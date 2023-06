Odotettu supersankari­elokuva oli vaakalaudalla näyttelijän kohujen takia – Ezra Miller on pääroolissa karismaattinen

Pitkään valmisteltu The Flash vie DC-universumin rinnakkaisulottuvuuksien aikaan. Ruma elokuva kierrättää vanhoja hahmoja ja juonikuvioita.

Ezra Miller on karismaattinen Salama, mutta näyttelijän siviilielämän sekoilu tekee katselukokemuksesta vaivaannuttavan.

Toiminta, komedia

The Flash. Ohjaus Andy Muschietti, käsikirjoitus Christina Hodson. 144 min. K12. ★★

Ei voi mitään. Ezra Millerin katsominen tuntuu oudolta.

Viime vuonna 30-vuotiasta näyttelijää syytettiin väkivallasta, murrosta, kulttitoiminnasta ja alaikäisen houkuttelemisesta seksuaalisiin tekoihin. Virkavaltaa vältelleen näyttelijän odysseia päättyi, kun Millerin edustaja kertoi tämän hakeneen hoitoa mielenterveysongelmiin.

Poikani Kevin -elokuvassa (2011) läpimurtonsa tehnyttä Milleriä on pidetty yhtenä sukupolvensa lupaavimmista näyttelijöistä. Hän on esiintynyt muun muassa suosituissa Ihmeotukset-elokuvissa. Ei-binäärinen tähti on tunnettu myös näyttävästä tyylistään. Nyt ura on vaakalaudalla.

Hänen takiaan vaakalaudalla oli myös 1980-luvulta asti valmistellun The Flashin kohtalo. Satojen miljoonien supersankarispektaakkeli oli pääosin kuvattu, mutta teoriassa studio olisi voinut hyllyttää elokuvan tai kuvata sen uudestaan eri näyttelijällä.

Niin ei tehty, ja ilmeisesti The Flashin runkoon ei syksyn uusintakuvauksissa kajottu. Trailereissa korostettiin ymmärrettävästi muiden hahmojen osuutta, mutta itse elokuva luottaa pitkälti Millerin karismaan.

Ja hommahan melkein toimii.

Oho. Eäääähh. Siinä ensimmäinen ja viimeinen muistivihkoon kirjoittamani lause.

Se-kauhuelokuvat ohjanneen Andy Muschiettin The Flash etabloi avausjaksollaan hyvin päähenkilön ja elokuvan tyylin. Sosiaalisesti kömpelö Barry Allen tilaa kahvilassa voileipää, kun hänet hälytetään pelastamaan ihmisiä romahtavasta sairaalasta.

Kekseliäässä toimintakohtauksessa Allenin alter ego Salama (The Flash) kiipeilee ilmassa kohti sairaalan yläkerroksia, napsii matkan varrelta eväitä pitääkseen energiavarantonsa täynnä ja noukkii turvaan avuttomia vastasyntyneitä.

Jakso on sarjakuvamainen. Hidastuksia piisaa ihan kuten Zack Snyderin ohjaamissa saman sarjan elokuvissa, mutta siinä missä Snyderin juttu oli synkeä patetia, Muschietti pitää hauskaa.

The Flash -elokuvan myötä näyttelijä Ezra Miller (kesk.) on esiintynyt julkisuudessa ensi kertaa lähes kahteen vuoteen.

Jokaisella supersankarilla on traumansa. Barry Allenin äiti kuoli tämän ollessa lapsi. Isä tuomittiin murhasta, mutta Barry on varma, että isä on syytön.

Kun Barry oppii voivansa matkustaa ajassa taaksepäin, päättää hän pelastaa äitinsä. Temppu toimii, mutta Barry jää jumiin rinnakkaistodellisuuteen 18-vuotiaan kaksoiskappaleensa kanssa.

Näillä main The Flashin juoksu kulkee. Kohtaukset, joissa vanhempi Barry kouluttaa nuorta hömelömpää Barrya Salamaksi, ovat elokuvan parasta antia.

Käsikirjoittaja Christina Hodson osoitti saman tuoteperheen Birds of Preyllä taitavansa komiikan. Kahden Millerin välinen kemia muistuttaa Nuijan ja tosinuijan sekä Billin ja Tedin uskomattoman seikkailun toopekaksikoista.

Millerin karisma kantaisi Salaman roolissa pitkälle, ellei siviilielämän sekoilu tekisi katselukokemuksesta niin ristiriitaista.

Valitettavasti The Flash myös laahaa perässään DC:n supersankarimaailman raskasta laahusta. Jälkipuolisko on mytologiassa tarpomista.

The Flashin myötä DC siirtyy multiversumikerrontaan, jota kilpailija Marvel on harjoittanut Doctor Strangesta (2016) asti. Aika ei ole lineaarinen jana lapsuuden traumasta supersankaruuteen, vaan – The Flashin vertauskuvaa lainaten – kulhollinen spagettia.

Studion kannalta rinnakkaisulottuvuudet ovat mahtava juttu, koska valkokankaalle voidaan laittaa yhden Lepakkomiehen sijasta vaikka kolme.

Kääntöpuolena on, että vaikka panokset näennäisesti kasvavat, tosiasiassa ne pienenevät dramaattisesti. Jos kaikkea on kaikkialla samanaikaisesti, onko millään väliä?

The Flashissa väliä on Barryn äititraumalla, muu on merkityksetöntä kierrätyskamaa.

Man of Steelistä (2013) tuttu Zod (Michael Shannon) uhkaa taas maapalloa. Salamat saavat avukseen Lepakkomiehen, joka on tässä ulottuvuudessa Tim Burtonin elokuvien Michael Keaton -versio, ja Terästytön, jota näyttelee Sasha Calle valkokangasdebyytissään.

Keatonin ja Callen roolit jäävät pieniksi. Lepiksenä alussa piipahtava Ben Affleck tuskin kuvasi kohtauksiaan yli kahta päivää.

Shannon sanoi hiljattain haastattelussa, että multiversumielokuvat ovat toimintafiguureilla leikkimistä. Syvyys puuttuu.

The Flash seurailee elokuvantekijöiden lapsekkaita ajatuksia siitä, mikä olisi "siistiä".

Elokuvassa nähdään liuta supersankareita kuten Terästyttö (kesk.), jota näyttelee Sasha Calle valkokangasdebyytissään.

Siistiltä elokuva ei ainakaan näytä. Lopputeksteissä listataan sadoittain animaattoreita ja efektöörejä, mutta määrä ei korvaa laatua. Jokaista kuvaa on ehostettu digitaalisesti, ja jälki on rumaa.

Osa kuvista on selvästi tehty ilman oikeita näyttelijöitä. Kasvot on toteutettu niin epätasaisesti, ettei heitä meinaa aina tunnistaa.

Rumuuden multihuipentuma on lopun digimontaasi, jossa nähdään Christopher Reeven ja Nicolas Cagen versiot Teräsmiehestä. Cage ei koskaan näytellyt Teräsmiestä, koska suunniteltu Superman Lives kuopattiin 1990-luvun lopulla.

Molemmat näyttävät halvoilta digihahmolta, vaikka ilmeisesti Cagea kuvattiin oikeasti. Miten vuosia valmisteltu elokuva voi näyttää näin kamalalta?

Viimeiseen kohtaukseen säästetään vielä yksi iso cameo. Sen kohdalla kirjoitin vihkooni: Eäääähh.

Pääosissa Ezra Miller, Michael Keaton, Sasha Calle, Michael Shannon, Ron Livingston, Maribel Verdú, Kiersey Clemons ja Antje Traue.