaa. Se ei ole päivittäistä käyttömusiikkia, mutta pysäyttää kunnioittamaan ja kuuntelemaan pitkän uran jälkeistä rukousta.