Dokumentti vaiteliaasta Markusta on vuoden kotimaisia elokuvailmiöitä

Markus Toivo teki palkitun dokumentin suhteestaan isäänsä, joka teki töitä eikä puhunut.

Perinteisen käsityksen – ehkä ihanteenkin – mukaan suomalainen mies tekee töitä turhia puhumatta.

Markus Toivon dokumenttielokuvassa hänen isänsä Markku Aho näyttäytyy juuri sellaisena.

Markku-isä teki päivät töitä hammaslääkärinä ja rakensi illat perheelle tienoon komeinta taloa. Lapsille hän oli etäinen, puhui vähän ja lähinnä komensi auttamaan töissä.

”Isässä on myös toinen puoli. Toisessa elämässä hän olisi voinut olla taiteilija. Hän pitää runoudesta ja musiikista. Ehkä hänen pohjimmainen herkkyytensä pakotti rakentamaan kovan kuoren muuriksi. Sitä herkkyyttä opin ymmärtämään, kun tein elokuvan”, Toivo sanoo.

Tutustuminen isään olikin yksi syy tehdä dokumentti Wanha Markku.

Dokumentissa Markus Toivon isä rakentaa taloon rautaporttia. ”Isä sanoo, että portin tekeminen oli minun ehdotukseni, mutta kyllä se oli hänen hankkeensa, joka oli jäänyt idean asteelle. Minä vain tönäisin sen käyntiin.”

Markus Toivo käyttää taiteilijanimenään toista etunimeään eikä sukunimeään Aho.

Markus Toivo Juhani Aho syntyi vuonna 1992 nuorimmaiseksi seitsemästä sisaruksesta. Esikoinen on 13 vuotta häntä vanhempi.

Siinä vaiheessa isä oli rakentanut taloaan kymmenen vuotta. Urakka katkesi, kun isä jätti perheensä Suomeen ja lähti Golanille rauhanturvaajaksi vähän ennen Markuksen syntymää.

Markuksen kahdeksan ensimmäisen vuoden aikana isä reissasi myös Lähi-idässä ja Britanniassa ja kävi kotona harvoin. Isän ja pojan suhde oli hyvin ohut.

”Kun synnyin, perheessämme oli jo paljon draamaa takana. Minua haluttiin suojella, joten siitä ei paljon kerrottu. Faija näytti aina tosi kiinnostavalta, vaikkei ollut läsnä.”

Vuonna 1952 syntynyt Markku Aho kuuluu sotien jälkeisiin suuriin ikäluokkiin, vaiteliaisiin ja työteliäisiin. Elokuvassakin viitataan edellisen sukupolven sotatraumojen perintöön.

Ahon sukupolvi arvostaa kädentaitoja. Hän ei ole ainoa, joka on rakentanut omaa kotia omin käsin.

Elokuvassa hän hitsaa talolle komeaa porttia, jossa lukee Wanha Markku. Siitä tuli sekä kotitalon että dokumentin nimi.

Mutta nimi juontuu kauempaa. Yksi Markku Ahon suosikkirunoista on V. A. Koskenniemen Vanha Markku, joka kertoo sodan tuhoamasta kodista mutta päättyy elämänhaluun.

” ”Opin, että tunteista kannattaa puhua viileän toteavasti.”

Markus Toivo kuvasi dokumenttinsa kesällä 2018 vain kymmenessä päivässä. Materiaalia syntyi 25 tuntia. Dokumenttielokuvalle ne ovat pieniä lukuja.

”Tekeminen muistutti näytelmäelokuvaa sikäli, että suunnittelin kuvaukset tarkkaan. Toisaalta dokumenttia tehdessä joutuu aina tekemään nopeita vaistonvaraisia ratkaisuja. Sikäli tekeminen oli epä-älyllistä, mikä oli hyvä. Ei siinä olisi kannattanut miettiä, tuleeko hyvä tai mitä tuloksesta ajatellaan.”

Toivo kuulostaa kokeneelta dokumentaristilta, mutta tuossa vaiheessa hänellä oli takanaan vasta av-opinnot Laajasalon opistossa ja keskeneräistä elokuvaopiskelua Tallinnan yliopistossa.

Kuvausten jälkeen Toivo lähti opiskelemaan Madridiin kansainvälisesti arvostettuun ECAM-elokuvakouluun.

”Siellä pannaan opiskelijat koville. Opiskelijaelokuvia tehtiin nopeasti ja paineen alla ja meitä arvosteltiin ankarasti. Lopputuloksella ei ollut väliä niin paljon kuin tekemisellä. Siinä oppi tehokkaasti.”

Silloin Wanha Markku oli jo purkissa. Se leikattiin valmiiksi Toivon ollessa Madridissa. Muut tekijät ovat Aalto-yliopiston elokuvaopiskelijoita.

Dokumentti sai ensi-iltansa alkuvuodesta 2023 Docpoint-festivaalilla. Tampereen elokuvajuhlilla tunnin mittainen Wanha Markku putsasi maaliskuussa palkintopöytää. Se sai kotimaisen kilpailun yli 30-minuuttisten sarjan pääpalkinnon, kirkon mediasäätiön palkinnon ja Kultainen Varjo -kalustovuokrauspalkinnon.

Wanha Markku liittyy osaksi Suomessa vahvaa henkilökohtaisten dokumenttien perinnettä.

”Minuun vaikutti Antti Peippo, jolta opin, että tunteista kannattaa puhua viileän toteavasti. Se on tehokasta. Otin mallia Peipon elokuvien kertojanäänestä.”

Ohjaaja Antti Peippo (1934–1989) tunnetaan omakohtaisen dokumenttielokuvan uranuurtajana 1980-luvulta ja sitä ennen Risto Jarvan luottokuvaajana.

Markus Toivo oppi omilla matkoillaan espanjaa, mikä vei hänet opiskelemaan Madridiin. Hän valmistui sieltä viime vuonna ohjaajaksi.

Kuten moni muu elokuvantekijä, Markus Toivo aloitti filmihulluna. Hän kasvoi pikkuruisella Merikarvialla. Vaikka lähin elokuvateatteri oli 60 kilometrin päässä, Toivon ikäpolvelle monenlaiset elokuvat olivat ulottuvilla internetissä.

Varsinkin kaksi elokuvaa tekivät vaikutuksen nuoreen Toivoon: Sam Mendesin American Beauty (1999) ja Pen-ek Ratanaruangin Last Life in the Universe (2003). Ensimmäinen kuvaa vieraantumista amerikkalaisessa lähiössä, toinen rikoksia ja itsetuhoisia ajatuksia Thaimaassa.

”Näin ne varmaankin liian nuorena, noin 11-vuotiaana. Varsinkin American Beauty muutti käsitykseni siitä, kuinka vahvoja tunteita elokuva voi aiheuttaa. Niitä kahta yhdistää kevyt maaginen realismi ja musiikin vahva rooli.”

Voimakkaat tunteet risteilevät myös Wanhassa Markussa pinnan alla, kun isä ja poika rakentavat suhdettaan.

”Dokumentti flirttailee sentimentaalisuuden kanssa niin paljon, että oli vaikea tasapainoilla mukaan todellisuuden sävyasteikko”, Toivo sanoo.

Elokuvassa Toivo vaikuttaa aika erilaiselta kuin karhumainen isänsä: sirolta, herkältä ja avoimelta.

Taiteellisuuden ohella Toivo tunnistaa itsessään kuitenkin yhtäläisyyksiä isänsä kanssa: taiteellisuuden sekä sen, että heillä molemmilla on taipumus jättää asioita kesken. Dokumentin tekeminen valmiiksi oli tämän piirteen takia tärkeää.

Markku Aho on nyt eläkkeellä, mutta rakentaa yhä taloaan ja askartelee kaikenlaista tontillaan sekä tekee töitä hammaslääkärinä.

Aikoinaan Aho irtautui aiemmasta elämästään ja lähti rauhanturvaajaksi ja maailmankiertäjäksi. Markus Toivokin lähti lukion jälkeen pariksi vuodeksi reppureissaajaksi Aasiaan ja Uuteen-Seelantiin. Irtiotto oli kuin kaiku isän matkoista.

Intiassa Toivo keksi kuvata videoita, ja kotona matkapäiväkirjojen editoiminen voimisti halua tehdä elokuvia. Mutta kun opinnot Suomessa ja Virossa eivät innostaneet, hän lähti taas vuodeksi kiertämään Latinalaista Amerikkaa.

”Kun palasin sieltä, jouduin kriisiin. Mietin, mikä eskapismi ajoi minut reissaamaan. Se sai tekemään dokumentin", hän kertoo.

”Pitkässä reissaamisessa on kaksi puolta. Toisaalta se kasvattaa, toisaalta siinä kokee juurettomuutta.”

Ohjaaja Markus Toivo näyttää "Wanha Markku -kirjaansa".

Henkilökohtainen teos vapautti Toivon katsomaan ulos maailmaan.

Nyt dokumentti edustaa tekijälleen jo menneisyyttä eikä Toivo välitä enää katsoa elokuvaansa. Hän on kuitenkin paikalla yleisön edessä, kun Wanha Markku esitetään Helsingissä Orion-teatterissa.

Wanha Markku jätti joka tapauksessa pysyvät jäljet hänen elämäänsä – ja isän.

”Ihan varmasti myös isä oppi minusta, ehkä enemmän kuin minä hänestä. Tajusin, että hänen sukupolvensa ilmaisee asioita muuten kuin puhumalla. Kuvausten aikaan hän tuli joskus iltaisin istumaan kanssani. Ne olivat hiljaisia mutta merkityksellisiä hetkiä.”

Wanha Markku esitetään Cinema Orionissa Dokkariklubin näytöksessä ke 7.6. klo 17.15. Ohjaaja Markus Toivo on paikalla näytöksessä.