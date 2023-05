Masterchef-tuomarin kuolema nosti katsojissa tunne­myrskyn – Mistä on kyse?

Tuomari Jock Zonfrillon yllättävä kuolema tuntuu siltä kuin olisi menettänyt ystävän. Ilmiötä kutsutaan parasosiaalisuudeksi. Masterchef Australian uudet jaksot alkavat tänään.

Masterchef Australian odotettu uusi tuotantokausi alkaa Ruudussa ja Nelosella maanantaina. Vaan rakastetulla ohjelmalla on tällä kertaa synkkä varjo: tuomari Jock Zonfrillon kuolema kolme viikkoa sitten.

Uusissa jaksoissa Zonfrillo on mukana, sillä koko kausi ehdittiin kuvata ennen hänen yllättävää kuolemaansa. Haamu-Jock, voisi sanoa.

Kauden ensimmäinen jakso alkaa tekstiplanssilla, jossa tuotanto kertoo omistavansa 15. kauden Zonfrillolle, ”hänen työlleen, elämälleen ja hillittömälle intohimolleen ruokaa kohtaan”.

Jotkin ohjelman faneista tosin jo pohtivat, pystyvätkö katsomaan ohjelmaa enää ollenkaan.

Mistä tämä tunnemyrsky aiheen äärellä syntyy? Miksi kuolinuutisen äärellä tuntui siltä kuin olisi menettänyt ystävän?

Pekka Isotalus

Surutyö Jock Zonfrillon kuolemasta on selkeä esimerkki parasosiaalisesta suhteesta, sanoo Tampereen yliopiston viestinnän professori Pekka Isotalus. Hän kuuluu itsekin Masterchef Australian seuraajiin.

”Kyseessä on ollut ihminen, jonka kanssa haluaisi ystävystyä.”

Para­sosiaali­suudella tarkoitetaan myönteistä tunnepitoista suhtautumista mediasta tutuksi tulleeseen henkilöön, niin että tämä tuntuu läheiseltä, jopa ystävältä. Parasosiaalinen suhde vaatii syntyäkseen toistoa, ja Masterchef Australiassa tämäkin toteutuu.

Tuotantokaudet ovat pitkiä, ja ohjelmaa voi katsoa suoratoistopalvelussa joka päivä, mikä sekin vahvistaa suhteen rakentumista.

Tuomarikolmikko – Jock Zonfrillo, Melissa Leong ja Andy Allen – on ollut sama jo kolmen vuoden ajan ja tullut tutuksi.

”Tuomarit ovat läsnä jatkuvasti, kuten parhaat ystävät muutenkin. Ja ohjelmahan on rakennettu niin, että siinä puhutaan myös muusta kuin ruuasta”, Isotalus sanoo.

”Ja jos nyt mennään Jock Zonfrilloon, hän oli ulkoisesti puoleensavetävä, asiantunteva, mukava ja älykkään tuntuinen ihminen, joka osasi osoittaa empatiaa kilpailijoille. Myös huumoria oli mukana. Attraktio oli siis voimakas. Hän oli juuri sellainen ihminen, johon haluaisi tutustua.”

Kokki Jock Zonfrillo oli juuri sellainen ihminen, johon haluaisi tutustua, Pekka Isotalus sanoo.

Masterchef Australia on tullut tunnetuksi poikkeuksellisesta hyväntahtoisuudestaan. Realityohjelman osanottajat ovat ystävällisiä ja kannustavia toisilleen – kuin yhtä perhettä. Kieroilua ja riitoja ei ainakaan tuoda ruutuun saakka.

MCA:n lämmin yhteisö imee nopeasti taikapiiriinsä katsojankin, joka herkästi hakeutuu kisan tuomareiden ja suosikkikilpailijoidensa pariin somessa, koska heidän seurastaan ei malta luopua ohjelman ulkopuolellakaan.

Tämäkin on Isotalukselle tuttu juttu. ”Nimenomaan se, että hakeutuu seuraamaan mediassa näitä hahmoja, osoittaa parasosiaalisen suhteen syntyneen.”

No pitääkö tästä kaikesta sitten olla huolissaan? Onko outoa, että televisioesiintyjät alkavat tuntua kuin omilta ystäviltä?

Ei missään nimessä, Isotalus sanoo.

”Parasosiaalinen suhde on hyvin normaali median seuraamisen ilmiö. Kenellä tahansa, itse asiassa useammalla meistä, on tällainen suhde johonkin esiintyjään. Siihen ei liity esimerkiksi yksinäisyyttä tai muita sosiaalisen elämän puutteita, se on ihan tutkimuksissa todettu.”

Mikään uusi keksintö parasosiaalisuus ei ole, vaikka niin voisi nykyisten influenssereiden aikana luulla.

Ensimmäinen ja ”hyvin moderni” artikkeli ilmiöstä tehtiin Isotaluksen mukaan Yhdysvalloissa jo vuonna 1956 (Donald Horton ja R. Richard Wohl), mutta se ei poikinut jatkoa.

1980-luvulla ilmiöön palattiin uudelleen. Ensin tutkittiin katsojien suhdetta uutisankkureihin, ja myöhemmin tutkimus laajeni muihinkin esiintyjäryhmiin.

Viimeisen kymmenen vuoden sisällä tutkimus on aktivoitunut somen myötä, ja nyt sen kohteena ovat erityisesti somevaikuttajat ja tubettajat.

Joch Zonfrillo vastaanotti Andy Allenin (vas.) ja Melissa Leungin kanssa parhaan reality-sarjan palkintoa AACTA-gaalassa Sydneyssa, Australiassa vuonna 2020.

Mutta palataanpa kuolintapauksen tuomaan dilemmaan. Kun Masterchef Australian uudet jaksot nyt alkavat, aikooko Pekka Isotalus itse katsoa sarjaa?

”Aion katsoa, ilman muuta. Ajattelen, että tämä on viimeinen kerta, kun Jock Zonfrillon voi nähdä.”

Olisiko sinulla antaa neuvoja heille, joille sarjan pariin palaaminen on nyt vaikeaa?

”Ei ohjelmaa tietenkään kannata katsoa, jos tuntuu pahalta, sehän on tarkoitettu mielihyväksi. Mutta sen voi katsoa joskus myöhemmin, kun tarpeeksi aikaa on kulunut, sarjahan säilyy suoratoistopalvelussa kauan.”

”Ja voi myös ajatella, että ohjelman katsominen nyt on Jock Zonfrillon muiston kunnioittamista.”

