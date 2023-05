Aki Kaurismäen ja hänen työryhmänsä elokuva Kuolleet lehdet palkittiin lauantaina Cannesin elokuvajuhlilla. Elokuvatoimittaja Veli-Pekka Lehtonen arvioi palkintoa ja sen merkitystä.

Vuonna 1981 valmistui dokumentti Saimaa-ilmiö, jota pidetään Aki Kaurismäen elokuvien lähtölaukauksena. Muusikoiden kosteaa kiertuetta kuvanneesta elokuvasta tuli oma ilmiönsä, ja siitä asti Suomen kulttuurielämässä on enemmän tai vähemmän tunnettu Kaurismäen elokuvat.

Saimaa-ilmiö-dokumenttia pidetään Kaurismäen elokuvauran lähtölaukauksena. Dokumentissa Juice Leskinen Slam, Hassisen kone ja Eppu Normaali kiertävät kesäistä Saimaata höyrylaiva S/S Heinävedellä. Kuvassa Juice Leskinen.

Samalla myös kaurismäkeläinen maailma on tullut tunnetuksi baareineen, ihmistyyppeineen ja pientä ihmistä puolustavine humoristisine tarinoineen.

Tutuksi on tullut myös Aki Kaurismäen julkinen hahmo – sanailevana, ryypiskelevänä ja poliittisesti kantaaottavana. Milloin tulilinjalla on Yhdysvallat, milloin Groznyin tuhoajat, milloin hävittäjäkaupat.

Kaurismäki tunnetaan myös menestyvänä taiteilijana ja liikemiehenä, joka asemastaan huolimatta asemoi itsensä establishmentia vastaan, vastarannan kiiskeksi.

Lauantaina, 42 vuotta Saimaa-ilmiön valmistumisen jälkeen, Kaurismäki voitti ohjaamallaan ja käsikirjoittamallaan Kuolleet lehdet -elokuvalla Cannesin elokuvajuhlilla prix du juryn eli raadin palkinnon.

Saavutus on tietenkin mitä mainioin. Vastaavat tunnustukset ovat yhden käden sormilla laskettavissa suomalaisessa elokuvassa.

Prix du jury tarkoittaa Cannesin palkintoasteikolla kolmatta sijaa. Pronssi ei poista tunnustuksen arvoa.

On suht ainutlaatuista voittaa mitään palkintoa elokuvan olympialaisiksi kutsutussa tapahtumassa, johon parhaat pyrkivät ja jonne harva koskaan edes pääsee. Kaurismäelle ovet avautuvat, koska hänet tiedetään elokuvapiireissä Los Angelesista Tokioon.

Silti palkinnossa on karvas maku.

Kaurismäki on nyt 66-vuotias, ja elokuvantekijänä hän oli jo aiemmin saanut roppakaupalla kansainvälisiä tunnustuksia. Hän on ollut Oscar-ehdokkaana, hänet on palkittu parhaana ohjaajana Berliinissä ja Cannesista hänellä on jo entuudestaan niin sanottu kakkospalkinto elokuvasta Mies vailla menneisyyttä.

Markku Peltola näytteli pääosaa elokuvassa Mies vailla menneisyyttä, joka voitti Cannesissa Grand prix:n vuonna 2002.

Ei pidä unohtaa sitäkään, että vuonna 2016 hänelle myönnettiin Cannesissa lisäksi erityinen Carrosse d’ or -ohjaajapalkinto, jonka muita voittajia ovat sellaiset nimet kuin Jane Campion, Clint Eastwood, Werner Herzog ja Martin Scorsese. Ollaan melko kovassa porukassa siis.

Yksi Kaurismäeltä on kuitenkin puuttunut: iso voitto.

Sellainen kuin Cannesin pääpalkinto Kultainen palmu tai amerikkalaisten Oscar.

Iso voitto voisi vielä muuttaa ja nostaa merkittävästi Kaurismäen asemaa elokuvakentällä: se toisi lisää yleisöä, lipputuloja, huomiotakin.

Miksi Kaurismäki ei siis tavoittelisi tällaista voittoa, kun hän kerran tekee elokuviaan kunnianhimoisesti jo viidennellä vuosikymmenellä?

Taiteilijan imagoon tietenkin sopii, ettei mitalien perään kysellä, eikä etenkään Kaurismäen brändiin kuulu tunnustusten ruinaaminen. Linjaan sopii myös, että Kaurismäki on aiemmin kertaalleen kieltäytynyt osallistumasta Oscar-kisaan, ja hän on myös luopunut akateemikon tittelistä.

Sekin tietenkin tiedetään, ettei kilpailu istu lähtökohtaisesti taiteeseen. Ei ole metrimittaa, jolla elokuvan filosofian voi arvioida toista paremmaksi. Kisoja kuitenkin järjestetään, monesta syystä, eikä vähiten siksi, että elokuvat ja elokuvantekijät kaipaavat huomiotamme. Kilpailuja järjestetään myös ihan kaupallisista syistä: että meidät saataisiin ostamaan pääsylippuja!

Niinpä Kaurismäki oli, nyt jo viidettä kertaa, mukana Cannesin kilpasarjassa, joka huomataan ympäri maailman. Hän on siis nimenomaisesti halunnut kilpailla elokuvillaan muita tekijöitä vastaan. Katsoa kuka on kuka, olla samalla estradilla muiden ykkösnimien kanssa.

Kilpailulla ja sitä seuraavalla julkisuudella on siis väliä, tietenkin on.

Alma Pöysti ja Jussi Vatanen vastaanottivat Cannesissa lauantai-iltana Kuolleiden lehtien saaman prix du juryn.

Kuolleiden lehtien työryhmä näyttäytyi punaisella matolla maanantaina 22. toukokuuta. Vasemmalta lukien näyttelijä Jussi Vatanen, Kaurismäen puoliso Paula Oinonen, ohjaaja Kaurismäki itse, näyttelijä Alma Pöysti ja tuottajat Misha Jaari ja Mark Lwoff.

Haastattelin heti lauantain palkintogaalan jälkeen Kuolleiden lehtien tuottajana toiminutta Misha Jaaria.

Jaari on kokenut tuottaja, joka oli hyvin iloinen palkinnosta. Samalla hän kuitenkin arvioi, että prix du juryllä ei olisi Kaurismäelle ”kauheasti merkitystä”.

Mitä se tarkoittaa?

Sitä, että Kaurismäellä on jo asema ja että prix du juryn kaltainen palkinto ei sitä tule muuttamaan. Rivien välistä on myös luettavissa, että vain iso voitto olisi ollut käänteentekevä.

Sitä myös moni odotti. Siitä unelmoitiin. Että Kaurismäki olisi tuonut Suomeen Kultaisen palmun.

Sen tason elokuvapalkintoa ei Suomessa kukaan ole koskaan voittanut.

Näin ei tällä kertaa käynyt, ja syitä voimme arvailla. Paras selitys on komediallisuus: jury nosti Kaurismäen edelle kaksi elokuvaa, jotka ovat ytimestään hyvin vakavaa draamaa, jossa naurulle on vain vähän sijaa.

Palataan vielä vuoteen 1981 ja Saimaa-ilmiö-elokuvaan. Kinolehti-niminen alan julkaisu kirjoitti elokuvasta ensi-illan jälkeen ja nosti sen kotimaisten kassamagneettien joukkoon.

Yllättävää kyllä, tästä suitsutuksesta eivät tekijät pitäneet. Seuraavassa numerossa lehdessä julkaistiin ”oikaisu”, joka kirjoitustyylistä päätellen oli nuoren Aki Kaurismäen terävästä kynästä.

Tekijät oikaisivat tekstissä kassamagneettiväitettä todeten, että Saimaa-ilmiö kuuluu ”faktisesti luokkaan ’kohtalaisesti tai heikosti menestyneet, mutta tekijöidensä keskuudessa suosiota saavuttaneet elokuvat’. Totuuden nimessä on sanottava, että emme suinkaan olisi olleet surullisia, vaikka Kinolehden tieto olisi pitänyt paikkaansa.”

Kirjoitus päättyi toteamukseen:

”Joskus kuitenkin elämä pettää unelmamme. Siinä suhteessa se on epäoikeuden­mukaista ja julmaa.”

Tällä kertaa elämä petti unelmat Cannesissa. Prix du jurya kannattaa silti juhlia.