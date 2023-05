Rammstein esiintyy viikonloppuna kahdella keikan voimin loppuunmyydyllä Olympiastadionilla.

Suomalaismuusikko Archie Cruz kiistää väitteen, jonka mukaan Rammstein-laulaja Till Lindemann olisi lyönyt häntä suomalaisbaarissa.

Väite on ollut muun muassa esillä Radio Rockin perjantailähetyksessä. Myös vauva.fissä ja muualla sosiaalisessa mediassa on puhuttu suomalaismuusikon ”hakkaamisesta”. Nyt asiaa koskevat kommentit on jo poistettu vauva.fi-sivustolta.

Cruz, oikealta nimeltään Arttu Kuosmanen, myöntää, että hän otti Lindemannin kanssa keveämmin yhteen keskiviikkona.

”Kysymys oli painimatsista. Aloite ei lähtenyt missään tapauksessa minun puoleltani. Muuten en halua asiaa kommentoida”, Kuosmanen sanoi HS:lle.

Oliko kyse riidasta?

”Ei siinä ollut mitään isompaa biiffiä. En minä silloin olisi menossa keikalle bändiä katsomaan. Kaikki on ihan ok.”

Till Lindemann kuvattuna Meksikossa viime vuonna.

Cruz tunnetaan Santa Cruz -yhtyeen laulaja-kitaristina. Hän on esiintynyt myös televisiossa Selviytyjät Suomi -ohjelmassa.

Rammstein esiintyy viikonloppuna kahden keikan voimin loppuunmyydyllä Olympiastadionilla. Yhtyeen jäsenet saapuivat Helsinkiin jo aiemmin tällä viikolla, ja heitä on bongailtu viikolla useammassakin helsinkiläisbaarissa.

Cruz kertoo, että hänellä on Rammsteinin keikalle backstagepassi, joten toinenkin kohtaaminen Lindemannin kanssa lienee mahdollinen.

Rammsteinin edustaja ei ole vastannut HS:n kommentointipyyntöön.