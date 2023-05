Suomalaisia kymmeniä vuosia hurmanneen Villa Lanten ovet sulkeutuvat Roomassa toukokuun viimeisenä päivänä vierailijoilta ja turisteilta.

Pantheonin pyöreä katto, Viktor Emanuel II:n mahtipontinen monumentti, kirkonkupoleja silmänkantamattomiin. Suomen Rooman-instituutin toimipaikan, Villa Lanten, terassilta aukeava näkymä on lumonnut lukemattomat suomalaiset jo lähes 70 vuoden ajan.

Gianicolo-kukkulan laella seisova rakennus on ainoa Suomen valtion omistama renessanssihuvila. Siellä toimiva Institutum Romanum Finlandiae oli aikoinaan Suomen ensimmäinen ulkomaaninstituutti. Rakennuksessa on asunut ja työskennellyt vuosittain noin 200 suomalaista.

”Kun [edesmennyt Jenny ja Antti Wihurin rahaston perustaja] Antti Wihuri tuli aikoinaan katsomaan rakennusta, hän totesi, että tämähän on kuin Suomi omistaisi koko Rooman”, kertoo instituutin hallintopäällikkö Linda Jokela.

Nyt maiseman ihailuun on kuitenkin tulossa kahden vuoden tauko. Rakennukseen tehdään peruskorjaus, jonka ajaksi instituutti siirtyy väistötiloihin. Urakka toteutetaan Suomen ulkoministeriön alaisuudessa. Eduskunta hyväksyi sen 6,25 miljoonan euron kustannusarvion viime vuonna.

Paikan ovet sulkeutuvat toukokuun viimeisenä päivänä vierailijoilta ja turisteilta.

Suomen Rooman-instituutin johtaja Ria Berg (vas.), hallintopäällikkö Linda Jokela ja intendentti Simo Örmä Villa Lanten pihalla toukokuun alussa.

Villa Lanten 500-vuotinen historia on konkreettisella tavalla läsnä esimerkiksi freskoin koristellun salongin seinissä. Yhteen seinään on raapustettu Rooman ryöstön päivämäärä, 6. toukokuuta 1527. Toiseen joku on piirtänyt vaakunan, ehkä 1700-luvulla. Itse talo on rakennettu antiikinaikaisen huvilan raunioiden päälle.

”Koska Villa Lante on Italiassa julistettu kansalliseksi monumentiksi, on korjaus­suunnitelmat pitänyt hyväksyttää Italian arkeologisilla muinaismuisto­viranomaisilla. Talon ulkonäköä ei saa muuttaa”, kertoo intendentti Simo Örmä.

Rakennuksen renessanssiasussa säilynyt juhlakerros pysyy entisellään. Asuin­kerroksissa sen sijaan uusitaan vesijohtoputket, sähköjohdot sekä lämmitysjärjestelmä.

Koristeluja renessanssiajalta Suomen Rooman-instituutin toimipaikan salongissa.

Suomen Rooman-instituutti pyrkii vahvistamaan suomalaisten yhteyttä antiikin historiaan tekemällä humanistista tutkimusta ja antamalla opetusta. Lisäksi Villa Lanten residenssissä käy työskentelemässä muun muassa kirjailijoita, kuvataiteilijoita ja muusikoita.

”Tarjoamme suomalaisille mahdollisuuden tulla pidemmäksi aikaa eurooppalaisen kulttuurin keskiöön tutustumaan arkistoihin, museoihin ja kirjastoihin. Antiikin historia on myös meidän historiaamme, omaa itsetuntemustamme”, sanoo instituutin johtaja Ria Berg.

Villa Lanten yläterassilla Jutta Laitila ja Susanna Rämö lopettelevat lounastaan paahtavan auringon alla. Laitila opiskelee Turun yliopistossa kulttuurihistoriaa, Rämö historiaa Helsingin yliopistossa. Molemmat ovat viettäneet Roomassa kolme kuukautta tieteellisellä kurssilla.

”Sinä aikana täällä on ollut sekä taiteilijoita että tieteentekijöitä eri aloilta, graffiti­taiteesta klassiseen viuluun ja biologiasta taidehistoriaan. Tämä on eri aloilta tulevien ihmisten kohtauspaikka, jollaista Suomessa ei ole”, Rämö kertoo.

Instituutti mahdollistaa suomalaisille kansainvälisten huippuosaajien tapaamisen, naiset kiittelevät. Samalla Suomen oma tunnettuus kasvaa.

”Jos emme olisi täällä näin näkyvästi, ei muualla oltaisi niin tietoisia siitä, mitä suomalaisessa tiedemaailmassa tapahtuu”, Rämö sanoo.