Kirjailija, toimittaja ja muusikko Thella Johnsonille suomalaisen kulttuurin edistäminen on ollut ”elämänmittainen teema”.

”Olen aina yrittänyt yhdistää nämä kaksi maata sillä tavalla kuin ne elävät minussa, sillä olen viettänyt molemmissa paljon aikaa”, sanoo Johnson, yksi Bottenviken-yhtyeen perustajista.

Thella Johnsonin, Mattias Björkasin ja Love Antellin vuonna 2020 perustama ruotsalainen Bottenviken julkaisi perjantaina albuminsa Du och jag, ett rike, ett land, jolla yhtye versioi suomalaisia kappaleita ruotsiksi.

Ruotsinsuomalainen Antell on menestynyt sooloartisti, joka muistetaan myös yhtyeestä Florence Valentin. Ruotsissa nykyään asuva Björkas on suomenruotsalainen laulaja ja lauluntekijä, joka tunnetaan yhtyeistään Cats On Fire ja Vasas flora och fauna.

Thella Johnson

Niin Antell, Björkas kuin Johnson olivat aiemminkin kääntäneet suomalaisia kappaleita ruotsiksi.

Esimerkiksi Björkas oli Vasas flora och fauna -yhtyeen kanssa kääntänyt useita Leevi and the Leavingsin kappaleita ruotsiksi.

Ruotsissa muun muassa Ultra Brahan keskittyvää radio-ohjelmaa vetäneen Johnsonin mukaan kolmikko halusi nähdä, pystyykö kappaleen alkuperäisen tunnelman välittämään toisella kielellä.

Johnson kuvaakin projektia tieteellistaiteelliseksi.

”Meitä yhdisti halu välittää näitä tekstejä ruotsiksi, mutta myös tutkia kielten ja kulttuurien välistä tilaa. Halusimme nähdä, mitä tapahtuu, kun biisin kieli vaihtuu.”

Projektin jäsenet tunsivat toisensa etukäteen, mutta eivät olleet ennen työskennelleet yhdessä.

Alkuvuodesta 2020, juuri ennen koronapandemian alkua, he tapasivat Tukholmassa juhlissa ja totesivat olevansa kiinnostuneita suomalaisen musiikin levittämisestä.

Korona-ajan alettua käännökset ja ideat lentelivät sähköisenä jäseneltä toiselle, ja albumi alkoi muotoutua.

Matias Björkas

Johnsonin mukaan biisien työstäminen oli ”osittain todella haastavaa”.

Haastavin oli Maija Vilkkumaan Ei. Ensimmäistä kertaa kappaleen kuultuaan Johnson muistaa ajatelleensa, että tällaista ei voisi laulaa ruotsiksi, koska siinä on suomeksi niin vahvoja kuvia.

”Esimerkiksi kohdassa ’äidin silmät on sumeat’ on jotain, minkä pystyy suomalaisena tuntemaan vahvasti.”

Myös Rosita Luun kappale tuotti haasteita. Miten kääntää ruotsiksi se, kun jokin menee ”pillunpäreiksi”?

Helpompien kappaleiden joukkoon nousivat Scandinavian Music Groupin Lopulta olemme kuitenkin yksin ja Ultra Bran Pärnu.

”Ne tulivat tosi nopeasti ja helposti.”

” ”Kohdassa ’äidin silmät on sumeat’ on jotain, minkä pystyy suomalaisena tuntemaan vahvasti.”

Johnsonin mukaan Bottenviken on osa isompaa ilmiötä, jossa artistit ovat alkaneet tehdä taidetta rohkeammin esimerkiksi ruotsiksi.

Viime vuonna esimerkiksi Anna Järvinen ja Tapio Viitasaari julkaisivat Lila-Liila -albumin sekä suomeksi että ruotsiksi.

Johnson kertoo yhtyeen saaneen hyvää palautetta versioimistaan kappaleista. Ruotsalaiset ovat kiitelleet melodioiden ja sävellyksien kauneutta. Suomalaiset taas ovat kommentoineet kappaleiden kuulostavan yhä suomalaisilta, vaikka kieli onkin eri.

Palaute myös versioiduilta artisteilta on ollut varsin positiivista.

Taannoin Tukholman Suomen-instituuttiin kiertueensa päättänyt Samuli Putro otti Loven vieraaksi keikalleen, ja he esittivät yhdessä Olet puolisoni nyt -kappaleen molemmilla kielillä.

Love Antell

Levylle päätyneet biisit ovat kokoelma kolmikon rakkaimmista suomenkielisistä biiseistä. Ainut punainen lanka oli, että mukaan haluttiin sekä vanhaa että uutta musiikkia.

Albumin vanhin kappale on Toni Edelmannin säveltämä Armaan läheisyys. Toiseksi vanhin taas on albumin nimikkobiisi, Kauko Röyhkän Rakkauden valtakunta (1983), joka on kääntynyt muotoon Du och jag, ett rike, ett land.

Albumin tuoreinta antia taas ovat Rosita Luun, Joose Keskitalon ja Maustetyttöjen kappaleet.

Bottenvikenin muusikot kokeilivat ”varmaan 100 eri biisiä” suunnitellessaan levykokonaisuutta. Parhaiten toimineet valikoitiin mukaan.

Muun muassa Litku Klementin Juna Kainuuseen jäi kyydistä, mikä Johnsonia ”ärsyttää, koska se on niin hyvä biisi”.

”Se ei vain tullut valmiiksi. Emme saaneet siitä vielä yhtä hyvää ruotsiksi.”

Johnson uumoilee, että kappale julkaistaisiin tulevaisuudessa. ”Ehkä, toivottavasti.”

Kesällä ja syksyllä yhtye keikkailee Ruotsissa ja toivoo keikkoja myös Suomeen.

Toinen levy ei ole ajatuksissa ainakaan tällä hetkellä, sillä jäsenillä on jokaisella omat työnsä, bändinsä ja projektinsa.

Siitä huolimatta yhteistyö jatkuu ”ihan selvästi”, sanoo Johnson.