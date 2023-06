”Osaatko sinä muka säveltää oopperaa? Sinähän olet musikaali-ihminen!”

Tällaisia kysymyksiä Eeva Kontu alkoi kuulla vuosi sitten, kun hänen ilmoitettiin olevan Armi Ratiasta kertovan Armi-oopperan säveltäjä.

”Sitä kysyttiin valtavan monta kertaa ja käsittämättömistäkin paikoista. Koin sen outona, ehkä vähän loukkaavanakin”, Kontu kertoo.

Ja mitä Kontu vastasi?

”Että hiivatistako minä sen tiedän!”

Lopputulos kuullaan torstaina 8. kesäkuuta, kun teos tulee ensi-iltaan Ilmajoen musiikkijuhlilla.

Kapellimestari ja säveltäjä Eeva Kontu kuvattuna työhuoneellaan Kruununhaassa 2021.

Eeva Kontu tuli projektiin mukaan melko myöhään, sillä oopperan idea oli Jaakko Kuusiston, jonka oli määrä myös säveltää se. Kuusisto kuitenkin kuoli helmikuussa 2022, jonka jälkeen Armi-oopperallekin oli löydettävä uusi säveltäjä.

Kontu suostui mukaan, vaikka aikataulu oli tiukka ja oopperan tekeminen oli soviteltava muiden töiden oheen. Tämän toukokuun harjoitusjaksonkin hän on kulkenut kahden paikan välillä, jotka onneksi ovat aivan lähekkäin: Ilmajoen oopperaharjoituksista hän on matkannut Seinäjoen kaupunginteatteriin, jossa hän on vastaavana kapellimestarina syksyllä ensi-iltaan tulevassa Niin kuin taivaassa -musikaalissa.

Aikataulut ovat olleet sen verran tiukat, että Kontu ei ehtinyt kaikkeen. Siksi Armi-oopperan on orkestroinut Marko Hilpo ja sen esitykset johtaa kapellimestari Kaapo Ijas.

Libretisti ja ohjaaja Heta Haanperä on kirjoittanut teokseen kolme eri ikäistä Armia, jotka ovat usein myös läsnä seuraamassa eri ikäisen itsensä elämäntapahtumia. Suurin rooli on mezzosopraano Lilli Paasikivellä, joka laulaa Armi Marimekon eli jo menestyneen ja kokeneen bisnesnaisen roolin. Minna-Leena Lahti on Ratian nuorempi versio eli Nuoriarmi, ja Lapsi-Armin roolissa vuorottelevat Mila Kujala sekä Kerttu Kurjenluoma.

” ”Hahmotan Armi Ratiassa voiman ja energian, jatkuvan eteenpäin menemisen.”

”Armi Marimekko on lähes jokaisessa kohtauksessa näyttämöllä. Se on valtavan suuri rooli”, kertoo Eeva Kontu.

”Se oli minun päässäni matala, dramaattinen mezzosopraano ja impulsiivinen näyttelijä. En tuntenut Lilliä ollenkaan, mutta sanoin libretisti Heta Haanpäälle että voin allekirjoittaa oman sävellyssopimukseni, jos Lilli Paasikivi lähtee mukaan.”

Lilli Paasikivi otti vastaan pääosaroolin Armi Ratiana.

Pääroolin laulava Lilli Paasikivi oli kuitenkin jo päättänyt lopettaa laulamisen, sillä koronapandemian aikaan työ Kansallisoopperassa oli käynyt raskaaksi kaikkine peruutuksineen ja uudelleenjärjestelyineen. Hän on juuri lopettamassa työtään Suomen kansallisoopperan taiteellisena johtajana ja siirtymässä Bregenzin festivaalin johtajaksi syksyllä.

Kun soitto Ilmajoelta tuli, rooli Armi Ratiana, siis Armi Marimekkona, sai Paasikiven pyörtämään päätöksensä.

”Tietysti tämä on ihan erityinen rooli, koska teemme oopperaa oikeasta ihmisestä, jonka kaikki muistamme menneiden vuosikymmenten ajalta. Armin työ kietoutuu meidän jokaisen elämään”, Paasikivi sanoo.

Armi Ratia joutui taistelemaan oman visionsa edistämiseksi, eikä hän aina ollut läheisilleen helppo. Lilli Paasikivi kiittelee sitä, miten hienosti Ratian tarina sopii oopperaan.

”Olen ollut iloisesti yllättynyt siitä, miten mahtava oopperatarina tämä on. Hän oli kovia kokenut Karjalan evakko, jolla oli mieletön tahto. Kunnioitan sitä, millainen edelläkävijä hän on ollut lifestyle-brändin rakentajana ja naisena: kuinka häntä onkaan kyseenalaistettu niin paljon ja kuinka hän on silti pystynyt luomaan sen kaiken ja näkemään pidemmälle.”

Armi on Eeva Konnun ensimmäinen ooppera. Ennen tätä hän on työskennellyt musikaalien parissa säveltäjänä ja kapellimestarina.

”Kaiken arkityöni ohella yritin koko viime kevään ajan tutustua lajin lainalaisuuksiin ja kuuntelin valtavan määrän oopperoita. Ennen kaikkea keskustelin harjoituspianistien ja laulajien kanssa instrumenttien lainalaisuuksista”, Kontu kertoo.

”Musikaalissa musiikki on palvelutarkoituksessa, se palvelee draamaa ja ison sisällön välittymistä. Oopperaa säveltäessäni tajusin hyvin pian, että se on minusta kiinni, mitä tässä tapahtuu. Minä voin päättää, millainen emotionaalinen viritys ja energia tässä on. Ystäväni ja mentorini Iiro Rantala kirjoitti minulle jossain vaiheessa, että uskalla vain kirjoittaa sitä musiikkia mitä sinusta tulee.”

Edessä Piia Komsi, Lilli Paasikivi, Jeni Packalén, ympärillä suunnittelijat Ilmajoen Musiikkijuhlien Oopperakuorolaisista.

Millaista musiikkia oopperaan sitten lopulta tuli?

”Se on jossain Einar Englundin ja Leonard Bernsteinin välimaastossa”, Kontu kertoo.

”Olen huono kuvailemaan omaa musiikkiani, mutta minulle on sanottu että tässä on energiaa, ja joku on sanonut jostain aariasta että tämä on kuin musikaalia. Että kiitos vaan siitä muistutuksesta!” Kontu jatkaa.

”Hahmotan Armi Ratiassa voiman ja energian, jatkuvan eteenpäin menemisen. Musiikki on rytmistä ja teksti edellä menevää. Pidän suomen kielen aarteena näitä meidän kovia konsonantteja ja niillä leikittelyä, teen sitten hiphoppia musikaaliin tai isoa aariaa oopperaan.”

Armi-oopperan ensi-ilta Ilmajoen musiikkijuhlilla 8. kesäkuuta klo 19. Esityksiä 18. kesäkuuta saakka.

Seitsemän tärppiä klassisen musiikin kesäfestivaaleille

Urkuyö ja aaria 1.6.–31.8.

Torstai-iltaisin Espoossa järjestettävissä konserteissa kuullaan festivaalin nimen mukaisesti usein urkumusiikkia ja laulua, mutta myös kamari- ja orkesterimusiikkia. Esimerkiksi 15.6. konsertoi amerikkalainen urkuri Cameron Carpenter, 3.8. kuullaan Mahlerin suurteos Das Lied von der Erde Kansallisoopperan orkesterin sekä laulusolistien voimin, ja 17.8. Suomalainen barokkiorkesteri kantaesittää Olli Kortekankaan Konserton huilulle, viululle, cembalolle ja jousille.

Lauttasaaren musiikkijuhlat 15.–18.6.

Uusi musiikkifestivaali tuo Helsingin alkukesään klassisen musiikin konsertteja, jollaisille pääkaupunkiseudulle kyllä on tilausta, koska suurin osa kesätapahtumista järjestetään muualla. Yhtenä taiteellisena neuvonantajana toimii Kuhmon kamarimusiikin ja Kauniaisten musiikkijuhlat perustanut Seppo Kimanen, joten musiikkifestivaalikokemusta tosiaan löytyy uuden festivaalin taustalta.

Avantin Suvisoitto 28.6.–2.7.

Juhannuksen jälkeen festivaalikesä totutusti kuumenee. Avanti-kamariorkesterin Suvisoitto-festivaalin ovat Porvooseen tänä vuonna suunnitelleet säveltäjä Unsuk Chin ja pianisti-organisaattori Maris Gothóni. Teemana on Dreamlands and Dystopias eli Unimaailmoja ja dystopioita.

Savonlinnan oopperajuhlat 1.–30.7.

Perinteinen oopperafestivaali alkaa Gounod’n Romeolla ja Julialla, jonka ykkösmiehityksessä nimiroolit laulavat sopraano Lisette Oropesa ja tenori Amitai Pati. Sopraanotähti Lisette Oropesa pitää festivaalilla myös konsertin 9. heinäkuuta. Romeon ja Julian lisäksi oopperaohjelmassa ovat tänä vuonna Taikahuilu ja Sevillan parturi sekä vierailevan oopperatalon Theater Hagenin tuotannot: musikaali Viulunsoittaja katolla sekä teospari Herttua Siniparran linna ja A Room of One’s Own, joista jälkimmäinen on Outi Tarkiaisen ensimmäisen oopperan Suomen-ensi-ilta.

Kuhmon kamarimusiikki 9.–22.7.

Kuhmon kamarimusiikin ohjelmassa alkaa kuulua toden teolla uusien taiteellisten johtajien Minna Pensolan ja Antti Tikkasen kädenjälki, sillä viime vuoden ohjelmassa oli vielä paljon perintöä edelliseltä taiteelliselta johtajalta Vladimir Mendelssohnilta. Jo heti avauspäivänä kuullaan kantaesitys Sampo Kasurisen kamarioopperasta Trapped Butterfly, joka on kolmen festivaalin yhteistilaus ja on Kuhmon kamarimusiikin jälkeen kuultavissa vielä Meidän festivaalilla ja Rauma Festivossa.

Mikkelin musiikkijuhlat 29.7.–5.8.

Asiat ovat muuttuneet Mikkelin musiikkijuhlilla: ei enää Mariinski-teatterin orkesteria eikä Valeri Gergijeviä, ja tapahtuma-aika on siirretty totutusta kuukaudella eteenpäin elokuun alkuun. Tänä vuonna Mikkelissä vierailee pääesiintyjänä Santtu-Matias Rouvalin johtama Philharmonia-orkesteri, yksi Lontoon merkittävistä sinfoniaorkestereista.

Turun musiikkijuhlat 10.–24.8.

Turun musiikkijuhlien aikaan elokuun puolivälissä ollaan jo hyvää vauhtia lähestymässä syksyn konserttikautta. Ja mikäs sen parempaa kuin festivaalin loppupäivien tähtiloisto viulisti Anne-Sophie Mutterin ja sopraano Lise Davidsenin konserteissa.