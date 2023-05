”Se on vähän epäilyttävä systeemi”, sanoo useita kertoja Rammsteinin jatkoilla juhlinut suomalais­nainen

Myös suomalaisilla on kokemusta siitä, millaista juhlinta otsikoihin nousseissa Rammsteinin jatkobileissä on.

Saksalaisyhtyettä yli pari vuosikymmentä fanittanut Katja kertoo päätyneensä yhtyeen jatkobileisiin ensimmäisen kerran vuonna 2010. Rammstein oli ollut keikalla silloisella Hartwall-areenalla, ja bileet järjestettiin keikan jälkeen.

Bändin silloinen ”casting directorina” työskennellyt avustaja huomasi Katjan ja hänen kaverinsa tanssineen ja pitäneen hauskaa keikan eturivissä.

”Hän [casting director] tuli juttelemaan meille ja ojensi meille vaatteisiin liimattavat tarrat, joissa luki afterparty”, Katja kertoo.

Katjan nimi on muutettu. HS ei julkaise hoitoalalla työskentelevän Katjan oikeaa nimeä, jottei kommentteja yhdistetä hänen työhönsä.

Rammstein aloitti tuoreen Euroopan-kiertueensa viime viikon maanantaina Vilnasta. Konsertin jälkeen yhtyettä kohtaan alettiin esittää sosiaalisessa mediassa vakavia syytöksiä, jotka yhtye itse on kiistänyt.

Yhtyeen on väitetty haalivan keikoilleen kauniita nuoria naisia ”nollariville” parhaille paikoille lavan eteen ja kutsuvan näitä sen jälkeen yksityisbileisiinsä. Vilnan keikalla ollut fani on väittänyt tulleensa huumatuksi yksityistilaisuudessa ennen ja jälkeen keikan. Väitteiden mukaan naiselle tarjottiin terästettyä alkoholia.

Viikonloppuna Rammstein esiintyi Helsingissä.

Näkemissäni aiemmissa bileissä on ollut naisia, seksiäkin ”ihan varmasti”, mutta ei huumaamista tai muita väärinkäytöksiä, HS:n haastattelema Katja sanoo.

Katjan mukaan jatkobileissä on viinaa ja paljon nuoria naisia. Jutun kuvat ovat hänen ottamiaan.

Katja kertoo osallistuneensa Rammsteinin keikalle noin 50 kertaa ja jatkobileisiin yhdeksän kertaa. Katja on toimittanut HS:lle tapahtumista ja esimerkiksi pääsylipuistaan ottamiaan kuvia.

Hän kertoo osallistuneensa jatkobileisiin viimeksi vuonna 2019 Rammsteinin Tampereen-keikan jälkeen.

Hänen mukaansa kaikkien henkilöllisyys ja ikä tarkistettiin jatkobileisiin saapuessa. Kun ”bändin tyypit” saapuivat paikalle, sai ottaa ”vähän valokuvia”. Huone oli täynnä viinaa, jota sai juoda niin paljon kuin halusi, Katja kertoo.

Myöhemmin bileet ovat Katjan mukaan muuttuneet niin, että juomaa tarjoilee paikalla oleva baarimikko. Alkoholijuomien lisäksi tarjolla on myös limua.

Bileissä on paikalla järjestyksenvalvojia ja assistentteja, jotka pitävät Katjan mukaan huolen siitä, ettei kukaan ”kännää jumalattomasti” eikä ota ”jumalattomia määriä kuvia”. Tarvittaessa he myös ohjaavat liian päihtyneet henkilöt pois bileistä.

”Olen nähnyt sen menon. Bändin pojat nauttivat nuorista tytöistä, heidän huomiostaan ja heidän seurastaan.”

Siihen, onko bileissä tai niiden ympärillä harrastettu seksiä, Katjalla on selkeä vastaus.

”Todellakin on. Olen ihan satavarma, että seksiä on, mutta olen myös varma siitä, että se on täysin vapaaehtoista”, hän sanoo.

”Kaikki ovat aikuisia ihmisiä ja tekevät omat päätöksensä.”

Joskus laulaja Till Lindemannilla on Katjan mukaan bileissä oma ”lounge”, jonne pääsee vain kutsusta ja joka on aina näkösuojassa.

Katja on saanut kutsun loungeen aikoinaan Tallinnassa. Loungessa oli Katjan lisäksi hänen ystävänsä ja pari muuta naista.

”Joimme ja ihan vaan juttelimme kaikkea. Meillä oli hyvä meininki, pelleilimme, otimme hauskoja kuvia ja Till soitti musiikkia omasta puhelimestaan.”

Kohun myötä esille on noussut myös vuosia yhtyeen ”casting directorina” työskennellyt henkilö.

Katjan mukaan kyseinen ”casting director” valitsee nollarivin tytöt heidän Instagram-profiiliensa perusteella. Nollariviläiset saavat seurata keikkaa aivan lavan edustalta ja pääsevät automaattisesti myös jatkobileisiin.

Myös Ilta-Sanomien maanantaina haastattelema nainen kertoi ”casting directorin” tiedustelevan fanien osallistumishalukuutta sosiaalisessa mediassa.

Nainen kertoi IS:lle olleensa viime viikolla mukana Whatsapp-ryhmässä, jossa kutsuttiin Rammsteinin Helsingin-konserttien etko- ja jatkobileisiin. Naisen mukaan viestissä annettiin ohjeistukseksi ”hyvät hiukset ja meikki” ja pukukoodiksi esimerkiksi värikäs, elegantti cocktail- tai kukkamekko.

Katjan mukaan ”casting directorin” toimintaa on kritisoitu faniyhteisön sisällä jo kauan.

”Se on vähän sellainen epäilyttävä ja vähän ikävä systeemi.”

Katja huomauttaa, että nollariviläisten lisäksi jatkobileisiin pääsee ihan tavallisiakin ihmisiä, kuten hän, ihan vain sillä, että pitää hauskaa lavan edessä. Hänen mukaansa faniyhteisökin toivoo, että jatkobileisiin kutsuttaisiin ihan tavallisia faneja.

”Helvetin tyhmäähän tuo on, että oikeat fanit eivät pääse sinne jatkobileisiin.”

Huumaussyytösten jälkeen moni nollarivissä ollut nainen on puolustanut yhtyettä ja ”casting directoria” ja kiitellyt häntä huolehtivaisuudesta ja ystävällisyydestä. ”Casting director” on julkaissut näitä kertomuksia Instagramissa.

Rammstein soitti viime viikon lauantaina ja sunnuntaina keikat Helsingin Olympiastadionilla.

Katja kertoo havainneensa sunnuntaikeikalla nollarivin tyttöjen olleen nyt ensimmäistä kertaa lavan edustan vasemmassa nurkassa. Ennen he olivat olleet aivan edessä.

Kohu asiasta oli alkanut nousta jo perjantai-iltana.