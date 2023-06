Maanantai-iltana, noin vuorokautta ennen Naantalin musiikkijuhlien alkamista, viulisti Elina Vähälä ja sellisti Arto Noras pitivät toiset harjoitukset Aulis Sallisen uuden Duo per due -teoksen parissa. Teos kuulosti ulkopuolisen korvaan jo vallan esitysvalmiilta, vaikka itse esittäjät hioivat tarkkaan fraseerausta ja intonaatiota, eli tulkinnan vivahteita sekä sävelpuhtautta.

”Nyt tarvitsee enää nukkua yön yli, ja pari läpisoittoa aamulla”, sanoi Noras harjoituksen lopuksi.

Tiistai-iltana kahdeksanminuuttinen teos sai ensimmäisen julkisen esityksensä Musiikkijuhlien avajaiskonsertissa Naantalin kirkossa, jossa eläväinen kirkkoakustiikka saa kaiken kuulostamaan isolta.

”Aulis kutsuu tätä vahdinvaihtoduoksi”, sanoo Elina Vähälä, ja sitä se onkin: esityksessä kohtaavat Naantalin musiikkijuhlien vanha ja uusi taiteellinen johtaja. Arto Noras perusti festivaalin ja johti sitä 42 festivaalin ajan, tänä vuonna aloittanut Elina Vähälä puolestaan on hänen seuraajansa taiteellisena johtajana.

Vähälä oli jo suunnitellut avajaiskonsertin ohjelman, kun hän huomasi kaipaavansa siihen jotain uutta.

”Tuntui että konsertti kaipaa vielä jonkin liiman, joten aloin miettiä, kirjoittaisikohan Aulis meille duon. Ja hän suostui. Teoksessa kiteytyy vanha ja uusi aika, Auliksen ajaton, aina ajankohtainen musiikki”, Vähälä kertoo.

Säveltäjä Aulis Sallinen kuunteli tiistaina Duo per due -teoksensa harjoituksia. Etualalla viulisti Elina Vähälä.

Naantalin musiikkijuhlilla on vankka, Noraksen luoma perinne, mutta Elina Vähälä uudistaa tapahtumaa esimerkiksi tuomalla sinne uusia muusikkonimiä, joiden kanssa hän on tehnyt yhteistyötä maailmalla. Aivan ensimmäisiä, joille Vähälä soitti kamarimusiikkiohjelmaa ideoidessaan, oli hollantilainen viulisti Liza Ferschtman, joka saapuu Naantaliin soittamaan barokin viulukirjallisuuden merkkiteoksiin kuuluvan Heinz Ignaz Biberin Mysteerisonaatit.

Sen eri osissa viuluun tarvitaan erilaisia virityksiä, ja käytännössä tämä hoidetaan yleensä varaamalla konserttiin useita soittimia. Naantalin konserttiin Vähälä päätti lainata kahden vanhan soittimen rinnalle neljä uutta suomalaisten viulunrakentajien valmistamaa viulua. Rakentajat ovat Elina Kaljunen, Jarkko Niemi, Marko Pennanen ja Eero Haahti.

”Perjantain konsertti on samalla kuin soiva näyttely”, Vähälä sanoo.

” ”Oli virkistävää saada tehdä tämä teos ja olla vielä mukana Naantalissa.”

Aulis Sallisen musiikkia on vuosien varrella kuultu Naantalin musiikkijuhlilla paljon, ja usein sitä ovat olleet esittämässä juuri Arto Noras ja Elina Vähälä. Muusikkona Vähäläkin on vieraillut tapahtumassa yli kahdenkymmenen vuoden ajan.

Arto Noras kertoo epäilleensä, suostuisiko pitkän uran tehnyt Aulis Sallinen (s. 1935) enää ottamaan tehtäväkseen uutta tilausteosta, mutta tämä suostuikin heti kun Vähälä sitä pyysi.

”Suuria teoksia en ole jaksanut tehdä vähään aikaan, mutta oli virkistävää saada tehdä tämä ja olla vielä mukana Naantalissa”, sanoi Aulis Sallinen tiistaiaamuna Naantalin kirkossa avajaiskonsertin kenraaliharjoituksessa.

”Pyrin tekemään mahdollisimman musikanttisen teoksen hienoille muusikoille. Juuri nämä kaksi muusikkoa ovat olleet erittäin tärkeitä minulle, ei pelkästään Naantalissa vaan muutenkin. Laskin juuri ihan koiruuttani, että Arto Noras on soittanut minulle 11 kantaesitystä ja Elina Vähälä yhdeksän. Tähän tietysti pitää mainita myös Ralf Gothóni, joka on ollut hirveän paljon mukana. He ovat kaikki olleet säveltäjänurallani nimenomaan kamarimusiikkiteosten kohdalla erittäin tärkeitä. Ilman heitä minulta olisi jäänyt kirjoittamatta suuri osa niistä teoksista jotka olen kirjoittanut.”

Tämän dueton jälkeenkin Sallinen kertoo säveltäneensä vielä yhden tilausteoksen: fanfaarin Suomen kansallisoopperan orkesterin 60-vuotisjuhlaan, jota vietetään elokuussa. Siitä Sallinen kirjoitti peräti kahdeksan eri versiota eri soittimille.

Tiistai-illan konsertissa Vähälän ja Noraksen tulkinta Sallisen teoksesta on virtaviivaistunut entisestään. Kirkon akustiikka saa hennommatkin pizzicato-aiheet kaikumaan muhkeasti ja pitkään. Kirkossa on juuri sopivasti väkeä, jotta kaiku hieman kesyyntyy ja tekee soinnista täyteläisen. Arvoituksellisiinkin aiheisiin on tullut syvyyttä, ja eläväisempien ja pohdiskelevien jaksojen keskinäiset suhteet ovat tasapainottuneet.

Aulis Sallinen, 88, nousee lavalle soittajien väliin, kumartaa, saa kukkakimpun. Naantalin kirkossa on läsnä suomalaisen musiikin historia, nykyisyys ja tulevaisuus.

Naantalin musiikkijuhlat jatkuvat 17. kesäkuuta saakka.