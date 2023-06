HS vertaili 16 suuren festivaalin tämän kesän pääesiintyjiä iän ja sukupuolen mukaan. Pääesiintyjän paikka mainoksessa on usein määrätty jo esiintymissopimuksessa.

Kesän festivaalien pääesiintyjiksi nostetut artistit ovat enimmäkseen keski-ikäisiä miehiä. Vaikka naisartistit menestyvät äänitemarkkinoilla, suomalaisten festivaalien markkinoinnissa suurimpien esiintyjänimien joukossa on vain muutama nainen.

Vanhimmat pääesiintyjät löytyvät festivaalisesongin torstaina 8. kesäkuuta avaavasta Rockfestistä sekä Pori Jazzista, nuorimmat elokuisesta Blockfestistä. Rockfestin kanssa samana viikonloppuna järjestettävässä Sidewaysissa on vähän enemmän sukupuolihajontaa, mutta varsinkin ulkomaiset pääesiintyjät ovat reilusti keski-ikäisiä.

HS vertaili 16 suuren festivaalin tämän kesän pääesiintyjiä iän ja sukupuolen mukaan. Mukaan otettiin ne esiintyjät, jotka festivaali on nostanut ensimmäiseksi mainonnassaan ja tiedotuksessaan. Luvut eivät siis kerro festivaalien kaikkien esiintyjien keskiarvosta, ainoastaan pääesiintyjiksi nostetuista artisteista ja yhtyeistä. Festivaalista riippuen tällaisia nimiä on kolmesta kolmeentoista.

Sooloartistien taustayhtyeiden jäsenet rajattiin pois, ja muutamasta yhtyeestä ei saatu selville jäsenten ikää.

Miesvaltaisinta ja vanhinta väkeä on raskaan rockin tapahtumien lavalla, mutta myös vaihtoehtorockiin tai iskelmään painottuneilla festivaaleilla pääesiintyjien keski-ikä nousee yli neljänkymmenen. Selvimmän eron muihin tekee elokuussa Tampereella järjestettävä hiphopiin keskittynyt Blockfest, jossa kaikki pääesiintyjät 50-vuotiasta Akonia lukuun ottamatta ovat alle 30-vuotiaita.

Ruisrockissa, Ilosaarirockissa, Weekendissä ja Suomipop-festivaalilla keski-ikä on alle neljänkymmenen. Flow’ssa keski-ikää nostavat jo 1990-luvun alussa läpi lyöneet Blur ja Suede ja varsinkin vuonna 1973 perustettu Devo, jossa on kolme yli 70-vuotiasta jäsentä. Devoa ei voi kuitenkaan varmuudella nostaa keski-iältään vanhimmaksi yhtyeeksi, sillä yhtye ei ole vielä ilmoittanut kuka tulee uudeksi rumpaliksi Foo Fightersiin liittyneen Josh Freesen tilalle.

Mark Mothersbaugh (vas.), 73, ja hänen veljensä Bob Mothersbaugh, 70, ovat Devo-yhtyeen kantavia voimia.

Kesän vanhimman yhtyeen tittelin saa Rockfestissä esiintyvä brittiläinen veteraaniyhtye Def Leppard, jonka jäsenten keski-ikä on 61,8 vuotta. Hieman yli kuudenkympin pääsee myös Danzig ja kolmantena tapahtuman ikävertailussa on Mötley Crüe 59,5 vuoden keski-iällään. Rockfest luottaa muutenkin kokemuksen voimaan, sillä pääesiintyjistä nuorin on 46-vuotias VV eli Ville Valo.

Pori Jazzissa kuullaan kesän vanhinta tähteä, Tom Jonesia, joka täyttää 83 kesäkuussa. Porin ohjelmistossa on monen ikäisiä esiintyjiä, mutta festivaali on mainostanut itseään näkyvimmin kolmen päälavan pääesiintyjän, Tom Jonesin, Sam Smithin ja Robbie Williamsin voimalla.

Jos vertailuun otettaisiin kaikki Pori Jazzin päälavan esiintyjät, niin mukaan mahtuisi myös alle 30-vuotiaita pop- ja jazzartisteja sekä useita naisia.

Tuskassa ja Provinssissa esiintyvä amerikkalaisyhtye Vended edustaa festivaaliesiintyjien nuorinta päätä. Yhtyeen jäsenten keski-ikä on 20,6 vuotta.

Festivaalien mainoksissa ensimmäisinä mainituiksi pääesiintyjiksi nostetaan lähes poikkeuksetta ne artistit, joiden uskotaan kiinnostavan yleisöä eniten.

Myös artisteilla itsellään ja heidän managereillaan on sananvaltaa. Esiintymissopimuksessa voi olla kohta, jossa edellytetään, että artistin nimi on festivaalin mainonnassa pääesiintyjien joukossa.

”Mitä isompi artisti, sitä todennäköisemmin hän haluaa olla pääesiintyjä”, Ilosaarirockin promoottori Panu Hattunen sanoo.

Miesesiintyjien enemmistö kesän festivaaleilla on suuri. 16 tapahtumasta kuudessa pääesiintyjinä on yksinomaan miehiä, ja kaikkien festivaalien miesosuuden keskiarvo on yli 77 prosenttia. Ainoastaan Iskelmä- ja Suomipop-festivaaleilla pääesiintyjistä vähintään puolet oli joko naisia tai kokoonpanoja, joissa on sekä miehiä että naisia.

Ilosaarirockin mainoksissa ensimmäisinä niminä ovat The Prodigy, Years & Years ja Ava Max. Hattusen mukaan monimuotoisuuden tavoite toteutuu ainakin tässä.

”Siinä on heteromiehiä, seksuaalivähemmistön edustaja ja naisoletettu.”

Ilosaarirockissa esiintyvä Benson Boone täyttää tänä kesänä 21 vuotta. Hän sai ensimmäisen kansainvälisen hittinsä syksyllä 2021.

Hattunen korostaa, että festivaalin ohjelmiston rakentaminen on kompromissien sarja, ja mahdollisimman monimuotoisen ohjelmiston rakentamisessa ollaan markkinoiden armolla. Ilosaarirockissakin on tehty lukuisia tarjouksia artisteista, joita ei ole syystä tai toisesta saatu.

”En ole tiukan 50/50-kiintiöajattelun kannattaja, koska jos nyt pääesiintyjissä on miesenemmistö, niin jonain toisena vuonna tilanne voi olla toisin päin. Kun tämä tiedostetaan ja tähän pyritään, niin pitkässä jänteessä se on tärkeämpää”, Hattunen sanoo.

Sideways-festivaalin mainonnassa suurimmalla fontilla olevat nimet on valittu järjestäjän päätöksellä.

Festivaalia järjestävän Fullsteamin operatiivinen johtaja Johannes Kinnunen sanoo, että Sidewaysin pääesiintyjät edustavat kansainvälisessä kokoluokassa keskisarjaa, ja tiukat vaatimukset esiintymisjärjestyksestä ja paikasta mainoksissa tulevat mukaan yleensä vasta suurimpien tähtien sopimuksissa.

”Silloin tällöin tulee yksittäisiä kysymyksiä tai toiveita, mutta nämä on aina saatu helposti ratkaistua yhteisymmärryksessä artistien edustajien kanssa”, Kinnunen sanoo.

” Kuudessa tapahtumassa pääesiintyjinä on yksinomaan miehiä.

Sidewaysissa on alusta asti eli vuodesta 2015 pyritty rakentamaan diversiteettiä ohjelmistoon. Tämän kesän pääesiintyjien joukossa miehillä on enemmistö, mutta Kinnunen sanoo, että monimuotoisuutta on voitu toteuttaa muissa artistivalinnoissa.

”Tänä vuonna musiikkiohjelman ja alueohjelman lähes 90 artistista tai artistiryhmästä 58,6 prosenttia sisältää myös muita kuin miesoletettuja.”

Kinnusen mukaan myös Provinssissa, jossa Fullsteam on yhtenä järjestäjänä, esiintyjäryhmistä yli puolessa on joku muu kuin pelkkien miesten kokoonpano.

Sidewaysissa esiintyvä Fever Ray on ruotsalaisen Karin Dreijerin sooloprojekti.

Yleisön puolella Sidewaysin keski-ikä on hieman yli 30 vuotta. Kinnusen mukaan festivaali ei ole halunnut erotella yleisöä sukupuolen mukaan, mutta lipunmyyntidatan, asiakaskyselyjen ja oman havainnoinnin perusteella järjestäjät arvioivat, että yleisössä jako miesten ja naisten välillä on hyvin tasainen.

”Saatujen vastausten perusteella meillä käy paljon myös henkilöitä, jotka identifioivat itsensä muuten kuin mies-nainen -binäärijaon mukaan.”

