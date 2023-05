Eliitille naureskelevat sarjat luovat kuvaa itseään tuhoon ajavista dynastioista, mutta todellisuudessa etuoikeutetuilla pyyhkii hyvin.

Successionissa kaikki voitot ovat Pyrrhoksen voittoja. Näin sanoi HS:n Succession-sessio-podcastissa vieraillut toimittaja Samuli Knuuti.

Pyrrhoksen voitolla tarkoitetaan voittoa, joka vaatii niin raskaita menetyksiä, että siitä on voittajalle enemmän haittaa kuin hyötyä. Successionissa kaikki saavutetut voitot ovat jollain tavalla häviöitä.

Tämä on vertauskuva on jäänyt mieleeni ja kiteytynyt eräänlaiseksi katsomisohjeeksi juuri päättyneelle HBO:n sarjalle. Tv-tapaukseksi nousseen Successionin superrikkaan perheen käänteitä on seurattu ja analysoitu medioissa ympäri maailmaa.

Seuraa spoilereita:

Sarjasta emotionaalisesti raastavan tekee se, että se antaa hetkittäin toivoa.

Viimeisessä jaksossa sisarukset Shiv (Sarah Snook), Kendall (Jeremy Strong) ja Roman (Kieran Culkin) hulluttelevat äitinsä keittiössä ja juhlivat sitä, että ovat nyt ensimmäistä kertaa aidosti liittoutuneet keskenään. He ovat valmiita kruunaamaan Kendallin perhedynastian johtoon, kun edessä on hallituksen äänestys suvun kannalta ratkaisevasta GoJo-kaupasta.

Ja kuinkas sitten kävikään.

Voittoon kiipii takavasemmalta Shivin puoliso Tom Wambsgans (Matthew Macfadyen). Toimitusjohtajan pesti yhdessä maailman vaikutusvaltaisimmista mediayhtiöistä on enemmän kuin Tom olisi kehdannut unelmoidakaan, mutta lopulta hänen roolinsa on olla firman uuden omistajan Lukas Mattsonin (Alexander Skarsgård) sylikoira, ”tyhjä puku”, kuten katkera Shiv muotoilee.

Jossain vaiheessa vaikutti siltä, että rautavaltaistuimelle oli nousemassa Shiv, mutta girlboss-fantasia olisi ollut Jesse Armstrongin luoman maailman sisäisen logiikan vastainen.

Viimeinen kuva Tomista ja Shivistä näyttää, mitä heidän jakamastaan painajaisesta on jäljellä: ei rakkautta, vaan haudanvakava järjestely, muodollinen käsi kädessä -matka kohti uusia voiton häviöitä.

Tom Wambsgans (Matthew Macfadyen, oik.) nousee sarjan lopussa yllättäen johtoasemaan, ja hän pitää mukanaan myös petollisesti toimineen Greg-serkun (Nicholas Braun).

”I love you, but you are not serious people.”

”Rakastan teitä, mutta te ette ole vakavasti otettavia ihmisiä”, on viimeinen asia, jonka isä Logan Roy (Brian Cox) sanoo lapsilleen ennen kuolemaansa. Etuoikeuksia käsittelevän sarjan ytimessä on alusta asti ollut se, ettei harhaisiksi narsisteiksi kasvatetuista lapsista ole Royn dynastian jatkajiksi.

”Me olemme paskaa - - me emme ole mitään”, sanoo Roman, lähes helpottuneena, kun hän on viimein päästänyt irti elämän mittaisesta valheesta.

” Näistä ihmisistä ei kuulu pitää, mutta heitä voi ymmärtää.

Successionissa minkäänlaiselle idealismille ei ole tilaa, ajatus ”maailman pelastamisesta” nauretaan kuoliaaksi. Median ja politiikan liitto tuottaa polarisaation ja vihanlietsonnan mustasta sapesta hopeadollareita. Jos asiakkaat haluavat ”punaista lihaa ja kiehuvaa tervaa, niin bon appetito!” kuten Tom asian ilmaisee.

Satiirina Successionin tarkoitus on kärjistää ihanteiden ja todellisuuden välistä eroa, saada katsoja havahtumaan epäkohtiin. Successionin kohdalla kysymys, joka halutaan esittää on se, millaiset ihmiset tätä maailmaa oikein hallitsevat.

Mutta ennen kaikkea Succession kertoo trauman periytymisestä. Siksi satiiri ja draama ovat usein ristiriidassa. Sarjan hahmoista on yritetty tehdä mahdollisimman vastenmielisiä. Silti silmäni kostuvat kyynelistä, kun seuraan hirviömäisen Logan Royn hautajaisia ja yhtä hirviömäisten lasten surua.

Hahmojaan kohtaan Succession toimii samalla logiikalla kuin mafiamaailmaan sijoittuva Sopranos. Se pyrkii muistuttamaan, että näistä ihmisistä ei kuulu pitää, mutta heitä voi ymmärtää.

Rikoksen ja rikkaimman prosentin kuvauksissa piilee sama koukku: glamoröösi fantasia, jonka hinta on moraalinen rappio. Sopranos käy jatkuvasti neuvottelua metatasolla siitä, että se antaa viihteeksi väkivaltaa. Kiinnostuksemme rikoksiin ja verenvuodatukseen on yksi Sopranosin teemoista, ja se myös käsittelee kuvaa, jonka mafiasta tehdyt kulttuurituotteet synnyttävät yleisölle amerikanitalialaisista.

Kuinka tietoinen Succession on suhteestaan todellisuuteen?

Murdoch- ja Trump-yhteydet käyvät selväksi. Neljännen kauden America Decides -vaalijakso oli Armstrongin mukaan kauden shokeeraavin. Se esittää poikkeuksellisen osoittelevaa kritiikkiä Fox News -uutiskanavaa ja Yhdysvaltain demokratian tilaa kohtaan. Jakso skaalaa perhetrauman mittakaavan maailmanpolitiikan tasolle.

Suhde todellisuuteen on kuitenkin laajempi kulttuurinen kysymys, sillä Successionin ja White Lotuksen kaltaiset kapitalismikritiikkiä sisältävät sarjat ja elokuvat ovat viime vuosina lyöneet isosti läpi.

Ruben Östlundin elokuvista ja Bong Joon-ho’n Parasitesta aihe on suodattunut Hollywoodin miljardikoneiston läpi elokuviin Menu ja Glass Onion, joissa sanoma on yksinkertaistunut ”rikkaat on pahiksia” -tason antikapitalismiksi.

Vähemmän puhutaan siitä, miten nämä teokset vaikuttavat käsityksiimme rikkaasta prosentista. Ovatko ökyrikkaiden voitot todella Pyrrhoksen voittoja vai rommidrinkkien siemailua Barbadoksen kultaisessa auringonlaskussa?

” Todellisuudessa etuoikeuksien maailmassa pyyhkii hyvin.

Akatemiatutkija Hanna Kuusela kirjoittaa parhaillaan kirjaa, jossa hän pohtii syitä rikkaita ja perittyjä etuoikeuksia käsittelevien sarjojen suosiolle.

Kuuselan mukaan Succession tarjoaa ”fantasian, joka ruokkii katsojien vahingoniloa rikkaiden itsetuhoisuudesta”. Kuusela sanoo, että perhedynastioita kertovien sarjojen sisään on kirjoitettu ajatus, että ne tuhoavat itse itsensä, eikä niihin tarvitse poliittisesti puuttua.

Todellisuudessa etuoikeuksien maailmassa pyyhkii hyvin. Dynastiat kukoistavat, eikä niitä hätkäytä edes närkästyminen vanhempien saavutuksilla ratsastavista nepobabyista.

Kuusela muistuttaa, että rikkaiden perheiden omaisuuden, perimyksen ja perhesuhteidenkin hoito on todellisuudessa pitkälti ulkoistettu ammattilaisryhmille, varainhoitajille ja terapeuteille. Monien perillisten elämä ei siis – yllätys yllätys – todennäköisesti muistuta Royn perheen tuskaa ja kaaosta.

Kuuselasta on ristiriitaista, että samalla kun rikkaille naureskelu on lisääntynyt ja perhedynastioita käsitteleviä sarjoja on pökerryttävän paljon (jo mainittujen lisäksi muun muassa Game of Thrones, The Crown, Downton Abbey, Yellowstone, Trust...), vuosikymmeniin ei ole ollut liikkeellä merkittäviä vaatimuksia puuttua vaurauden kasaantumiseen.

”Päinvastoin esimerkiksi Suomessa varallisuusvero on poistettu ja perintöveroa ehdotetaan toistuvasti poistettavaksi”, Kuusela toteaa.

Voi ajatella, että Successionin kaltaisissa teoksissa on kyse moraalisella ja kulttuurisella tasolla liikkuvasta oikeuden jaosta. Kun rikkain prosentti maailman ihmisistä omistaa lähes puolet kaikesta varallisuudesta, tartumme ajatukseen, että kaikkea ei voi rahassa mitata.

Siksi on mukava ajatella, että rikkaiden elämä on ainakin tyhjää.