Ensimmäistä Helsinki Biennaalia varjosti korona. Nyt kansainvälinen kuvataidetapahtuma tavoittelee 300 000 kävijää. Heitä houkutellaan bakteereilla, hengillä ja toivolla. Sorsat tulevat Vallisaaressa kaupan päälle.

Kuvataiteilija Alma Heikkilä on ämpäriä vailla. Pitäisi testata, miten veistos reagoi veteen ja musteeseen, mutta milläs testaat, jos ei sada.

Heikkilä on rakentanut coadapted with -nimisen teoksen Vallisaareen. Sen keskellä on kipsiveistos, joka on laskettu musteella täytettyyn altaaseen.

Veistosta ympyröivät kankaiset seinät ja katto, jossa on aukko. Aukosta pitäisi sataa vettä, joka värjää veistosta ja saa sen lopulta muistuttamaan lahopuuta.

Heikkilän teos on mukana toista kertaa järjestettävässä Helsinki Biennaalissa. Sunnuntaina avautuva kansainvälinen kuvataidetapahtuma levittäytyy eri puolille Helsinkiä, mutta Heikkilä on teoksineen biennaalin ytimessä Vallisaaren luonnon helmassa.

”Nämä seinät ovat tällainen museon haamu. Tässä tapahtuu asioita hallitsemattomasti, tavalla, jota en osaa ennakoida. En itsekään tiedä, miltä teos näyttää syksyllä”, Heikkilä sanoo.

Alma Heikkilä: coadapted with (2023).

Alma Heikkilän teoksen kankaissa on silikonista ja hartsista tehtyjä pieniä veistoksia, joista voi erottaa metsän ekosysteemin pieniä eliöitä.

Heikkilä on kiinnostunut elämän monimuotoisuudesta, metsäekosysteemien pienistä eliöistä, joita ei silmin havaitse. Tämä on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun hän tekee taidetta suoraan luontoon. Se on hänen mukaansa ”sairaan vaikeata”.

”Kun täällä on jo kaikki ja tämä on niin upea paikka. Minulla on koko ajan tunne, että tämä [teos] on kauhea, kun se vain pilaa tämän [paikan]. Se on ristiriita, joka ei ole ratkennut missään vaiheessa”.

Heikkilän ajatuksena on tarjota ihmisille tila, jossa voi herkistyä saarelle ja kaikelle, mitä siellä on. Osaa eliöistä ei voi silmin havaita. Siksi Heikkilä on nostanut näkökentän tasolle silikonista ja hartsista valmistettuja hyönteis-, sieni- ja bakteeriveistoksia.

Kuin tilauksesta paikalle pyrähtää sorsapoikue. Se marssii siistissä rivissä ohi penkin, jolla lepää puoliksi syöty omena. Mustarastas lentää yli. Paratiisimaisen kuvan viimeistelee tauoton linnunlaulun äänimaisema.

Danielle Brathwaite-Shirleyn figuureja on kolmessa paikassa Vallisaaren reitin varrella.

Danielle Brathwaite-Shirley: Thou Shall Not Assume (2023).

Luontoa ei Vallisaaressa pääse pakoon, eikä ole tarkoituskaan. Monet teokset suorastaan uppoavat metsän siimekseen.

Helsinki Biennaalin ja Helsingin taidemuseo Hamin johtaja Arja Miller kertoo, että yksi tämänkertaisen biennaalin ajatuksista on ollut kiinnittää ihmisten huomio pieniin, huomaamattomiin ja näennäisesti merkityksettömiin asioihin.

” Teoksia on Vallisaaren lisäksi sijoitettu eri puolille Helsinkiä, muun muassa Helsingin taidemuseo Hamiin.

”Esimerkiksi Sasha Huberin ja Petri Saarikon teos on sumua Vallisaaren lammen yllä. Sääolosuhteista riippuu, pystyykö sumua havaitsemaan. Se on pieni runollinen ele, joka terävöittää aistimme ja saa meidät miettimään luonnon haavoittuvuutta”, Miller havainnollistaa.

Esillä on aiempaa vähemmän fyysisesti suuria teoksia. Näin on jo siksi, että kuraattori Joasia Krysa on Millerin sanoin halunnut saada ihmiset katsomaan asioita lähempää.

”Kun opimme nimeämään kasvin tai esimerkiksi perhosen, ja sanomme sen nimen, se on kuin rukous”, sanoo Lotta Petronella. Hän viimeistelee Materia Medica of Islands (2023) -installaationsa ripustusta.

Lotta Petronellan installaatiossa on muun muassa Ruissalosta ja Seilin saarelta kerättyjä kasveja, yrttejä ja marjoja.

Teoksia on Vallisaaren lisäksi sijoitettu eri puolille Helsinkiä, muun muassa Helsingin taidemuseo Hamiin. Siellä on esillä tapahtuman suurin teos: Venetsian Biennaalissa mukana ollut massiivinen Diana Policarpon multimediainstallaatio Ciguatera (2022). Valtavan kallion näköiseen veistokseen on upotettu videoita, jolla meren aallot lyövät rantaan.

Monissa teoksista on digitaalinen ulottuvuus, tekoälyä on hyödynnetty, kuusi teosta on verkossa ja kahdessa on mukana lisättyä todellisuutta.

Aiheet ovat suuria. Töissä käsitellään muun muassa luontokatoa ja poliittisia yhteentörmäyksiä. Siitä huolimatta taiteilijoiden luomat maailmat eivät Millerin mukaan ole liian pessimistisiä, vaan niistä löytyy lohdun ajatuksia. Tähän viittaa myös Biennaalin nimi Uusia suuntia voi syntyä.

Ensimmäinen biennaali järjestettiin koronapandemian aikana vuonna 2021. Tapahtuma keräsi Vallisaareen 145 000 vierasta. Nyt tavoitteena on saada biennaalin kaikkiin kohteisiin yhteensä 300 000 kävijää. Vallisaareen oma tavoiteosuus on tästä 170 000. Se perustuu Metsähallituksen arvioon saaren kantokyvystä.

”Odotamme nyt enemmän ulkomaisia matkailijoita. Kansainvälinen media on jo ennen avajaisia osoittanut kiinnostusta biennaaliin”, Miller sanoo.

Hana Omori ja Tanya Cruz viimeistelevät figuureja, jotka päätyvät Henkien taloon.

Keiken-kollektiivin Ángel Yōkai Atā (2023) on paikkasidonnainen teos, joka koostuu kolmesta osasta: ääni- ja arkkitehtuuri-installaatiosta sekä verkon interaktiivisesta mobiilielämyksestä.

Keikenin Ángel Yōkai Atā sai inspiraationsa thaimaalaisesta henkien talosta.

Taiteilijoita tai ryhmiä on tapahtumassa mukana noin 30. Heidän joukossaan ovat Hana Omor ja Tanya Cruz, jotka kuuluvat Keiken-kollektiiviin. He viimeistelevät henkien taloa. Ángel Yōkai Atā -nimisen kokonaisuuden rakennus on jo pystyssä Vallisaaren ja Kuninkaansalmen välisellä kannaksella.

Talon erottaa kaukaa. Hopeinen katto heijastaa auringonvaloa ja kutsuu luokseen. Ympärillä kiertävät penkit, joilla voi seurata aaltojen hyökyä rantavalliin.

Talon sisältä puuttuvat vielä oliot, joita Omor ja Cruz yrittävät liimata alustaansa. Se ei ole aivan yksinkertaista, kun työtila on tuulen tuivertama teltta.

”Hei huomaatko, tuo on nyt ihan vääntynyt”, Omor osoittaa yhtä hauraista hahmoista.

Fakta Helsinki Biennaali 11.6.–17.9. Kansainvälisen tapahtuman näyttelypaikkoina ovat Vallisaari, Ham Helsingin taidemuseo sekä muun muassa keskustakirjasto Oodi.

Taiteilijoita ja ryhmiä on mukana noin 30. Heidän joukossaan muiden muassa Adrian Villar Rojas, Danielle Brathwaite-Shirley, Tuula Närhinen, Alma Heikkilä, Diana Policarpo ja Dineo Seshee Bopape.

Tuotannosta vastaa Ham Helsingin taidemuseo ja kuratoinnista Joasia Krysa.

Järjestetään kahden vuoden välein. Ensimmäinen tapahtuma oli vuonna 2021, jolloin kävijöitä oli 145 000. Nyt tavoite on 300 000 katsojaa.

Lontoossa ja Berliinissä toimivan Keiken-kollektiivin aiemmissa projekteissa on kuviteltu, millainen maailma ja tietoisuutemme voisivat olla 500 tai 1 000 vuoden kuluttua.

Saman äärellä ollaan jälleen. Vallisaareen rakentuva kokonaisuus toimii portaalina kuvitteelliseen tulevaisuuden maailmaan.

Teos sai innoituksensa henkien talosta, jonka ryhmä näki Thaimaassa. Kokemus oli Omorin mukaan maaginen.

”Meidän meksikolaisissa ja japanilaisissa kulttuureissamme juhlitaan henkiä ja esi-isiä. Lännessä ei ole sijaa vastaavalle. Päätimme luoda paikan näkymättömälle, koska meitä kiinnostavat asiat, joita emme voi nähdä”, Omor sanoo.

”Niin, aineeton”, Cruz sanoo ja jatkaa.

”Meksikossa ajatellaan, että uhrilahjat auttavat henkiä palaamaan ja saamaan jälleen fyysisen muodon. Kyse on yhteyden luomisesta eri maailmojen, tulevaisuuden ja nykyisyyden, elävän ja ei-elävän välille.”

” "Luonnonvoimien kanssa pitää tulla toimeen, niitä vastaan ei voi taistella"

Ryhmän nimi Keiken on japania ja tarkoittaa kokemusta. Ryhmän jäsenet työskentelevät ensimmäistä kertaa luonnossa, ja se on ollut, no, kokemus. Edellisellä viikolla talolle ei ollut asiaa, koska myrskysi ja satoi liikaa.

”Luonnonvoimien kanssa pitää tulla toimeen, niitä vastaan ei voi taistella”, Cruz sanoo.

Asia huomattiin jo ensimmäisen biennaalin aikana: Pitkä hellekausi hajotti tekniikkaa ja pimensi osan teoksista.

Dineo Seshee Bopapen teos I re-member Mama (2023) on saanut innoituksensa mainostauluista.

Luonnonvoimien kanssa on ollut tekemisissä myös eteläafrikkalainen taiteilija Dineo Seshee Bopape. Hän työstää Kauppatorin laitaan, Lyypekinlaituriin veistosta, joka koostuu pakatusta maa-aineksesta.

I re-member Mama (2023) on saanut innoituksensa mainostauluista. Haastatteluhetkellä sitä vielä viimeistellään Vihdissä. Teos liittyy muistamiseen.

”Minua ovat aina kiinnostaneet naiset, jotka korottavat äänensä ja puhuvat traumasta, josta on pitkään vaiettu”, Bopape sanoo.

Yleensä ulkomainoksia katsoessa maa on taulujen alla. Bopapen teos nostaa maan ja maa-aineksen ylös, näkyviin ja keskiöön. Bopape haluaisi, että hänen teoksensa saisi ihmiset muistamaan asioita, joita he eivät tienneet muistavansa.

”Toivon, että teos synnyttäisi kaipuun maata kohtaan. Minua se muistuttaa syvästä yhteydestä, joka lapsilla on maahan, kun he leikkivät sillä, likaavat sillä itsensä, iloisina.”

Maa-aines on materiaalina tärkeä Bopapelle. Sillä on suora yhteys Etelä-Afrikan historiaan. Maan omistajuudesta on taisteltu, sen resursseista, sen tuottamasta ruoasta on kiistelty.

Ja toki se muistuttaa Äiti maasta.

Bopape ajattelee, että maa, kivet ja mineraalit kantavat mukanaan muistoja esi-isiemme ajasta. Muistaminen on tärkeä teema Bopapen taiteessa. Samoin unohtaminen.

Bopape vieraili Suomessa ensimmäisen kerran helmikuussa. Jo tuolloin hän teki huomioita siitä, miten eri tavoin esimerkiksi vesi- ja sähkökriisi ilmenevät eteläisellä ja pohjoisella pallonpuoliskolla, eri konteksteissa eri puolilla maailmaa. Talvella meilläkin säästettiin energiaa ja suomalaishotellin saunat olivat normaalin neljän tunnin sijasta lämpiminä vain kaksi tuntia.

Myös valon ja jään määrä tekivät vaikutuksen. Ja graniitti.

”Te käytätte paljon kiveä. Ja graniittia! Sitä on kaikkialla. Se on hämmästyttävää”, Bopape sanoo.

Bopapen töitä nähdään Suomessa myös syksyllä, kun häneltä avautuu näyttely Kiasmassa lokakuussa.

Helsinki Biennaali on avoinna 17.9. asti.

Lue lisää: Sunnuntaina päättynyt Helsinki Biennaali toi Vallisaareen 145 000 kävijää – Ulkona pidetty näyttely poiki myös hupaisia tilanteita, kertoo johtaja

Lue lisää: Helsinki Biennaalilla on eväitä suureksi kansainväliseksi menestykseksi, mutta menestys on samalla Vallisaaren suurin uhka

Lue lisää: Pienelle saarelle Suomenlinnan viereen odotetaan kesällä jopa 300 000:ta kävijää - Lauantaina avautuva Helsinki Biennaali yhdistää taiteen ja luonnon