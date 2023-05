Jännittävän pidätysjupakan jälkeen Maailma kylässä -festivaalin pääesiintyjän esitys oli pettymys.

Afrobeat

Seun Kuti & Egypt 80 Maailma kylässä -festivaalilla.

Seun Kutin odottaminen oli lopulta jännittävämpää kuin itse esiintyminen Maailma kylässä -festivaalilla. Afrobeatin tähti vapautui Lagosissa putkasta viime hetkillä ennen Suomen keikkoja.

Konsertti oli pettymys. Mikään ei toiminut hyvin.

Lavalle marssi kuuden muusikon ja kahden taustalaulajan yhtye. Vielä 2008 juhlaviikoilla kävi 15-henkinen kokoonpano ja Savoyssa 2012 mukana oli 11 muusikkoa. Niillä kerroilla Egypt 80 soi vielä notkeasti ja tarkasti.

Seun Kuti (s. 1983) aloitti isänsä Fela Kutin (1938–1997) perustamassa yhtyeessä jo yhdeksänvuotiaana ja alkoi johtaa sitä 14-vuotiaana.

Toki tiedetään, että vuosien vieriessä alkuperäisiä jäseniä on pudonnut pois väistämättä, mutta nyt olivat väen mukana huvenneet taidotkin. Afrobeatin svengistä ja rytmien ilotulituksesta ei ollut jäljellä oikein mitään. Jämäbändi kuulosti satunnaisen sakin löysältä jammailulta.

Seun Kuti ei ole koskaan ollut suuri laulaja, mutta nyt hänen äänensä epävireisyys suorastaan häiritsi. Oli armeliasta, ettei hän yrittänytkään laulaa kovin paljoa. Eikä hän myöskään puhallellut paljoa saksofoniinsa. Sen sijaan Kuti vietti enimmän ajan lavalla tanssahtelemalla.

Vaisua esitystä vaimensi vielä erittäin konkreettisesti äänentoisto. Eikö ämyreistä tosiaan saatu irti ääntä niin, että se olisi kuulunut miksauspöydän liepeille saakka kunnolla?

Maailma kylässä -festivaali tiedotti, että lauantain aikana Suvilahteen tuli noin 27 000 ihmistä. Esityksen laimeus näkyi yleisössäkin. Kun Kuti kyseli, onko kivaa, reaktio oli tosi vaisu. Vetoamalla vangitsemiskokemukseensa tähti sai vähän reippaammat taputukset.

Yhtyeen ohella Seun Kuti on perinyt isältään poliittisen vaikuttamisen. Fela Kuti pidätettiin yli 200 kertaa, koska hän vastusti Nigerian hallituksen korruptiota ja sortoa sekä ylikansallisten öljy-yhtiöiden uuskolonialismia ja ympäristötuhoja.

Seun Kuti on ottanut isältään lähinnä pan-afrikkalaisuuden. Musiikin puolella se laajenee jopa jonkinlaiseksi universaaliafrikkalaisuudeksi. Hän on perustellut taannoisia rap-versioitaan sillä, että räppikin on afrikkalaista, kun sitä tekevät Amerikan mustat.

Jos uutistiedot Seun Kutin pidätyksestä pitävät paikkansa, se johtui poliisin läimäyttämisestä peltikolarin yhteydessä.

Nigerian hallinto ei edelleenkään ole järin rehellinen ja lavalla Seun Kuti haukkui maansa pahimmaksi poliisivaltioksi. Silti pidätys taitaa vain korostaa hänen poliittisen toimintansa vaatimattomuutta Fela Kutiin verrattuna.

Lauantain konsertti antoi vastaavanlaisen kuvan Seun Kutin laskevasta musiikillisesta painoarvosta. Egypt 80 kaipaa kipeästi ryhtiliikettä.