Kansallisteatteri haki kahta näyttelijää, mutta päätyi kiinnittämään neljä. Lisäksi ohjaaja Kristian Smeds kiinnitettiin vuoteen 2030 asti.

Kansallisteatterin näyttelijöiden ensembleen on kiinnitetty neljä uutta näyttelijää: Inke Koskinen, Pyry Nikkilä, Wenla Reimaluoto ja Otto Rokka.

Lisäksi ohjaaja Kristian Smeds kiinnitettiin ohjaajaksi ja kansainvälisten suhteiden koordinoijaksi vuosiksi 2024–2030.

Kahta avointa näyttelijän paikkaa tavoitteli lähes 300 hakijaa. Osa hakijoista kutsuttiin toukokuussa koe-esiintymiseen, jonka perusteella valintaraati teki päätöksensä. Raatiin kuului pääjohtaja Mika Myllyahon lisäksi neljä teatterin taiteellisen henkilökunnan jäsentä. Raatilaisten nimiä teatteri ei kerro julkisuuteen.

Kahden sijaan näyttelijöitä kiinnitetäänkin neljä.

”Kun oli noin monta lahjakasta hakijaa niin tuli olo, että on annettava isommalle joukolle mahdollisuus tulla taloon”, Myllyaho perustelee määrän tuplaamista.

Uusien näyttelijöiden kahden vuoden määräaikaiset työsuhteet alkavat loppuvuodesta 2023 ja kevätkaudella 2024.

Kiinnitetyistä näyttelijöistä Inke Koskinen on valmistunut Tampereen yliopiston teatterityön tutkinto-ohjelmasta 2021 ja ollut viimeksi kiinnitettynä Tampereen Työväen Teatteriin. Helsingissä hänet on nähty Teatteri Jurkassa 2021 Kun on tunteet -esityksessä, jonka hän käsikirjoitti ja ohjasi yhdessä Sofia Smedsin kanssa.

Pyry Nikkilä on valmistunut Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta 2015. Hänet on nähty Kansallisteatterissa viimeksi Pintaremontti- ja Rikinkeltainen taivas -esityksissä. Hän on näytellyt myös kotimaisissa tv-sarjoissa ja elokuvissa.

Wenla Reimaluoto valmistui Teatterikorkeakoulusta 2021. Syksyllä 2022 hänet nähtiin toisessa pääroolissa Helsingin kaupunginteatterin Minä valitsin sinut -esityksessä, jossa näytteli myös Pyry Nikkilä. Keväällä 2023 hän näytteli Jurkassa Selli-esityksessä yhdessä Eero Ahon kanssa.

Teatterikorkeasta keväällä 2022 valmistunut Otto Rokka näytteli Kansallisteatterissa viimeksi Ronja, ryövärintyttäressä. Helsingin kaupunginteatterin Bollassa Rokka esitti toista päähenkilöä Arsimia vuonna 2022.

Ohjaaja Kristian Smeds

Ohjaaja Kristian Smeds on yksi Suomen kansainvälisesti menestyneimpiä teatteriohjaajia. Hän toimi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun näyttelijäntaiteen professorina vuodet 2018–2022. Smedsin ensimmäinen uuden kiinnityksen aikana syntyvä ohjaus nähdään teatterin suurella näyttämöllä syksyllä 2024.

”Kansallisteatteri on monella tapaa uuden ja hienon alun edessä. Taiteellinen porukkamme vahvistuu viidellä uudella huipputekijällä, pienen näyttämön mittava peruskorjaus valmistuu ja tulevan syksyn ohjelmisto on vahva”, Kansallis­teatterin pääjohtaja Mika Myllyaho sanoi tiedotteessa.