The Boogeymanissa mörkö käy käsiksi lapsiin, joita vanhemmat eivät pidä silmällä.

Kauhu

The Boogeyman, ohjaus Rob Savage. 99 min. K16. ★★

Taapero herää sängyssä narahdukseen. Ovenraosta kuuluu isän ääni, joka vääristyy vieraaksi. Kamera pyörii, näyttää hiljaa lasta kohti hiipivän varjon ja pysähtyy yöpöydän onnelliseen perhekuvaan, jonka tahraa veriroiske.

The Boogeymanin avauskohtaus on tulkinnasta riippuen klassinen tai geneerinen. Samaa voi sanoa tarinasta.

Will Harperin (Chris Messina) perhettä on kohdannut suru. Äiti on kuollut ja isä jäänyt yksin kahden tyttären kanssa. Will on ammatiltaan psykiatri, mutta vaikenee omasta traumastaan.

Eräänä päivänä isän kotivastaanotolle tulee mies nimeltä Lester Billings (David Dastmalchian), jonka lapset ovat kuolleet yksi kerrallaan. Mies väittää, että syypää on mörkö.

Tuo mörkö matkaa Billingsin mukana Harperin kotiin ja alkaa piinata perheen pienintä, Sawyeria (Vivien Lyra Blair).

The Boogeyman perustuu Stephen Kingin varhaiseen novelliin, joka on julkaistu suomeksi Yön äänet -kokoelmassa nimellä Mörkö. Vähän harmittaa, ettei elokuvan nimeä ole suomennettu.

Napakka novelli on käytännössä pelkästään Billingsin kertomaa Harperin vastaanotolla. Valtaosa The Boogeymanista on käsikirjoittajien Scott Beck, Bryan Woods ja Mark Heyman keksimää.

Tarina ja teemat ovat silti hyvin kingmäisiä. Kompleksinen isähahmo ja hajonnut perhe, tosielämän kauhut, niistä seuraava suru ja yliluonnollinen hahmo sen symbolina.

Sophie Thatcher esittää isosisko Sadieta ja Vivien Lyra Blair mörön piinaamaa pientä Sawyeria The Boogeyman -elokuvassa.

Will on isänä erityisen etäinen. Elokuvan koskettavimmassa kohtauksessa vanhempi tytär Sadie (Sophie Thatcher) yrittää puhua surustaan, mutta isä torjuu lapsen ja poistuu huoneesta.

Perhettä kiusaavasta möröstä kerrotaan, että tämä käy käsiksi lapsiin, joita vanhemmat eivät pidä silmällä.

The Boogeymanin piti mennä Yhdysvalloissa suoratoistopalvelu Shudderiin, mutta testiyleisön myönteiset reaktiot saivat studion pyörtämään suunnitelmansa.

Kolmekymppinen brittiohjaaja Rob Savage nousi kartalle koronapandemian aikana tehokkaalla indiekauhulla Host (2020), joka tapahtui kokonaan Zoomissa. Sitä seurannut Dashcam (2021) oli vähemmän onnistunut: raivostuttavaa rokotevastaista tubettajaa seurannut hirviöelokuva oli raskas, eikä kovinkaan pelottava.

The Boogeymanin perusteella Savage pystyy myös klassisempaan kauhukerrontaan, mutta mitään mieleenpainuvaa elokuvassa ei ole.

Mörkö pelkää valoa, ja valaistus näyttelee kohtauksissa isoa roolia. Sawyer kantaa mukanaan valopalloa, jonka vierittely pimeitä käytäviä pitkin luo hyytäviä hetkiä. Erityisen karmiva elokuva ei ole.

Karmivuutta vesittää vielä persoonaton mörköhahmo.

King kuvaili novellissaan hitaasti hiipivää hahmoa vain vähän: lysyhartiat, variksenpelättimen pää, kamala löyhkä.

The Boogeyman taas on varjoista hyökkäilevä, halvan oloisesti tietokoneanimoitu pitkäraajainen otus. Hui.

Pääosissa Sophie Thatcher, Chris Messina, Vivien Lyra Blair, Marin Ireland, Madison Hu, LisaGay Hamilton ja David Dastmalchian.